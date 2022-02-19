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Культура

«Актер старой школы, но при этом очень молодой душой». Умер Борис Невзоров

Народный артист России Борис Невзоров умер от COVID-19

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Борис Невзоров (1950 - 2022 гг.)

Борис Невзоров (1950 - 2022 гг.)

Владимир Федоренко/РИА «Новости»
Российский актер Борис Невзоров умер на 73-м году жизни от коронавируса. Его смерть подтвердили в Малом театре, где он прослужил более 15 лет. На счету артиста также более ста ролей в кино и сериалах, среди наиболее известных — Иван Рябов в историческом фильме «Россия молодая», Федотов в социальной драме «Дурак», директор школы Борис Иванович в молодежном телеромане «Простые истины» и следователь Константин Ольшанский в детективном сериале «Каменская».

Народный артист России Борис Невзоров умер в возрасте 72 лет. Причиной смерти стал коронавирус. «К сожалению, должна подтвердить эту горькую весть: Борис Невзоров скончался два часа назад от коронавируса», — сообщила РИА «Новости» директор Малого театра Тамара Михайлова.

О дате прощания будет объявлено позже, оно пройдет в здании театра.

«Мы будем помнить этого человека — красивого, невозмутимого, бесконечно талантливого. Борис Невзоров успел очень многое сделать в профессии, но сколько бы ни сделал артист такого уровня, этого никогда не бывает достаточно.

Ровно месяц назад, 18 января, ему исполнилось 72 года. Это не возраст для полного сил и творческих планов человека. Это не возраст для Малого театра, где артисты доживают до 100 лет и продолжают играть на сцене», — говорится в некрологе на сайте Малого театра.

«Должен сказать, что это очень большой актер, и это очень большое горе», - заявил https://tass.ru/obschestvo/13761331 Станислав Либин, режиссер сериала «Старец», в котором Невзоров сыграл главную роль провидца. «Настоящий актер, которых сейчас все меньше и меньше, еще старой школы. Но при этом очень молодой душой», - отметил он.

Режиссер рассказал, что будучи ребенком смотрел советский художественный фильм «Россия молодая» с Невзоровым, и тогда он произвел на него большое впечатление как просто персонаж. «И вот прошли годы, я стал режиссером и снимал его в сериале «Старец». Должен сказать, что я столкнулся с уникальной личностью, потому что он человек, который был наполнен такой силой духа», - подчеркнул Либин.

Режиссер исторического сериала «София» (Невзоров сыграл в нем боярина Григория Мамонова) Алексей Андрианов назвал актера настоящим профессионалом. «Это был очень профессиональный человек. Делал все, что просили, и еще больше того, что хотелось», - отметил он.

«Слово «катарсис» напрашивалось само собой»

Невзоров родился в 1950 году в Краснодарском крае, но детство провел в Астрахани. Уже в 17 лет стал актером местного ТЮЗа, а через год поступил в Высшее театральное училище им. Щепкина. Со второго курса актер отчислился, и во время «творческого отпуска» в течение года работал дворником. Затем поступил в Школу-студию МХАТ, которую окончил в 1975-м.

За долгую карьеру актер сыграл более чем в ста фильмах и сериалах, но главной его любовью всегда оставался театр. С 1975-го по 2005 год Невзоров служил в Московском Новом драматическом театре, Театре им. Моссовета, ЦКДЮФ им. Горького и Московском драматическом театре им. Станиславского.

В 2005 году актер был принят в труппу легендарного Малого театра, где искусно перевоплощался в Василия Шуйского в постановке по произведению «Дмитрий Самозванец и Василий Шуйский» Островского, в Короля Лира в трагедии Шекспира и в Ляпкина-Тяпкина в «Ревизоре» Гоголя. «Вершиной творчества Бориса Невзорова стал купец Александр Васильевич Ванюшин в пьесе Найденова «Дети Ванюшина». Актер играл драму позднего прозрения, непомерную боль отца, вдруг осознавшего, что в расчеловечивании его близких повинен он сам. Играл так, что слово «катарсис» напрашивалось само собой», — отмечает коллектив театра.

Широкую известность Невзорову принесли его работы в фильмах «Россия молодая», «Найти и обезвредить», «Дети солнца», «Сталинград», «Дурак». Телезрители запомнили его по съемкам в сериалах «Каменская», «Простые истины», «Марш Турецкого», «Последний министр» и «Дорогая Маша Березина».

Также он является режиссером фильма «У попа была собака» и одним из режиссеров телесериала «Женщина без прошлого».

В 1997 году Невзоров получил звание «Заслуженный артист России», в 2011-м — «Народный артист России».

Невзоров был женат трижды. У него есть сын и две дочери, младшей из них всего год.

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