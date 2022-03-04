Imagine Dragons, Green Day, Slipknot: кто отказался выступать в России

Imagine Dragons
Американская рок-группа Imagine Dragons отменила концерты в России и на Украине. Об этом сообщается на странице группы в Facebook. 5 июня коллектив должен был выступить на стадионе «Лужники» в Москве, 7 июня – на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге. Концерт, запланированный на 3 июня в национальном спортивном комплексе «Олимпийский» в Киеве, также отменен.
The Killers
Американские рокеры The Killers заявили, что не будут выступать на фестивале Park Live, который назначен на июль в российской столице.
«The Killers подводят черту на песке — отказываются от предстоящего выступления в Москве», — пишет TMZ со ссылкой на представителя коллектива.
В России The Killers должны были стать хедлайнерами восьмого фестиваля Park Live. Изначально мероприятие должно было пройти летом 2020 года, но было дважды отложено из-за пандемии коронавируса.
Slipknot
Американская рок-группа Slipknot перенесла свой московский концерт «на более спокойное время». Она должна была выступать 15 июля на фестивале Park Live. Также отменены выступления Slipknot в Минске и Киеве.
«Безопасность и благополучие наших семей во всем мире всегда были и будут нашим главным приоритетом», — говорится в обращении артистов в соцсетях.
Green Day
Американская рок-группа Green Day отменила свой предстоящий концерт на московском стадионе «Открытие Арена» в связи с политической повесткой.
«Мы понимаем, что этот момент не о рок-концертах на стадионе, это намного важнее и серьезнее, — написала группа в соцсетях. — Но мы также знаем, что рок-н-ролл — это навсегда, и мы уверены, что в будущем у нас будет время и место, чтобы вернуться».
Концерт должен был пройти 29 мая в рамках Hella Mega Tour Green Day.
Музыкант Билли Джо Армстронг, гитарист панк-рок группы Green DayChris Pizzello/Invision/AP
Bjork
Исландская певица Bjork также не приедет в Москву этим летом. Об этом заявило концертное агентство SAV Entertainment на своей странице в «ВКонтакте».
«Концерт Bjork, запланированный на 8 июня в Crocus City Hall, отменяется», — сообщил источник, не уточняя причину отмены.
Franz Ferdinand
Согласно концертному агентству SAV Entertainment, британская рок-группа Franz Ferdinand не сможет выступить в Москве 1 июля из-за текущей международной обстановки.
«Концерт Franz Ferdinand, запланированный 1 июля в Москве, отменяется. По вопросам возврата билетов [просим] обращаться по месту их приобретения», — говорится в сообщении.
Rammstein
Немецкий музыкант и солист Rammstein Тилль Линдеманн отменил два концерта, которые собирался провести в России. Гастрольный тур пройдет в ноябре-декабре 2022 года в Киеве, Риге, Праге и Братиславе. Выступления в Новосибирске 5 декабря и в Москве 11 декабря отмечены как «отмененные» без указания причины.
RammsteinAP
Bring Me The Horizon
Британская постхардкор-группа Bring Me The Horizon отменила ряд запланированных на апрель концертов в России. Об этом 1 марта рассказал портал NME. Музыканты подтвердили, что они «вынуждены отменить» свои выступления в России, Белоруссии и на Украине. В России Bring Me The Horizon собирались проехаться с гастролями по таким городам, как Москва (два концерта), Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону, Краснодар, Новосибирск, Екатеринбург, Воронеж, Казань и Самара.
Игги Поп
Американский рок-исполнитель Игги Поп отменил выступление на музыкальном фестивале Park Live в Москве 10 июля. Билеты останутся действительны на будущее выступление артиста, перенесенное на неопределенное время.
Выступление Игги Попа в Москве, 19 октября 2017 годаДмитрий Катков/«Газета.Ru»
Iron Maiden
Британская метал-группа Iron Maiden не приедет в Россию с концертом, который был запланирован на 1 июня 2022 года на стадионе «ВТБ Арена» в Москве. Специальным гостем концерта должна была стать австралийская хард-рок-группа Airbourne при поддержке немецкой готик-метал-группы Lord Of The Lost. Концертом в Москве Iron Maiden планировала закрывать европейский тур The Legacy Of The Beast 2022.
Twenty One Pilots
Согласно агентству Pop Farm, концерт Twenty One Pilots не состоится в Москве 10 июля. Причиной отмены выступления музыканты назвали боевые действия на Украине.
«Мы с большой грустью сообщаем об отмене нашего шоу в Москве. Эта новость кажется незначительной, учитывая серьезность происходящего», — говорится в сообщении Twenty One Pilots.
Группа Twenty One PilotsDanny Moloshok/Reuters
Foals
Концерт британской инди-рок группы Foals, запланированный на 20 мая в московском «Мегаспорте», отменяется. Об этом сообщило концертное агентство Pop Farm. За возвратом средств организаторы посоветовали обращаться к билетным операторам. Также не состоятся выступления группы в Санкт-Петербурге, Краснодаре и Новосибирске.
FoalsOlivier Hoffschir/rockenseine.com
Brainstorm
Латвийская рок-группа Brainstorm перенесла концертное турне по России на неопределенный срок. Выступления должны были состояться весной в Москве, Санкт-Петербурге, Туле, Воронеже, Ростове-на-Дону, Краснодаре, Уфе, Барнауле, Новосибирске, Томске, Красноярске, Пскове, Великом Новгороде, Твери и Калининграде.
«Мы с большим огорчением объявляем о переносе российского тура Brainstorm «Год без календаря», включая концерты 2 марта в Санкт-Петербурге и 4 марта в Москве. Увы, обстоятельства сильнее нас, — написали музыканты в соцсетях. — Пока мы обещаем быть ближе к вам онлайн и верим, что все будет хорошо».
Новые даты объявят позднее, купленные билеты останутся действительными — также их можно вернуть билетному оператору.
Пласидо Доминго
Российский гала-концерт испанского оперного певца Пласидо Доминго «Весна. Любовь. Опера» отменен. Выступление 81-летнего Пласидо Доминго должен был состояться 8 марта. Билеты, приобретенные в кассах Большого театра, подлежат возврату. Замены и переноса концерта не будет. Возврат можно осуществить в течение всех дней, предшествующих дате концерта, а также в течение десяти дней после нее.
Uriah Heep
В апреле британская рок-группа Uriah Heep планировала большой тур по 14 городам России в честь своего 50-летия. Согласно соцсетям коллектива, гастроли переносятся на весну 2023 года.