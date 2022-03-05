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Культура

Placebo, Red Hot Chili Peppers и Stromae: главные альбомы этой весны

7 самых ожидаемых альбомов весны 2022 года

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Roberto Finizio/NurPhoto/Getty Images
Британцы Placebo возвращаются с новым LP, из-за Меган Фокс рэпер MGK стал рокером (видимо, подействовала выпитая на церемонии венчания кровь), бельгиец Stromae захотел сравниться по популярности с Адель и Билли Айлиш: «Газета.Ru» рассказывает о запланированный на весну этого года альбомах.

Placebo — «Never Let Me Go»

25 марта британские рокеры Placebo вернутся после девятилетнего перерыва с новым альбомом «Never Let Me Go». В него войдут 13 композиций, некоторые из которых — «Beautiful James«и «Surrounded by Spies» — были выпущены еще в прошлом году.

Röyksopp — «Profound Mysteries»

Последний альбом норвежского электронного дуэта Röyksopp «The Inevitable End» вышел аж восемь лет назад. В новый проект, выход которого запланирован на 29 апреля этого года, войдут 10 треков, в том числе ранее вышедшие «Impossible», »(Nothing But) Ashes», «The Ladder» и «This Time, This Place». Музыканты называют будущей лонгплей «концептуальной работой с расширенной творческой вселенной».

Иван Дорн — «Dorndom»

Украинский музыкант Иван Дорн планировал выпустить новый альбом в «самый-самый притык конца весны» — 31 мая в 23:57. В интервью журналистке Екатерине Гордеевой в феврале этого года артист заявил, что пластинка почти готова, но есть много деталей, над которыми он и его команда «воюют».

«Концепт альбома и того, как я хочу с ним появиться, тоже требует определенной подготовки. В этом случае он дороже, чем реакция на то, как люди будут это слушать. Это большой момент для меня. Хочу, чтобы это была поворотная история в индустрии», — уточнил Дорн.

Если альбом все же выйдет, несмотря на текущие события на Украине, то он станет четвертым в карьере музыканта. Предыдущий англоязычный проект «OTD» Дорна вышел в апреле 2017 года.

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Иван Дорн

Иван Дорн

Иван Дорн/Vk.com/ivandorn

Stromae — «Multitude»

Очередной «привет» из прошлого от бельгийского маэстро Stromae: 4 марта рэпер представил новый альбом «Multitude». Это его первый релиз с 2013 года. В долгожданную пластинку вошло 12 треков, двое из них — танцевальный «Santé» и более личный «L'enfer» — были опубликованы еще в преддверии релиза. В одном из интервью Stromae рассказал, что на создание альбома его подтолкнуло эго: «Я вижу Билли Айлиш и Адель с их мегахитами и хочу попытаться сделать то же самое. Сравняться с ними».

Red Hot Chili Peppers — «Unlimited Love»

Американские «перцы» пришли с порцией безграничной любви. Выпуск 12-го студийного альбома «Unlimited Love» рокеров запланирован на 1 апреля. В преддверии релиза группа уже поделилась несколькими треками из грядущей пластинки — «Poster Child» и ​​«Black Summer».

Предыдущий альбом Red Hot Chili Peppers «The Getaway» вышел в 2016 году. С того момента группу успел покинуть гитарист Джош Клингхоффер, а на его место после десятилетнего перерыва вернулся соавтор хитов «Californication» и «Stadium Arcadium» Джон Фрушанте. В новом альбоме группа также воссоединится со своим давним компаньоном и продюсером Риком Рубином, работавшим, помимо них, с Адель и Джонни Кэшем.

Machine Gun Kelly (MGK) — «Mainstream Sellout»

Американский рэпер Колсон Бэйкер планирует выпустить новый альбом «Mainstream Sellout» 25 марта. Ранее MGK уже поделился коллаборацией в стиле поп-панк «Emo Girl» с певицей Willow. На создание этой композиции артиста вдохновил фильм «Тело Дженнифер» с его невестой Меган Фокс в главной роли.

В грядущую пластинку также войдет недавняя совместка Бэйкера с рэпером Lil Wayne под названием «ay!». В ней рэперы поют о жизни в нескончаемом пьяном угаре и успехе на музыкальном поприще.

Swedish House Mafia — «Paradise Again»

Электронщики Swedish House Mafia, сотрудничавшие со Стингом и The Weeknd, 15 апреля выпустят долгожданный лонгплей. Это будет дебютный альбом бэнда, официально сформированного еще в 2008 года, — до этого они выпускали только синглы, а в 2018 году и вовсе распались. Будущая пластинка, по словам трио, будет наполнена скандинавскими мелодиями и «жестким» звучанием. «Когда вы будете слушать этот альбом, слушайте его от начала до конца. Мы чувствуем, что нам все еще есть что сказать, и поэтому мы это говорим», — сказал один из участников группы.

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