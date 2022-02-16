Добро пожаловать на «Энтерпрайз»: что известно о новом «Стартреке»

Студия Paramount несколько лет пытается снять четвертый фильм по франшизе «Стартрек» («Звездный путь») — и, похоже, его производство наконец-то сдвинулось с мертвой точки. «Газета.Ru» рассказывает все, что на данный момент известно о грядущей картине с Крисом Пайном и Карлом Урбаном в главных ролях, а также вспоминает неудавшиеся проекты серии от режиссеров Ноа Хоули и Квентина Тарантино.

Три идеи

Изначально компания Paramount планировала создать аж три фильма по франшизе «Стартрек»: полный перезапуск с новыми героями от шоураннера Ноа Хоули («Фарго»), лента с рейтингом R (18+), предложенная Квентином Тарантино, и продолжение оригинальной истории с прежним актерским составом. Но в июле прошлого года у Paramount сменилось руководство, из-за чего ребут Хоули сначала «заморозили», а затем вовсе отказались от него.

«Когда пришла Эмма [Уоттс, президент Paramount Pictures], она взглянула на эту серию фильмов и захотела повести ее в другом направлении. Мы были очень близки к тому, чтобы запустить производство, но в этом деле это мало что значит. Чтобы участвовать в самой гонке, надо стартовать», — говорил Deadline сам Хоули.

Лента Тарантино

Надежды фанатов на возрождение культовой научно-фантастической саги рухнули, когда фильм по идее Квентина Тарантино также пропал из планов студии. По сюжету ленты, сценарий к которой написал Марк Л. Смит («Выживший»), действие должно было разворачиваться на Земле в 30-е годы. Сама картина была бы выполнена в привычном для Тарантино гангстерском стиле. В съемках планировалось задействовать Уильяма Шетнера (капитан Кирк) и других персонажей серии.

Об идее снять следующий фильм по вселенной «Звездного пути» Тарантино объявил еще в 2017 году. Однако затем он начал работу над своим проектом «Однажды… в Голливуде». После выхода ленты в 2019 году режиссер не стал возвращаться к «Стартреку»:

«Я думаю, что не буду снимать «Стартрек», но пока еще не говорил с парнями из студии официально. У меня странное чувство, будто «Голливуд» станет для меня последним. Я словно избавился от этого давления внутри, что мне необходимо сделать финальное высказывание».

С прежними актерами

В 2018 году студия Paramount была близка к тому, чтобы вернуть оригинальный каст на «Энтерпрайз» — и даже подписала контракт с режиссером Эс Джей Кларксон («Декстер») на создание франшизы с прежними героями. Лента должна была быть посвящена путешествиям во времени. Джеймсу Кирку (Крис Пайн) предстояло столкнуться со своим отцом в исполнении Криса Хемсворта. В итоге на тот момент в Paramount отказались от этой идеи, потому что не смогли договориться с актерами: Хемсворт был занят в «Торе», а Пайн — в «Чудо-женщине».

Вторая попытка

16 февраля 2022 года продюсер Джей Джей Абрамс рассказал о начале переговоров с Крисом Пайном, Закари Куинто (коммандер Спок), Зои Салдана (лейтенант Ухура), Карлом Урбаном (доктор Леонард Маккой), Джоном Чо (лейтенант Хикару Сулу) и Саймоном Пеггом (лейтенант-коммандер Скотти) об участии в четвертой части фантастической франшизы.

«Рады сообщить, что работаем над новым фильмом «Стартрек» с участием оригинального состава и некоторых новых персонажей, — сказал Абрамс на презентации Paramount. — Мы в восторге от фильма, у нас есть много идей. Думаем, что они будут действительно захватывающими. Не можем дождаться, чтобы показать их вам».

Пока неизвестно, что создатели фильма будут делать с ролью Антона Ельчина, сыгравшего пилота-навигатора «Энтерпрайза» Павла Чехова. Актер погиб в результате несчастного случая в июне 2016 года — за месяц до выхода фильма «Стартрек: Бесконечность» с его участием.

Chris Pine, Zachary Quinto, Zoe Saldana, Karl Urban, John Cho, and Simon Pegg are boldly going back to the #StarTrek movies!



J.J. Abrams is producing a new "Star Trek" movie directed by #WandaVision helmer Matt Shakman. https://t.co/d8x478vtCd pic.twitter.com/zmcTNWpi3p — Variety (@Variety) February 15, 2022

Кто будет работать над новой частью

Джей Джей Абрамс выступит в новом фильме продюсером, а Мэтт Шакман («ВандаВижен») — шоураннером. Сценаристами заявлены Джош Фридман («Аватар 2») и Кэмерон Сквайрс («ВандаВижен»). Фильм будет основан на более раннем проекте Линдси Бир («Поступь хаоса») и Женевы Робертсон-Дуорет («Капитан Марвел»). Детали сюжета пока не раскрываются.

Когда выйдет

В ноябре прошлого года Paramount объявила о выходе полного метра по «Стартреку» в 2023 году. Но, вероятно, премьеру перенесут: продюсер Абрамс заявил, что съемки фильма начнутся к концу этого года.

О чем вообще «Стартрек»

«Стартрек» — научно-фантастическая франшиза, берущая свое начало от сериала «Звездный путь: Оригинальный сериал» Джина Родденберри 1966 года. В основном действия вселенной происходят в Галактике, где планеты напоминают государства. Центральные герои — команда звездолета «Энтерпрайз», куда входят Кирк, Спок и Маккой, — отправляются в большое путешествие, во время которого встречают новую расу.