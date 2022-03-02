Рокер, филантроп и доктор наук: Джону Бон Джови – 60

2 марта свой юбилей празднует американский рок-музыкант и актер Джон Бон Джови. По этому случаю «Газета.Ru» собрала самые интересные и малоизвестные факты о лидере группы Bon Jovi, которому исполнилось 60 лет.

Имеет русские корни

Джон Фрэнсис Бонджови-младший (настоящее имя музыканта) по отцу имеет сицилийские и словацкие корни, а по матери — русские и немецкие. Еще будучи подростком, он мечтал стать рок-звездой, поэтому основал собственный коллектив. Изначально Бон Джови планировал назвать группу Johnny Electric, правда, друзья отговорили его, убедив взять за образец Van Halen, названную в честь вокалиста. Кстати, кроме корней с Россией, артиста связывает сотрудничество с советской группой Gorky Park, на звучание которой он оказал большое влияние.

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Является одним из самых богатых рок-музыкантов

По уровню дохода за 2022 год Бон Джови занимает шестое место в списке 20 самых богатых рок-звезд мира (первое — Пол Маккартни). Личный счет артиста приблизительно равняется $410 млн. За свою карьеру музыкант выпустил 15 студийных альбомов, продав более 130 млн пластинок и отыграв 2700 концертов в 50 странах мира. Его хиты «Livin' On A Prayer», «Dead or Alive» и «Always» не раз занимали верхние строчки в музыкальных чартах, а альбом «Slippery When Wet» был признан платиновым 12 раз.

Образцовый супруг и отец

Почти 40 лет Бон Джови женат на своей супруге Доротее, с которой вместе воспитал четверых детей. С ней артист познакомился еще в школе, отношения развивались стремительно. В 1989 году пара решила обвенчаться. В то время как юноша взбирался на олимп славы, записывал песни и давал концерты, его возлюбленная после получения черного пояса по карате стала тренером боевых искусств. По словам Бон Джови, сохранить брак на фоне бешеной популярности им помогло взаимное уважение, а также стремление к саморазвитию.

Был владельцем футбольного клуба

В 1994 году Бон Джови приобрел 22% акций футбольного клуба «Филадельфия Иглз»: он предложил $8 млн, благодаря чему ему удалось обойти в сделке Дональда Трампа. Однако спустя несколько месяцев рокер утратил интерес к команде, назвав ее «делом, которое отнимает слишком много времени».

Получил докторскую степень

Несмотря на статус звезды рок-н-ролла Джон Бон Джови в возрасте 57 лет получил степень доктора по музыке в Пенсильванском университете — так что при встрече со знаменитостью обращение Dr. Bon Jovi (доктор, Бон Джови) будет вполне уместным. Согласно семейной легенде, Бон Джови является кровным родственником Фрэнка Синатры, что является предметом дискуссий о преемственности таланта.

Помогает бездомным и ветеранам

Rockstar Jon Bon Jovi's foundation donates more than half a million dollars to homeless veterans facility @jaketapper reports https://t.co/ihT1pPcdWy pic.twitter.com/OCSHr62Pel — The Lead CNN (@TheLeadCNN) November 8, 2019

В 2006 году Бон Джови основал фонд The JBJ Soul Foundation по борьбе с нищетой, а в 2011 году открыл в родном Нью-Джерси свой первый ресторан Soul Kitchen, в котором еду можно получить за небольшую работу «по хозяйству». Там посетители могут попробовать греческий салат, гороховый суп с ветчиной, рис с овощами, треску, мясное рагу, а также десерты и закуски. Меню заведения регулярно обновляется, а также включает блюда без содержания глютена. В рамках организации за эти годы было построено более тысячи домов и приютов для бездомных в 11 штатах страны.

Кроме того, были разработаны специальные программы по трудоустройству и оказанию помощи людям с ментальными проблемами. Также Бон Джови пожертвовал $500 тыс. на оказание помощи ветеранам. «Зачастую им приходится сталкиваться не только с трудностями при трудоустройстве, но и посттравматическим синдромом, который часто бывает у вернувшихся с войны», — объяснил музыкант.

Пел на одной сцене с принцем Уильямом

В 2013 году на благотворительном мероприятии в поддержку бездомных в Кенсингтонском дворце певец познакомился с принцем Уильямом, с которым у них нашлось много общего. На удивление музыканта герцог Кембрижский не только знал слова его песни «Livin' On A Prayer», но и пожелал ее исполнить вместе с Бон Джови и Тейлор Свифт на одной сцене.

Тесно сотрудничал с политиками

Лидер «Bon Jovi» не раз выступал с концертами в поддержку политиков Демократической партии, например, на стороне кандидата в президенты США Джона Керри в 2004 году, а позднее участвовал в сборе средств для президентской кампании Хилари Клинтон. На инаугурации Барака Обамы музыкант в дуэте с Бетти ЛаВетт исполнил песню «A Change is Gonna Come», и уже скоро по указу президента его назначили советником по общественным вопросам в Белом доме. В настоящее время Бон Джови активно поддерживает Джо Байдена, на инаугурации которого также выступил с песней.

Снимался в кино и стал прообразом мультгероя

Помимо концертов, Бон Джови параллельно пытался сделать карьеру в кино. Несмотря на то, что он играл на одной площадке с Гвинет Пэлтроу, Мэттью Макконахи, Кевином Спейси и другими знаменитостями, его участие ограничивалось лишь эпизодами, камео или ролями второго плана. Среди его ярких проектов – мелодрама «Лунный свет и Валентино», боевик «Ю-571», сериал «Секс в большом городе» и драма «Заплати другому». Сам Бон Джови также вдохновил аниматоров Disney на создание образа подросшего Симбы в «Короле льве» — пушистая грива была срисована с прически музыканта.

Спас кролика и стал вегетарианцем

Не так давно Джон Бон Джови заявил о том, что стал вегетарианцем после того, как его убедила жена. «Я решил исключить все сорта мяса из диеты, за исключением рыбы». Несмотря на то, что он стал отдавать предпочтение овощам и продуктам из сои, на сцене артист все еще пока появляется в одежде из кожи. Тем не менее музыкант всегда бережно относился к жизни животных. Это доказывает случай, который произошел с ним в турне по Великобритании в 1988 году, когда Бон Джови заметил раненого кролика неподалеку от ворот Уорикского замка. Узнав, что в приюте животное собираются усыпить без анестезии, он забрал его себе и вылечил сам, дав кличку Буч. Однако увезти его с собой не получилось, поэтому выздоровевший кролик был отпущен в ближайший лес.