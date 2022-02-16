«Изобретая Анну»: как русская аферистка добилась признания от Netflix

На Netflix вышел мини-сериал «Изобретая Анну» об Анне Делви — аферистке российского происхождения, выдававшей себя за богатую наследницу из Германии. «Газета.Ru» рассказывает об истории мошенницы, ее сотрудничестве с Netflix, гонорарах и жизни после шоу.

Кто такая Анна Делви?

Анна Делви (настоящая фамилия — Сорокина) родилась 23 января 1991 года в подмосковном Домодедово. В школе она изучала английский, французский и немецкий языки (последний давался сложнее всего). Отец Анны Вадим возил на своей машине продукты в торговые точки, а мать владела небольшим магазином. Когда в семье появился еще один ребенок, женщина оставила бизнес и стала домохозяйкой.

Глава семьи поддерживал связь с коммерсантами из Германии и в 2007 году сумел перевезти семью в небольшой немецкий город Эшвайлер. Там Сорокин работал дальнобойщиком и ремонтировал холодильники.

После окончания средней школы Анна поступила в Центральную художественную школу Святого Мартина в Лондоне. Не закончив обучение, Сорокина вернулась в Германию и устроилась на работу в пиар-службу. Коммуникативные навыки помогли Анне быстро развивать карьеру. Ее следующим местом работы стал французский глянцевый журнал Purple. Русская эмигрантка быстро заводила связи, начала ходить по светским тусовкам и окружала себя элитой. В 2013 году она перебралась в США.

Вымышленная личность и мошенничество

В 2016 году Анна придумала себе псевдоним Делви, легенду об отце-миллиардере из Германии и план открыть частный клуб «Фонд Анны Делви», в котором якобы будет выставлена коллекция произведений искусства ее семьи.

«Анна, представляясь богатой наследницей из Германии, пыталась получить кредит в размере $22 млн для открытия частного клуба, — говорится в сообщении на сайте прокуратуры США. — Она предоставила сотруднику Городского национального банка в Мидтауне поддельные документы из других банков с указанием своих счетов за рубежом на общую сумму около $60 млн».

Анна подавала заявки с поддельными документами в различные банки, не только в мидтаунский. В сумме ей выдали около $200 тыс. Она всегда выглядела изысканно, одевалась дорого и со вкусом, летала на частном самолете. В образе интеллигентной наследницы из Европы Анна заводила знакомства с топ-менеджерами, художниками и знаменитостями.

Позиционируя себя долларовой миллионершей, аферистка заселялась в дорогие отели и не платила за проживание. Счета Делви оплачивали состоятельные друзья, которыми она умело манипулировала. Одной из ее отговорок была задержка перевода денег из-за границы. По этой же причине у Анны часто «не срабатывала» банковская карта. Общая сумма краж мошенницы у банков, отелей и друзей составила не менее $275 тыс.

Влиятельные друзья помогли девушке подобрать здание для «Фонда Анны Делви» — старинный шестиэтажный дом на Парк-авеню в Нью-Йорке. Согласно статье Джессики Пресслер в New York Magazine, у Анны был креативный директор в Лондоне, который помогал ей с брендингом фонда. Однако в 2017 году планы мошенницы рухнули — ее арестовали по шести обвинениям в краже услуг.

Тюрьма и УДО

В мае 2019 года Сорокину признали виновной по восьми пунктам обвинения, включая хищения в особо крупных размерах второй степени, покушение на хищение в особо крупном размере и кражу услуг. Ее приговорили к сроку от 4 до 12 лет лишения свободы и штрафу в размере $24 тыс. Также на Сорокину возложили обязанность выплатить потерпевшим около $200 тыс.

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После условно-досрочного освобождения 11 февраля 2020 года Анна вернулась к прежнему образу жизни. Она поселилась в престижном отеле NoMad в Нью-Йорке, заключила контракты с медиа и собиралась выпускать одежду. В частности, Делви планировала создать нижнее белье, линию домашних костюмов в тюремном стиле под названием The Corrections Collection и футболки с фразами «Анна Делви — больше, чем Эль Чапо» и «Анна Делви — у нее больше сделок, чем у Netflix». Ходили слухи о печати футболок с QR-кодом банка Анны, чтобы люди могли отправлять ей деньги.

Единственным доходом Делви на тот момент была сделка с Netflix — за использование своей истории в сериале она получила £235 тыс. (около $320 тыс). Согласно Daily Mail, она выплатила £147 тыс. банкам и отелям, а также £17,5 тыс. в виде штрафов. Владелец лондонского и парижского цифрового агентства Future Corp Марк Кремерс заявил Daily Mail, что мошенница до сих пор должна ему £16,8 тыс. за работу по брендингу, которую он проделал для частного клуба.

«Она говорила мне: «Не волнуйся, это просто небольшая заминка с переводом средств, — пожаловался Кремерс. — Но каждый божий день, каждую неделю, больше года были разные отговорки».

Его клиентами были модный бренд Moncler, художник Дэмиен Херст и Нью-Йоркский музей современного искусства.

В обмен на интервью Делви уговорила американский телеканал купить ей новый люксовый гардероб. Она обедала в дорогих ресторанах и возвращалась в отель до комендантского часа в 9 вечера. Но красивая жизнь продолжалась недолго — всего через шесть недель после УДО Сорокину снова арестовали. На этот раз — за просроченную туристическую визу, по которой она въехала в США. С 26 марта 2021 года она находится в тюрьме в округе Ориндж (в северной части штата Нью-Йорк) в ожидании депортации в Германию.

О сериале Netflix

11 февраля Netflix выпустил мини-сериал «Изобретая Анну» об истории создания статьи журналистки New York Magazine Джессики Пресслер «Как девушка обманула тусовку Нью-Йорка и банки». Шоураннером проекта выступила Шонда Раймс, известная по сериалам «Анатомия страсти», «Как избежать наказания за убийство» и «Бриджертоны». Журналистка Пресслер стала сопродюсером, а мошенницу сыграла Джулия Гарнер («Озарк», «Американцы» и «Маньяк»).

Каждый эпизод начинается с титра «Эта история абсолютно правдива, за исключением той части, которая полностью выдумана». По сюжету беременная журналистка издания Manhattan Magazine Вивиан Кент (Анна Кламски) отказывается писать предложенную редактором статью о домогательствах на Уолл-стрит и предлагает свою тему: расследование истории аферистки Анны Делви.

Редактор критикует идею, и журналистка самостоятельно назначает встречу с Делви в тюрьме на острове Райкерс. Беседуя с Кент, мошенница ведет себя дерзко: например, упрекает ее из-за дешевой одежды и набора веса при беременности. Тем не менее журналистку что-то притягивает в нахальной собеседнице. Она полностью погружается в тему, надеясь до родов доказать свою значимость в профессии.

Жизнь Сорокиной после выхода сериала

После выхода шоу Анна Делви возобновила активное ведение Instagram. Большую часть контента она загружает в stories — чаще всего это скриншоты с новостями о ней. Количество подписчиков страницы Делви ежедневно растет. В комментарии Daily Mail она рассказала, что еще не видела сериал.

«Я хочу посмотреть сериал, но придется подождать, пока я выйду из тюрьмы, — сказала Сорокина. — Очевидно, что я не могу получить учетную запись Netflix, пока нахожусь в заключении».

Несмотря на общение с Шондой Раймс, Анна заявила, что не знает, является ли драма правдивой. В тюрьме она пишет мемуары и ведет переговоры с издательствами.

«Я единственный человек, который может рассказать свою историю, — заявила она. — Единственное хорошее, чего мне удалось добиться, пока я здесь — у меня определенно есть много времени, чтобы писать».

Также девушка сообщила, что ведет переговоры с некоторыми галереями о показе ее рисунков, заканчивает писать книгу, планирует запустить свою линию одежды и работает над подкастом. Сейчас Анна переживает из-за возможной депортации в Германию с запретом въезда в США на 10 лет, потому что хочет жить в Нью-Йорке. Бывший оператор и помощник Делви Дуглас Хиггинботам заявил, не оправдывает преступления Анны, но считает, что она уже достаточно наказана.

«Если ей действительно придется покинуть Штаты, я думаю, она почувствует себя полностью побежденной, — сказал он. — Нью-Йорк — это место, где она хочет быть. Она хочет жить этой жизнью; она хочет жить, как Джефф Безос».

При этом Сорокина не признает своей вины в полной мере и заявляет, что «никогда не обманывала людей».

«Мои преступления были против финансовых учреждений. Определение мошенничества в Америке состоит в том, что вы навсегда лишаете людей средств или имущества, и я не чувствую, что это когда-либо было моим намерением», — сообщила аферистка.

Редакция Daily Mail отмечала, что Сорокина не просила гонорар за интервью.