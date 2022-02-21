Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Олимпиада Новости
Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Генконсульство России в Одессе приостановило запись на прием 14:14
В ДНР заявили, что ВС Украины начинают реализовывать план... 14:08
Эксперт ожидает «борьбы умов» в деле о ДТП с военной... 14:08
В ДНР ввели режим ЧС государственного уровня из-за остановки... 14:05
В Британии впервые за 90 лет родился детеныш трубкозуба 14:04
Сборы подоходного налога с россиян в январе 2022 года... 14:03
«Аферист из Tinder» нашел новый способ заработка 13:58
Третьяк объяснил поражение России в финале Игр нехваткой времени... 13:56
ВСУ подвергли обстрелу две шахты в Донецке 13:55
Пресс-секретарь Токаева прокомментировал публикации о счетах и... 13:51
Культура

Новости шоу-бизнеса: поддержка Валиевой, иск против Крутого, скандал на Украине из-за «Евровидения»

На Украине заявили о возможном отстранении от «Евровидения»

Слушать
Остановить
close
100%
Алина Паш во время выступления на украинском национальном отборе «Евровидения»

Алина Паш во время выступления на украинском национальном отборе «Евровидения»

culture_ukraine/Instagram
Украинка Алина Паш не поедет на «Евровидение» из-за посещения Крыма, знаменитости поддержали фигуристку Камилу Валиеву после допинг-скандала на Олимпиаде, Игоря Крутого обвинили в присвоении имущества, Минкульт приостановил проект по укреплению традиционных ценностей, Канье Уэст намерен вернуть Ким Кардашьян: «Газета.Ru» рассказывает о новостях из мира культуры и шоу-бизнеса за прошлую неделю, которые вы могли пропустить.

Алина Паш отказалась представлять Украину на «Евровидении»

Украинская певица Алина Паш, которая победила в отборочном этапе «Евровидения-2022» с песней «Тіні забутих предків» («Тени забытых предков»), сняла свою кандидатуру из-за посещения Крыма. Согласно законодательству Украины, въезд на территорию полуострова со стороны России является нарушением закона, — выяснилось, что пограничные службы не выдавали Паш документ о законном пересечении границы.

В итоге представлять Украину на «Евровидении» предложили рэп-группе Kalush Orchestra, занявшей второе место в нацотборе. Председатель правления Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ) Николай Чернотицкий не исключил, что после скандала страну могут отстранить от участия в песенном конкурсе.

Канье Уэст оставил новую избранницу ради Ким Кардашьян

Рэпер Канье Уэст (он же Йе) неоднократно заявлял о намерении вернуть свою бывшую жену Ким Кардашьян, с которой в данный момент переживает бракоразводный процесс. На этой неделе исполнитель «объявил войну» ее новому возлюбленному Питу Дэвидсону, опубликовав ряд оскорбительных постов в Instagram. Затем он пообещал «надрать задницу» комику в треке «My Life Was Never Easy» и даже распустил слух о том, что Дэвидсон болен СПИДом. После очередного публичного признания в чувствах экс-супруге в День святого Валентина, его новая избранница, актриса Джулия Фокс, разорвала отношения с музыкантом. Позднее рэпер стер все публикации.

Знаменитости поддержали фигуристку Валиеву

15-летняя российская фигуристка Камила Валиева оказалась в центре допингового скандала. После победы в командном турнире на Олимпиаде в Пекине были обнародованы результаты ее декабрьской допинг-пробы, в которой обнаружили запрещенное вещество триметазидин.

Валиевой разрешили продолжить выступления на Играх, однако церемония награждения по одиночному фигурному катанию была бы отменена, если бы девушка заняла одно из призовых мест. В итоге спортсменка заняла четвертое место.

Ситуация с Валиевой вызвала бурную реакцию не только среди болельщиков и спортсменов. Ее также поддержали российские знаменитости — певица Валерия, телеведущая Ольга Бузова, актер Дмитрий Дюжев. Выступлением россиянки (это, правда, было еще до новостей о допинге) был очарован американский актер Алек Болдуин. «Я люблю Олимпиады, потому что даже в столь удручающие времена планета замирает, чтобы с трепетом наблюдать, как спортсмены (и артисты) вроде Камилы Валиевой показывают нам красоту этого мира в исполнении одного человека. Песня. Поэма. Живопись», — написал Болдуин в своем Instagram.

Актера Валерия Николаева госпитализировали в психбольницу

Согласно СМИ, 56-летнего актера Валерия Николаева госпитализировали в одну из московских психиатрических клиник. В спецприемнике, куда артист попал за вождение в нетрезвом виде, он сразу же вступил в конфликт с сокамерниками и заявил, что его облили кипятком. После инцидента Николаев написал заявление в полицию, утверждая, что у него повреждены 40% тела. Однако медики это не подтвердили, и актера перевели в медучреждение.

По словам телеведущей Дарьи Златопольской, которая работала вместе с ним на съемках шоу «Танцы со звездами», актер вел себя вызывающе, конфликтовал и срывал репетиции. Ранее с похожим заявлением выступила артистка Эвелина Бледанс, подтвердившая, что не раз сталкивалась с его неподобающим поведением на съемках. Тем не менее обе женщины пожелали Николаеву скорейшего выздоровления.

Карен Шахназаров отозвал иск к дочери из-за квартиры

Режиссер Карен Шахназаров подал, а затем отозвал судебный иск против 36-летней дочери Анны, рожденной во втором браке от Елены Сетунской (Алены Зандер). Предметом спора стала 86-метровая квартира на Патриарших прудах, за которую он платил налоги и коммунальные платежи, в то время как фактически там проживала его дочь. При этом до конца нулевых годов она находилась в США, а позже переехала на постоянное жилье в Москву, но ни разу не виделась с родным отцом. В итоге вопрос удалось урегулировать лично после отказа режиссера от исковых требований.

Игорь Крутой с семьей покинул Россию после судебного скандала

В начале февраля наследники покойного олигарха Олега Бурлакова обвинили композитора Игоря Крутого и его жену в присвоении имущества. Обратившись в суд Флориды в 2021 году, они потребовали вернуть дорогие апартаменты в Майами-Бич стоимостью $7,5 млн. По словам наследников, семейство Крутых якобы должно было передать истцам права на объект, однако сделка с доверенным лицом Бурлакова не состоялась из-за обнаруженных в документах ошибок. Правда, как уверяют дочери Бурлакова, деньги Крутые все-таки получили, в связи с чем они посчитали, что ошибки были допущены намеренно.

Игорь Крутой и его жена Ольга опровергли причастность к этому делу. «Наши имена в деле фигурируют, потому что мы были хозяевами этой квартиры. Никакого отношения к этому мы не имеем, и я больше никак не могу это прокомментировать», — сказала жена артиста.

После обвинений композитор с семьей отправился на отдых в Мерано. «Потому что в последнее время количество грязи в желтой прессе, заказных статей в безымянных Telegram-каналах в мой адрес зашкаливает. Но, как говорит Алла Пугачева, «танки грязи не боятся», — написал Крутой в Instagram.

Испорченную ветераном картину ученицы Малевича восстановили

Поврежденную в екатеринбургском Ельцин Центре картину ученицы Казимира Малевича Анны Лепорской восстановили. Стоимость страховки и реставрации составила 250 тыс. рублей.

close
100%
Фрагмент картины Анны Лепорской «Три фигуры» (с глазами)

Фрагмент картины Анны Лепорской «Три фигуры» (с глазами)

The Art Newspaper Russia

Ранее в арт-галерее центра охранник Александр Васильев, ветеран Афганской и Первой чеченской войн, пририсовал изображенным на картине фигурам глаза ручкой, чернила которой попали в слой краски из-за того, что полотно не было защищено лаковым покрытием. По словам Васильева, компания подростков убедила его в том, что на выставке висят их работы, и попросили пририсовать одной из них глаза.

По уголовной статье о вандализме ветерану может грозить штраф или даже арест, однако из-за контузии приговор может быть смягчен.

Минкультуры приостановил проект по укреплению традиционных ценностей

Руководители российских театров и режиссеры раскритиковали проект указа по «укреплению традиционных ценностей», сравнив его с цензурой.

По мнению авторов текста указа, «насаждение чуждой российскому народу» системы ценностей необходимо остановить, иначе это причинит ущерб нравственному здоровью людей, приведет к аморальному образу жизни, насилию и вседозволенности, а также росту употребления алкоголя и наркотиков. В качестве одного из методов решения «проблемы» предлагается популяризировать традиционные ценности, в том числе в искусстве, — например, формируя государственный заказ на создание соответствующих им произведений.

В связи с критикой общественности Минкультуры приостановило обсуждение проекта. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков также признал, что документ нуждается в доработке. По его словам, данный вопрос будет обсуждаться на заседании совета по культуре, которое состоится в середине марта.

Президент Сербии Вучич вручил Джонни Деппу медаль

Голливудского актера Джонни Деппа наградили золотой медалью за выдающиеся заслуги в общественной и культурной деятельности. Награду ему вручил лично президент Сербии Александр Вучич. В благодарность Депп подарил главе государства плюшевую игрушку в виде птицы тупика, поскольку среди нескольких кинопроектов, связанных с Сербией, был мультсериал «Тупики».

close
100%
Джонни Депп и президент Сербии Александр Вучич

Джонни Депп и президент Сербии Александр Вучич

buducnostsrbijeav/Instagram

Вышел первый тизер сериала «Властелин колец»

Киностудия Amazon опубликовала первый тизер сериала «Властелин колец: Кольца власти», снятого по мотивам вселенной Джона Толкина. В видеоролике можно увидеть эльфов Галадриэль и Элронда, а также орков и хоббитов, которые готовятся к сражению. Сюжет киносаги разворачивается за тысячу лет до событий «Хоббита» и «Властелина колец», когда были выкованы кольца Всевластия, а также вокруг войны против Темного Властелина Моргота — предшественника и учителя Саурона.

Премьера «Колец власти» запланирована на 2 сентября 2022 года. В первом сезоне будет 8 серий, которые будут выходить поочередно раз в неделю на видеосервисе. На момент премьеры шоу станет одним из самых дорогих проектов в индустрии — только первый сезон обошелся в $465 млн. Для сравнения — финальная часть «Игры престолов» со всеми ее масштабными битвами и драконами стоила «всего» около $100 млн.

Скопировать ссылку
Загрузка

Озвучка материалов –

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
18+