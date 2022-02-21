Новости шоу-бизнеса: поддержка Валиевой, иск против Крутого, скандал на Украине из-за «Евровидения»

Украинка Алина Паш не поедет на «Евровидение» из-за посещения Крыма, знаменитости поддержали фигуристку Камилу Валиеву после допинг-скандала на Олимпиаде, Игоря Крутого обвинили в присвоении имущества, Минкульт приостановил проект по укреплению традиционных ценностей, Канье Уэст намерен вернуть Ким Кардашьян: «Газета.Ru» рассказывает о новостях из мира культуры и шоу-бизнеса за прошлую неделю, которые вы могли пропустить.

Алина Паш отказалась представлять Украину на «Евровидении»

Украинская певица Алина Паш, которая победила в отборочном этапе «Евровидения-2022» с песней «Тіні забутих предків» («Тени забытых предков»), сняла свою кандидатуру из-за посещения Крыма. Согласно законодательству Украины, въезд на территорию полуострова со стороны России является нарушением закона, — выяснилось, что пограничные службы не выдавали Паш документ о законном пересечении границы.

В итоге представлять Украину на «Евровидении» предложили рэп-группе Kalush Orchestra, занявшей второе место в нацотборе. Председатель правления Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ) Николай Чернотицкий не исключил, что после скандала страну могут отстранить от участия в песенном конкурсе.

Канье Уэст оставил новую избранницу ради Ким Кардашьян

Рэпер Канье Уэст (он же Йе) неоднократно заявлял о намерении вернуть свою бывшую жену Ким Кардашьян, с которой в данный момент переживает бракоразводный процесс. На этой неделе исполнитель «объявил войну» ее новому возлюбленному Питу Дэвидсону, опубликовав ряд оскорбительных постов в Instagram. Затем он пообещал «надрать задницу» комику в треке «My Life Was Never Easy» и даже распустил слух о том, что Дэвидсон болен СПИДом. После очередного публичного признания в чувствах экс-супруге в День святого Валентина, его новая избранница, актриса Джулия Фокс, разорвала отношения с музыкантом. Позднее рэпер стер все публикации.

Знаменитости поддержали фигуристку Валиеву

15-летняя российская фигуристка Камила Валиева оказалась в центре допингового скандала. После победы в командном турнире на Олимпиаде в Пекине были обнародованы результаты ее декабрьской допинг-пробы, в которой обнаружили запрещенное вещество триметазидин.

HISTORY MADE!



15-year-old Kamila Valieva becomes the first woman to land a quadruple jump at an Olympic Games. #Beijing2022 #figureskating pic.twitter.com/zHxRiETNfi — Olympics (@Olympics) February 7, 2022

Валиевой разрешили продолжить выступления на Играх, однако церемония награждения по одиночному фигурному катанию была бы отменена, если бы девушка заняла одно из призовых мест. В итоге спортсменка заняла четвертое место.

Ситуация с Валиевой вызвала бурную реакцию не только среди болельщиков и спортсменов. Ее также поддержали российские знаменитости — певица Валерия, телеведущая Ольга Бузова, актер Дмитрий Дюжев. Выступлением россиянки (это, правда, было еще до новостей о допинге) был очарован американский актер Алек Болдуин. «Я люблю Олимпиады, потому что даже в столь удручающие времена планета замирает, чтобы с трепетом наблюдать, как спортсмены (и артисты) вроде Камилы Валиевой показывают нам красоту этого мира в исполнении одного человека. Песня. Поэма. Живопись», — написал Болдуин в своем Instagram.

Актера Валерия Николаева госпитализировали в психбольницу

Согласно СМИ, 56-летнего актера Валерия Николаева госпитализировали в одну из московских психиатрических клиник. В спецприемнике, куда артист попал за вождение в нетрезвом виде, он сразу же вступил в конфликт с сокамерниками и заявил, что его облили кипятком. После инцидента Николаев написал заявление в полицию, утверждая, что у него повреждены 40% тела. Однако медики это не подтвердили, и актера перевели в медучреждение.

По словам телеведущей Дарьи Златопольской, которая работала вместе с ним на съемках шоу «Танцы со звездами», актер вел себя вызывающе, конфликтовал и срывал репетиции. Ранее с похожим заявлением выступила артистка Эвелина Бледанс, подтвердившая, что не раз сталкивалась с его неподобающим поведением на съемках. Тем не менее обе женщины пожелали Николаеву скорейшего выздоровления.

Карен Шахназаров отозвал иск к дочери из-за квартиры

Режиссер Карен Шахназаров подал, а затем отозвал судебный иск против 36-летней дочери Анны, рожденной во втором браке от Елены Сетунской (Алены Зандер). Предметом спора стала 86-метровая квартира на Патриарших прудах, за которую он платил налоги и коммунальные платежи, в то время как фактически там проживала его дочь. При этом до конца нулевых годов она находилась в США, а позже переехала на постоянное жилье в Москву, но ни разу не виделась с родным отцом. В итоге вопрос удалось урегулировать лично после отказа режиссера от исковых требований.

Игорь Крутой с семьей покинул Россию после судебного скандала

В начале февраля наследники покойного олигарха Олега Бурлакова обвинили композитора Игоря Крутого и его жену в присвоении имущества. Обратившись в суд Флориды в 2021 году, они потребовали вернуть дорогие апартаменты в Майами-Бич стоимостью $7,5 млн. По словам наследников, семейство Крутых якобы должно было передать истцам права на объект, однако сделка с доверенным лицом Бурлакова не состоялась из-за обнаруженных в документах ошибок. Правда, как уверяют дочери Бурлакова, деньги Крутые все-таки получили, в связи с чем они посчитали, что ошибки были допущены намеренно.

Игорь Крутой и его жена Ольга опровергли причастность к этому делу. «Наши имена в деле фигурируют, потому что мы были хозяевами этой квартиры. Никакого отношения к этому мы не имеем, и я больше никак не могу это прокомментировать», — сказала жена артиста.

После обвинений композитор с семьей отправился на отдых в Мерано. «Потому что в последнее время количество грязи в желтой прессе, заказных статей в безымянных Telegram-каналах в мой адрес зашкаливает. Но, как говорит Алла Пугачева, «танки грязи не боятся», — написал Крутой в Instagram.

Испорченную ветераном картину ученицы Малевича восстановили

Поврежденную в екатеринбургском Ельцин Центре картину ученицы Казимира Малевича Анны Лепорской восстановили. Стоимость страховки и реставрации составила 250 тыс. рублей.

close 100% Фрагмент картины Анны Лепорской «Три фигуры» (с глазами) The Art Newspaper Russia

Ранее в арт-галерее центра охранник Александр Васильев, ветеран Афганской и Первой чеченской войн, пририсовал изображенным на картине фигурам глаза ручкой, чернила которой попали в слой краски из-за того, что полотно не было защищено лаковым покрытием. По словам Васильева, компания подростков убедила его в том, что на выставке висят их работы, и попросили пририсовать одной из них глаза.

По уголовной статье о вандализме ветерану может грозить штраф или даже арест, однако из-за контузии приговор может быть смягчен.

Минкультуры приостановил проект по укреплению традиционных ценностей

Руководители российских театров и режиссеры раскритиковали проект указа по «укреплению традиционных ценностей», сравнив его с цензурой.

По мнению авторов текста указа, «насаждение чуждой российскому народу» системы ценностей необходимо остановить, иначе это причинит ущерб нравственному здоровью людей, приведет к аморальному образу жизни, насилию и вседозволенности, а также росту употребления алкоголя и наркотиков. В качестве одного из методов решения «проблемы» предлагается популяризировать традиционные ценности, в том числе в искусстве, — например, формируя государственный заказ на создание соответствующих им произведений.

В связи с критикой общественности Минкультуры приостановило обсуждение проекта. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков также признал, что документ нуждается в доработке. По его словам, данный вопрос будет обсуждаться на заседании совета по культуре, которое состоится в середине марта.

Президент Сербии Вучич вручил Джонни Деппу медаль

Голливудского актера Джонни Деппа наградили золотой медалью за выдающиеся заслуги в общественной и культурной деятельности. Награду ему вручил лично президент Сербии Александр Вучич. В благодарность Депп подарил главе государства плюшевую игрушку в виде птицы тупика, поскольку среди нескольких кинопроектов, связанных с Сербией, был мультсериал «Тупики».

close 100% Джонни Депп и президент Сербии Александр Вучич buducnostsrbijeav/Instagram

Вышел первый тизер сериала «Властелин колец»

Киностудия Amazon опубликовала первый тизер сериала «Властелин колец: Кольца власти», снятого по мотивам вселенной Джона Толкина. В видеоролике можно увидеть эльфов Галадриэль и Элронда, а также орков и хоббитов, которые готовятся к сражению. Сюжет киносаги разворачивается за тысячу лет до событий «Хоббита» и «Властелина колец», когда были выкованы кольца Всевластия, а также вокруг войны против Темного Властелина Моргота — предшественника и учителя Саурона.

Премьера «Колец власти» запланирована на 2 сентября 2022 года. В первом сезоне будет 8 серий, которые будут выходить поочередно раз в неделю на видеосервисе. На момент премьеры шоу станет одним из самых дорогих проектов в индустрии — только первый сезон обошелся в $465 млн. Для сравнения — финальная часть «Игры престолов» со всеми ее масштабными битвами и драконами стоила «всего» около $100 млн.