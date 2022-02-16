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Культура

От «Реала» до Олимпиады: как звезды кино и музыки покоряли мир спорта

10 звезд шоу-бизнеса, которые профессионально занимались спортом

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Хулио Иглесиас, Анна Семенович и Тилль Линдеманн

Хулио Иглесиас, Анна Семенович и Тилль Линдеманн

Global Look Press/РИА «Новости»
До широкой известности некоторые актеры и музыканты были профессиональными спортсменами — играли за «Реал», участвовали в Олимпийских играх и чемпионатах мира. «Газета.Ru» рассказывает о десяти российских и зарубежных артистах, которые посвятили юность фигурному катанию, футболу, баскетболу, регби и другим видам спорта.

Анна Семенович — фигурное катание

Экс-солистка «Блестящих» Анна Семенович является мастером спорта международного класса по фигурному катанию. Она занималась танцами на льду с трех лет и каталась с Денисом Самохиным, Максимом Качановым, Владимиром Федоровым и Романом Костомаровым. В паре с Самохиным Семенович неоднократно становилась призером международных турниров и дважды выиграла Finlandia Trophy. В 2000 году Семенович и Костомаров взяли серебро Чемпионата России, уступив первое место Илье Авербуху и Ирине Лобачевой.

Семенович тренировалась до 21 года, но из-за травмы мениска покинула спорт и решила попробовать себя в музыке. В итоге ей удалось построить успешную карьеру в шоу-бизнесе. Впоследствии артистка принимала участие в шоу «Ледниковый период», а в 2022 году по предложению Министерства спорта Кировской области стала лицом фигурного катания в регионе.

«Я абсолютно уверена, что, даже если вы не достигли в спорте самых больших высот, не стали олимпийским чемпионом, вы все равно приобретаете бесценный жизненный опыт, закаляете характер, строите прочный фундамент для своего будущего, на основе которого можно построить успешную карьеру в любой сфере жизни, даже не связанной со спортом», — цитирует Семенович «Спорт-Экспресс».

Кристина Асмус — спортивная гимнастика

Актриса Кристина Асмус в течение девяти лет занималась спортивной гимнастикой в спортшколе «Динамо» и достигла звания кандидата в мастера спорта. По словам Асмус, она мечтала стать актрисой, но родители были против. В итоге ей удалось найти компромисс с отцом и бросить гимнастику.

«Спорт серьезно закалил характер, но все же я понимала, что ежедневные тренировки по 15 часов в день и «воздухом питайтесь, воздухом» – не мое», — писала Асмус в Instagram.

В 33 года актриса сохраняет такую же фигуру, как при профессиональном занятии спортом. Благодаря мышечной памяти и тренировкам она до сих пор может выполнять некоторые элементы. Спортивные навыки помогли Асмус сыграть гимнастку Светлану Хоркину в фильме «Чемпионы: Быстрее. Выше. Сильнее».

Земфира — баскетбол

Несмотря на не самый высокий рост (172 см), певица Земфира занималась баскетболом и даже была капитаном женской юниорской сборной России.

«Я была разыгрывающим. Я была самой маленькой, зато самой важной, — приводит слова Земфиры сайт Sports.ru. — Разыгрывающий вводит мяч в игру, раздает высоким, которые, в свою очередь, забрасывают его в корзинку, и кричит: играем защиту такую-то, играем нападение такое-то. И бегает туда-сюда больше всех. Играла с третьего класса».

После школы перед Земфирой стоял сложный выбор — спорт или музыка (она также занималась игрой на гитаре и сочиняла песни). Выбрав второе, артистка поступила в Уфимское училище искусств на специальность «эстрадный вокал» и окончила его с красным дипломом. Тренер спортсменки Юрий Максимов утверждал в интервью «Бизнес-Онлайн», что она могла бы попасть в сборную России, если бы не ушла из спорта.

«До уровня сборной могла дойти, если бы решила несколько своих проблем, в частности, подтянула физические данные и преодолела порог, разделяющий детский спорт от профессионального. Прекрасный дриблинг, высокий игровой интеллект, у Земфиры все это имелось в наличии», — говорил Максимов.

Иван Дорн — парусный спорт, бальные танцы, плавание, легкая атлетика

Певец, диджей и актер Иван Дорн преуспел в различных видах спорта. Так, он достиг третьего взрослого разряда по легкой атлетике и второго — по плаванию, стал кандидатом в мастера спорта по бальным танцам и мастером спорта как яхтсмен. Кроме того, Дорн занимался футболом, большим теннисом и шахматами. При этом еще с шести лет он увлекался пением, выступал на сцене и впоследствии получил музыкальное образование по классу фортепиано.

В 2014 году Дорн записал песню «Спортивная» и выпустил к ней клип — в ролике он обыгрывает олимпийский лозунг «Быстрее, выше, сильнее». О своем бальном прошлом Дорн рассказал в песне «Номер 23». В клипе артист показал архивные кадры, на которых он участвует в соревнованиях по бальным танцам. Композицию певец посвятил «всем мамам, которые бесконечно верят в своих детей».

Игорь Лобанов — санный спорт

Основатель группы «Слот» Игорь Лобанов в 1989-1992 гг. выступал за СССР в соревнованиях по санному спорту. Он является чемпионом страны и бронзовым призером Чемпионата мира. В 1992 году Лобанов участвовал в Зимних Олимпийских играх в Альбервиле.

Сейчас Лобанов комментирует соревнования по санному спорту, поддерживает российских саночников на Олимпиаде и ведет свою колонку в «Спорт-Экспрессе». В одном из своих текстов он рассказал, что после Альбервиля ушел из спорта по собственному желанию.

«Мне было 23, из сборной никто не гнал. Но почувствовал — перспектив нет, — писал Лобанов. — Но и я ни о чем не жалею. Хотя рассмеюсь в лицо тому, кто скажет, что погнался за деньгами. Зарабатывать музыкой начал не сразу. На первых порах об этом вообще речи не было. Я просто взял гитару и ушел играть рок в подвалы. Какие уж тут деньги… Сейчас со смехом вспоминаю, как с непривычки постоянно путался в терминах. Говорил не тур, а сборы. Не гримерка, а раздевалка».

Винни Джонс — футбол

Звезда фильмов «Карты, деньги, два ствола» и «Большой куш» Винни Джонс в течение 15 лет был профессиональным футболистом, известным своей агрессивной игрой. Он выступал на позициях защитника и полузащитника в клубах «Челси», «Уимблдон», «Шеффилд Юнайтед» и других. В 1994-1997 годах спортсмен играл за национальную сборную Уэльса.

После ухода из спорта Джонс дебютировал в фильме Гая Ричи «Карты, деньги, два ствола» (1999), не имея актерского опыта. Так началась славная кинокарьера британца, за которым быстро закрепился образ крутого парня. Он также снялся в фильмах «Костолом», «План побега», «Евротур» и многих других (всего более 100).

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Винни Джонс (справа) во время матча ФК «Уимблдон» и ФК «Манчестер Юнайтед» в Лондоне, 1997 год

Винни Джонс (справа) во время матча ФК «Уимблдон» и ФК «Манчестер Юнайтед» в Лондоне, 1997 год

Max Nash/AP

Хулио Иглесиас — футбол

Знаменитый испанский тенор Хулио Иглесиас с 16 лет играл в футбол на позиции вратаря за молодежную команду клуба «Реал Мадрид». Он, в частности, тренировался с легендарными Ференцем Пушкашом и Альфредом ди Стефано, имея все шансы построить успешную карьеру во взрослом футболе. Однако 22 сентября 1963 года Иглесиас попал в страшную автокатастрофу и два года не мог ходить. В больнице он начал играть на гитаре и писать песни.

«Я родился с «Реалом» в голове, в сердце и в душе. Потом мне посчастливилось играть с молодежной мадридской командой, — писал Иглесиас в Instagram. — С Веласкесом, с моим дорогим Педро де Фелипе, с Гроссо. Как же я счастлив, что есть миллионы людей, которые любят мою команду души и следуют за ней».

Тилль Линдеманн — плавание

Лидер группы Rammstein Тилль Линдеманн с десяти лет занимался плаванием. В 1978 году он участвовал в чемпионате Европы среди юниоров в составе сборной ГДР.

Спортсмен должен был выступить и на Олимпиаде 1980 года в Москве, но внезапно закончил карьеру в 1979-м — согласно официальной версии, из-за травмы. Однако фанаты уверены, что Линдеманна исключили из команды по причине нарушения дисциплины: известно, что во время соревнований за границей он сбегал из расположения сборной, не предупреждая тренеров, а также выменивал у конкурентов из других стран эротические фото и журналы. Впоследствии музыкант рассказывал, что еще во время спортивной карьеры всерьез увлекся музыкой:

«Я придумал несколько песен для Rammstein во время тренировок. Например, трек «Огонь и вода». Песня, кстати, хоть и про бассейн, но на самом деле про девушек и любовь».

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Тилль Линдеманн

Тилль Линдеманн

Jens Kalaene/dpa/Global look Press

Хавьер Бардем — регби

Обладатель «Оскара» за лучшую мужскую роль второго плана в фильме «Старикам тут не место» Хавьер Бардем 14 лет играл в регби. Он выступал за мадридский клуб «Лисео», а также сборные Испании U18 и U20.

«Всегда говорю, что быть регбистом в Испании, — все равно, что тореадором в Японии. Мы не предрасположены к этому спорту и в какой-то степени эта идея выглядит бессмысленной. Но так кажется только на первый взгляд, — говорил Бардем.

— Регби — это философия, идеальный командный вид спорта для развития ребенка. Эта игра для тех, кто умеет работать в коллективе и знает, что такое уважение».

В 23 года испанец решил уйти из спорта и сосредоточиться на кино. При этом дебютировал он на экране еще до того, как окончательно оставил регби.

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Актер Хавьер Бардем

Актер Хавьер Бардем

Mario Anzuoni/Reuters

Джейсон Стейтем — прыжки в воду

Актер Джейсон Стейтем в течение 12 лет был членом сборной Великобритании по прыжкам в воду. В 1990 году он принял участие в Играх Содружества и приезжал на московский турнир «Весенние ласточки». В одном из интервью актер отметил, что спорт был его хобби. Также Стейтем является специалистом в области боевых искусств.

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Тилль Линдеманн

Тилль Линдеманн

Jens Kalaene/dpa/Global look Press

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