Накрутки рейтингов и «Евровидение»: как сложились судьбы победителей шоу «Голос.Дети»

Вокальный конкурс «Голос.Дети» стартовал на отечественном телевидении в 2014 году. «Газета.Ru» вспоминает победителей шоу и рассказывает, пошла ли карьера юных исполнителей в гору после всероссийского триумфа.

Алиса Кожикина, первый сезон

Победительницей первого сезона «Голос.Дети» в 2014 году стала на тот момент 11-летняя уроженка Курской области Алиса Кожикина. На отборочных этапах девочка покорила сердца тогдашних членов жюри — певицы Пелагеи и композитора Максима Фадеева. Фадеев стал ее наставником на проекте. После победы в шоу Кожикина подписала с продюсером 10-летнее соглашение о сотрудничестве, однако его быстро разорвали. Родители девочки решили, что ей стоит больше времени уделять учебе. В том же 2014 году Кожикина поехала на детское «Евровидение» от России, где заняла пятое место.

В 2016 году у Кожикиной вышел дебютник «Я не игрушка». Клип к заглавной песне альбома стал хитом русскоязычного Youtube, набрав 1 млн просмотров за два дня. Спустя два года певица выпустила вторую пластинку «Ты со мной».

Помимо музыкальной карьеры, Кожикина также пробует себя в дубляже: например, она озвучила Блисс в спецвыпуске мультсериала «Суперкрошки: силы четырех». Кроме того, певица исполнила саундтреки к сериалу «Принцесса Сисси» и «Крепость: щитом и мечом».

Сейчас Кожикиной 18 лет. Она учится в Музыкальном училище им. Гнесиных в Москве и мечтает поступить в ГИТИС. Девушка активно развивает свои соцсети: в TikTok у Кожикиной 120 тыс. подписчиков, в Instagram — более 240 тыс.

Сабина Мустаева, второй сезон

На этапе прослушивания сразу все члены жюри «Голос.Дети» повернулись к Сабине Мустаевой. В финале на тот момент 14-летняя певица исполнила песню «Crazy» легендарных рокеров Aerosmith, чем и завоевала симпатию зрителей.

В 2017 году Мустаева приняла участие уже во взрослом «Голосе», правда, в Польше. Туда она переехала с родителями из Узбекистана сразу же по окончании школы. Однако в польском проекте Мустаева не прошла дальше полуфинала.

Сейчас девушка заканчивает учебу на музыкально-театральном отделении в лицее имени Яна III Собеского, мечтает поступить в Бостонский университет. Параллельно с этим Мустаева пытается строить карьеру певицы: в 2020 году она выпустила русскоязычный сингл «Исчезай». В соцсетях Мустаева часто выкладывает каверы.

В личной жизни у девушки, судя по фотографиям в Instagram, все хорошо: в ее профиле много фотографий с молодым человеком.

Данил Плужников, третий сезон

В 2016 году Данил Плужников выступил на отборочном этапе конкурса с песней «Я свободен», его наставником стал Дима Билан. Вскоре после победы мальчик исполнил эту песню на фестивале «Нашествие» вместе с Валерием Кипеловым. Через год юный артист уже пел на сцене Кремля в музыкальном проекте от НТВ «Ты супер!». Плужников также был делегатом Всемирного конгресса людей с инвалидностью — в детстве ему поставили диагноз «спондилоэпифизарная дисплазия верхних и нижних конечностей».

Первый клип «All of me» исполнитель представил в 2018 году, за ним последовали еще два — «Жить» и «Мы все равны». Сейчас Данила учится в Музыкальном училище им. Гнесиных и продолжает радовать поклонников своим творчеством в Instagram и на Youtube.

О здоровье Плужников говорить не любит, известно только, что он перенес три операции в 2021 и 2022 годах.

Елизавета Качурак, четвертый сезон

Будущая воспитанница Димы Билана поразила жюри исполнением романса «Любовь — волшебная страна». Сейчас Качурак учится в музыкальном училище и выступает разве что на студенческим мероприятиях. Девушка не развивает сольную карьеру, пока она не выпустила ни одного сингла. В соцсетях Качурак не очень активна и только изредка выпускает каверы на значимые даты, поздравляя 22 тыс. подписчиков в Instagram.

Рутгер Гарехт, пятый сезон

11-летний мальчик из Оренбурга влюбил в себя сразу трех членов жюри исполнением песни «Я милого узнаю по походке». В итоге наставницей Гарехта стала певица Пелагея. В 2020 году он участвовал в отборочном туре «Евровидения», стал финалистом и победил в зрительском голосовании.

Сейчас Гарехт выступает на концертах, пишет синглы и снимает клипы. И, судя по количеству каверов на творчество Владимира Высоцкого, отечественный бард — один из главных кумиров молодого музыканта. В целом победитель шоу «Голос.Дети» в 2018 году остается обычным подростком — ездит в детские лагеря и играет в Dota 2.

Девять победителей, шестой сезон

В 2019 году победителями конкурса стали все девять финалистов — Ержан Максим, Валерий Кузаков, Рената Таирова, Анастасия Сисаури, Михаил Григорян, Нино Чеснер, Роберт Багратян, Мариам Абделькадер и Микелла Абрамова. Первый канал тогда аннулировал результаты финала из-за обнаруженной накрутки во время голосования в пользу дочери певицы Алсу Микеллы Абрамовой.

Большинство участников шестого сезона находятся еще в самом начале творческого пути, но уже активно развивают свои соцсети и участвуют в международных конкурсах. Например, юных исполнитель из Казахстана Ержан Максим после российского проекта принял участие в британском телешоу X-Factor и получил второе место на детском «Евровидении-2019».

Олеся Казаченко, седьмой сезон

В следующем сезоне шоу выиграла юная исполнительница Олеся Казаченко. Победа участницы также вызвала вопросы телезрителей: выяснилось, что девочка на тот момент училась в творческой школе дирижера «Голоса.Дети» Сергея Жилина.

«В его студию ходят и другие участницы этого сезона, но мы занимаемся с другими педагогами. Да и Сергей Сергеевич [Жилин] больше против того, чтобы подопечные его школы пробовались в «Голос», чем за», — сказала тогда сама Казаченко.

Полгода назад у молодой певицы вышел первый сингл на лейбле Universal Music — «Кто влюбился первее». Казаченко также играет в театре, участвует во многих светских мероприятиях и готовится стать звездой.

Владислав Тюкин, восьмой сезон

Победителем восьмого сезона шоу стал Владислав Тюкин из команды Светланы Лободы. В финале юный певец исполнил хит группы Queen «Who Wants To Live Forever», обогнав с небольшим отрывом дочь шансонье Сергея Трофимова.

Тюкин — уроженец Санкт-Петербурга, но недавно его семья перебралась в Москву. Юноша увлекается математикой, шахматами, бассейном и параллельно ходит в музыкальную школу.