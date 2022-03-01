«Лунный рыцарь», «Halo», «Бриджертоны» и еще 10 сериалов марта

С 27 февраля на BBC One
Финальный сезон криминальной саги о гангстерах из Бирмингема с Киллианом Мерфи в главной роли. Действие новых серий придется на 30-е годы прошлого века, которые были омрачены «подъемом фашизма, национализма и расизма». Планируется, что сериал получит продолжение (и завершение) в виде полнометражного фильма.
С 3 марта на Hulu
История взлета и падения предпринимательницы-аферистки, основательницы компании Theranos Элизабет Холмс, которая выдумала сверхкомпактный анализатор крови и собрала под него инвестиции, однако так и не представила реальный продукт. В главной роли — Аманда Сейфрид.
С 4 марта на Netflix
Драматический триллер о женщине по имени Энди (Белла Хиткот из «Гордости и предубеждения и зомби»), которая пытается связать воедино прошлое своей матери Лоры (Тони Коллетт) — после того, как та без труда останавливает кровавую бойню в небольшой забегаловке.
С 4 марта на HBO Max и в «Амедиатеке»
Пиратская комедия по мотивам биографии аристократа Стида Боннета, который очаровался жизнью морских разбойников, бросил все и отправился грабить торговые суда. Среди продюсеров шоу — Тайка Вайтити, также исполнивший роль Черной бороды и снявший пилотный эпизод.
С 11 марта на Apple TV+
К одинокому 93-летнему дедушке (Сэмюэл Л. Джексон), страдающему деменцией, возвращаются воспоминания, и он использует эту возможность, чтобы расследовать семейную трагедию. Вместе с Джексоном в сериале снялась звезда «Иуды и черного мессии» Доминик Фишбэк.
С 17 марта на HBO Max / с 18 марта в «Амедиатеке»
Фантастическая драма Авы Дюверней. Действие разворачивается в будущем — во время войны США и Свободных армий. В нью-йоркской демилитаризованной зоне докторша Альма (Розарио Доусон) пытается отыскать сына.
С 18 марта на Apple TV+
Бизнес-драма с Джаредом Лето и Энн Хэтэуэй, посвященная стремительному взлету и такому же краху сети коворкингов WeWork, которая в определенный момент оценивалась в $47 млрд.
С 24 марта на Paramount+ / с 25 марта в «Амедиатеке»
Адаптация знаменитой серии фантастических шутеров от первого лица. События шоу не вписаны во внутриигровую вселенную, они будут развиваться в собственном таймлайне. По сюжету в ходе масштабного конфликта человечества с инопланетянами люди создают особое оружие (проект SPARTAN-II), которое становится их последней надеждой на выживание. Роль Мастера Чифа, протагониста франшизы, исполнил Пабло Шрайбер из сериала «Американские боги». Авторы шоу объявили, что впервые покажут на экране лицо героя.
С 25 марта на Apple TV+
Мультиязыковая (корейский, японский и английский) драма о четырех поколениях корейской семьи, эмигрировавшей в Америку.
С 25 марта на Netflix
Продолжение нашумевшей костюмной драмы об альтернативном Лондоне эпохи Регентства.
С 26 марта на FX
Долгожданный третий выпуск драмеди Дональда Гловера о двоюродных братьях, которые пробиваются на вершину рэп-олимпа.
С 29 марта на Hulu
Драматический сериал о событиях, которые в 2014 году привели к смерти 18-летнего юноши Конрада Роя — третьего, чья 17-летняя девушка Мишель Картер в текстовых сообщениях подталкивала его к самоубийству. В главных ролях снялись Эль Фаннинг и Колтон Райан («Родина»).
С 30 марта на Disney+
Еще одно пополнение линейки сериалов из кинематографической вселенной Marvel. «Лунный рыцарь» расскажет о бывшем морпехе Марке Спекторе (Оскар Айзек), который живет с диссоциативным расстройством личности. Его тело становится живым проводником для Хонсу — египетского бога Луны. Роль злодея досталась Итану Хоуку — он воплотит на экране образ лидера культа, который считает Лунного рыцаря главным препятствием на пути к «исцелению мира».