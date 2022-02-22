Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Новости
Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Путин прояснил ситуацию с границами ДНР и ЛНР 20:40
Венгрия выступила против санкций против России 20:38
Россия эвакуирует дипломатов с Украины 20:37
20 тысяч человек пришли поздравить финских хоккеистов после... 20:34
Великобритания и Франция договорились о координации санкций... 20:26
Rugby Europe просила Союз регби Грузии убрать афишу на украинском... 20:26
В ДНР сообщили о попытке теракта в отношении... 20:24
В возрасте 72 лет умер актер Олег Вавилов 20:19
Путин прокомментировал заявления Украины о желании иметь ядерное... 20:08
Путин назвал способы решения конфликта с Украиной 20:00
Культура

«При нем начнется новая жизнь»: что говорят о приглашении Кустурицы в Театр российской армии

Друг Кустурицы рассказал о плюсах назначения режиссера в Театр российской армии

Слушать
Остановить
close
100%
Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»
Сербский постановщик Эмир Кустурица станет главным режиссером Центрального академического театра российской армии. В комментарии «Газете.Ru» главный режиссер Театра на Таганке Юрий Муравицкий назвал это решение «абсурдным», а пианист Юрий Розум отметил «невероятную связь» Кустурицы с Россией. В самом ЦАТРА заявили, что дата встречи режиссера с труппой еще не назначена.

Глава Министерства обороны России Сергей Шойгу предложил Эмиру Кустурице занять пост главного режиссера Центрального академического театра российской армии (ЦАТРА). Встреча российского министра и сербского режиссера состоялась 21 февраля. Согласно сайту Минобороны, Кустурица принял предложение Шойгу. Режиссер выразил надежду на успешную деятельность на новом месте и заявил о желании сохранить классические ценности при постановке спектаклей.

«Сцена Театра российской армии имеет великую историю и традиции. В творческих планах на новом посту — перенести сюжеты известных фильмов в спектакли, например, «Летят журавли», «Жизнь, как чудо» и других», — отметил Кустурица.

В самом театре эту новость пока не комментируют: руководство и артисты еще не встречались с режиссером. Директор ЦАТРА Иван Чурсин заявил «Газете.Ru», что на данный момент нет точной даты представления Кустурицы труппе, а контракт не подписан.

«Нам еще его никто не представлял. Когда будет представление, контракт, сбор труппы и коллектива, мы сможем дать какой-то комментарий. То, что написано в интернете от Министерства обороны, — только это пока и можно комментировать. Мы обязательно пригласим всех на представление режиссера труппе. Точной даты [представления труппе, подписания контракта] пока нет», — сказал он.

Пианист, педагог и народный артист России Юрий Розум рассказал «Газете.Ru» о давней дружбе с Кустурицей. Он также выразил уверенность в том, что организаторские навыки режиссера помогут ему вывести театр на новый уровень.

«Кустурица — это личность, о которой можно говорить без конца. Мы с ним не просто знакомы, а дружим и лично, и творчески. Когда Эмир в Москве, он всегда приходит ко мне на Тверскую, мы устраиваем домашние концерты, — рассказал Розум. — Он еще и выдающийся организатор, который построил целую деревню Дрвенград, где проходят фестивали музыки и кино. Я думаю, что с его приходом начнется новая жизнь российского театра».

Кроме того, музыкант подчеркнул «невероятную связь» Кустурицы с Россией. С 2013 года режиссер проводит ежегодный фестиваль русской музыки в Сербии.

«Вы понимаете, что это такое, когда в центре Европы кто-то объявляет фестиваль русской музыки? Для этого нужно иметь определенную отвагу. Но уж чего у Эмира не отнять — это смелость, прорыв, неожиданность и невероятную яркость», — сказал Розум.

В свою очередь главный режиссер Театра на Таганке Юрий Муравицкий назвал абсурдным приглашение сербского постановщика на должность в Москве. Он отметил, что уважает Кустурицу как кинорежиссера, но не понимает его назначения на один из ведущих постов в российском театре.

«На эту новость я отреагировал неоднозначно. С одной стороны, обрадовался, потому что это один из моих любимых кинорежиссеров. Я собираюсь в Театре на Таганке делать спектакль по его фильму «Черная кошка, белый кот», постановка выйдет в декабре 2022 года. C другой стороны — эта новость абсолютно безумная в каком-то смысле. Немножко странно, что российским театром приглашают руководить иностранного кинорежиссера. С этой точки зрения данная идея звучит абсурдно.

В организаторских способностях Кустурицы я не сомневаюсь. Как говорится, талантливый человек талантлив во всем. Но я не знаю, работал ли он в России до этого. Ведь надо учитывать, что российский театр — определенная субкультура. Однако я ему желаю всяческих успехов на этом посту», — сказал Муравицкий.

Писатель Захар Прилепин назвал приглашение Кустурицы «фантасмагорией» и похвалил министра обороны за «остроумное решение».

«Кустурица, несмотря на абсурдистское, игровое, смеховое наполнение его очень разных, но всегда великих фильмов — глубоко консервативный, традиционалистский режиссер, воспитанный, к тому же, русской культурой», — написал Прилепин в Telegram.

Далее писатель призвал исправлять ситуацию, в которой «умные патриоты истреблены как класс», а возглавить театр может лишь серб.

Скопировать ссылку
Загрузка

Озвучка материалов –

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
18+