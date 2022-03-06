Багров, Мэрилин и Татарин: что стало с актерами фильмов «Брат» и «Брат 2»

Сергей Бодров — Данила Багров
Сергей БодровСТВ
Главную роль в обеих картинах исполнил Сергей Бодров. По сюжету его герой Данила Багров вернулся с Первой чеченской войны и оказался втянут в бандитские разборки. До сих пор персонаж остается «родным» для многих российских зрителей, как и произнесенные им в диалоге с американцем слова, что сила – в правде, а не в деньгах.
Воспитанный в интеллигентной московской семье режиссера Сергея Бодрова-старшего и искусствоведа Валентины Бодровой, он также избрал для себя творческую профессию. Несмотря на диплом МГУ по истории и теории искусства, Бодров пошел по стопам отца, дебютировав в кино в качестве актера в «Кавказском пленнике». Однако именно образ Данилы Багрова в дилогии Алексея Балабанова стал по-настоящему культовым. Вскоре кумир миллионов и сам выступил в качестве режиссера со своей первой и единственной ленты «Сестры». Следующей картиной Бодрова должна была стать мистическая притча «Связной», во время создания которой в 2002 году он погиб со своей съемочной группой при сходе ледника в Кармадонском ущелье. Трагическая смерть потрясла всю страну. Бодрову было всего 30 лет. У актера осталось двое детей. В настоящее время его дочь Ольга снимается в кино, а сын Александр не так давно выпустил музыкальный альбом.
Виктор Сухоруков — Виктор Багров
Виктор СухоруковСТВ
Всенародную славу Виктору Сухорукову принесла роль брата главного героя, киллера по кличке Татарин. Созданный Сухоруковым образ оказался настолько убедительным, что в продолжении роль Татарина расширили.
Детство Сухорукова было непростым: артист родился в небогатой семье, активно участвовал в воспитании младших брата и сестры, помогал родителям. Совмещая учебу в вечерней школе с работой на фабрике, он не оставлял мечту стать актером. После службы в армии Сухоруков некоторое время работал электриком и готовился к поступлению в театральный вуз. Удача улыбнулась, и он поступил в ГИТИС. Известность актеру принесло сотрудничество с Балабановым, у которого он снялся в «Брате», «Жмурках», а также нуаре «Про уродов и людей».
Сейчас 70-летний актер продолжает сниматься в фильмах, причем не только в амплуа злодея. Среди его наиболее ярких работ — роль наследника российского престола в исторической драме «Бедный, бедный Павел» Виталия Мельникова, директора сталелитейного завода в «Не хлебом единым» Станислава Говорухина, образ настоятеля монастыря в «Острове» Павла Лунгина, а также Генриха Гиммлера в «Рае» Андрея Кончаловского.
О личной жизни Сухоруков говорить не любит. У него нет супруги и детей. Однако артист активно участвует в воспитании своего племянника.
Светлана Письмиченко — Света, водитель трамвая
Светлана ПисьмиченкоСТВ
Светлане Письмиченко в «Брате» досталась роль водителя трамвая Светы. Ее героиня спасает от убийц Данилу Багрова, у них завязывается короткий роман. При подготовке к роли девушка специально научилась водить общественный транспорт. В настоящее время на ее счету съемки в сериалах «Улицы разбитых фонарей», «Убойная сила» и экранизации «Морфий» Балабанова. Кроме того, актриса играла в Театре им. Ленсовета, а также подарила свой голос Нюше из мультсериала «Смешарики». У Письмиченко двое детей и муж.
Сергей Мурзин — бандит Круглый
Сергей МурзинСТВ
Роль главаря преступной группировки по прозвищу Круглый, запомнившегося зрителям благодаря специфической манере изъясняться поговорками, исполнил Сергей Мурзин. Образ бандита получился настолько удачным, что актера стали часто приглашать в криминальные детективы («Убойная сила», «Крот», «Улицы разбитых фонарей», «Бандитский Петербург», «Generation П» и другие проекты со схожей тематикой). В 2011 году актер женился в третий раз. У него четверо детей от разных браков.
Мария Жукова — тусовщица Кэт
Мария ЖуковаСТВ
Мария Жукова запомнилась зрителям в роли наркозависимой тусовщицы Кэт, которая помогает прибывшему в Санкт-Петербург Даниле не потеряться в большом городе. Однако, вопреки ожиданиям, после успеха картины Балабанова уроженка Якутии не стала востребованной актрисой. Среди ее последних работ – эпизодические роли в «Затмении» и «Троцком». В середине 1990-х она вышла замуж, взяв фамилию мужа — Милютина. Уже во время съемок «Брата» она была беременна. После выхода в прокат у актрисы родился сын.
Юрий Кузнецов — немец Гофман
Юрий КузнецовСТВ
Еще до съемок в «Брате» Юрий Кузнецов был известен зрителям благодаря роли Мухомора в «Улице разбитых фонарей», а также фильму «Мой друг Иван Лапшин» Алексея Германа. В криминальной драме Балабанова ему досталась роль живущего на улице немца Гофмана, которого Данила спасает от угрожавшего ему рэкетира. Бездомный торговец, который выживает за счет продажи старых вещей, посвящает героя в тонкости жизни в Петербурге: «Город — это страшная сила, а чем больше он, тем он сильнее. Он засасывает. Только сильный может выкарабкаться». Кстати, в свой культовый фильм режиссер пригласил настоящих бродяг, поэтому, по словам актера, ему пришлось настолько войти в образ, чтобы они действительно поверили, что он «свой» и живет на улице.
Сегодня на счету Кузнецова более 150 ролей в кино, а среди недавних работ — «Дуэлянт», «Елки последние», «Огонь» и «Контакт». Кузнецов был дважды женат. От первого брака родилась дочь, а во втором он воспитывал приемного сына. В 2012 году актер пережил смерть жены.
Дарья Юргенс — секс-работница Мэрилин (Даша)
Дарья ЮргенсСТВ
Одним из самых ярких персонажей в «Брате 2» стала героиня Дарьи Юргенс, сыгравшей русскую иммигрантку, которая была вынуждена зарабатывать проституцией в США. Однако после встречи с Данилой Багровым она решает вернуться на родину. Кстати, ранее актриса уже сотрудничала с Балабановым в картине «Про уродов и людей». Одна из недавних работ актрисы — историческая драма «Зоя», в которой она предстала в роли матери главной героини Зои Космодемьянской. Помимо работ в кино, Юргенс играла в спектаклях Молодежного театра на Фонтанке. У актрисы есть любимый человек, а также сын и дочь.
Кирилл Пирогов — Илья Сетевой
Сергей Бодров и Кирилл ПироговСТВ
Кирилл Пирогов запомнился зрителям в роли работника музея и друга Данилы Багрова, с которым они вместе служили. Помимо съемок во второй части «Брата», актер играл в «Жмурках», «Питер FM», «Обитаемом острове», а также телесериалах «Азазель» и «Макмафия». Кроме того, он участвовал в театральных постановках, создании ряда аудиокниг и радиоспектаклей. О личной жизни Пирогова ничего не известно.
Александр Дьяченко — братья Громовы, хоккеист Громов / охранник Громов
Александр ДьяченкоСТВ
Второго друга и сослуживца Багрова сыграл Александр Дьяченко. Он же исполнил роль брата-близнеца Громова, хоккеиста НХЛ, который был связан кабальным контрактом с американским бизнесменом. Кстати, в реальной жизни Дьяченко также любил хоккей и был агентом российских хоккеистов. Первое инженерное образование он получил в России, а в 1993 году переехал в Колумбийский университет в Нью-Йорке, где окончил актерский факультет. Помимо дебютной роли в «Брате 2», Дьяченко сыграл во множестве фильмов и сериалах, среди которых «Звезда», «Мажор», «Макмафия» и «Грозный». Он также занимается музыкой, выступая с концертами в рок-группе Antigo. Известно, что актер был 9 лет женат на гречанке, однако брак распался. В 2019 году на интервью «Судьба человека» с Борисом Корчевниковым Дьяченко признался, что у него есть любимый человек.
Ирина Салтыкова — в роли самой себя
Ирина СалтыковаСТВ
Также во второй части «Брата» сыграла экс-солистка группы «Мираж» Ирина Салтыкова, представшая возлюбленной Данилы Багрова. После выхода фильма певица несколько раз появлялась в эпизодических ролях, однако гастрольный график не позволял полностью посвятить себя актерской профессии. Она была замужем за музыкантом Виктором Салтыковым, в браке с которым у нее родилась дочь Алиса. Судя по Instagram, певица активно занимается продвижением музыкальной карьеры дочери, а также владеет собственным салоном красоты.
Помимо Салтыковой, в обоих фильмах в камео появились лидер «Наутилиус Помпилиус» Вячеслав Бутусов, телеведущие Леонид Якубович и Валдис Пельш, хоккеисты Алексей Морозов, Дарюс Каспарайтис и другие знаменитости.