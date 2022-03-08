«А вдруг она родит»: почему в кино так мало женщин-режиссеров

8 Марта изначально был символом солидарности женщин в борьбе за равные права и эмансипацию, а не днем весны, любви и красоты, каким его принято считать сейчас в России. Однако стремление девушек к гендерному паритету актуально и поныне в ряде сфер, например, в кино. «Газета.Ru» рассказывает о неутешительной статистике женщин в индустрии, дискриминации режиссерок на «Оскаре» и возможных причинах этого явления.

Дискриминация в награждении

В мировой режиссуре количество женщин все еще чрезвычайно мало. Тех, кому присуждены известные кинопремии, и вовсе можно пересчитать по пальцам.

Относительно недавно, в 2020 году, на «Оскаре» произошел скандал из-за нигерийского фильма «Львиное сердце» Женевьевы Наджи, который убрали из категории «Лучший международный художественный фильм», так как он снят на английском языке. Тогда режиссерка Ава Дюверней предположила, что негласная причина отстранения состояла в том, что лента создана женщиной. С целью привлечения внимания к проблеме актриса Натали Портман пришла на церемонию вручения «Оскара-2020» в черной накидке с именами постановщиц, не номинированных на премию.

За все время существования «Оскара» всего пять женщин номинировались в категории «Лучший режиссер», две из которых одержали победу. В 2009 году этот список открыла Кэтрин Бигелоу с фильмом о саперном подразделении в Ираке «Повелитель бури». Вторую статуэтку за лучший фильм и как лучший режиссер в 2021 году забрала Хлоя Чжао с драмой о скитающейся по США женщине «Земля кочевников».

О чем говорит статистика?

Сейчас кажется, что положение дел в отношении режиссерок стремительно меняется, в том числе потому, что «женского взгляда» в кино становится все больше. Только недавно стих ажиотаж вокруг молодой постановщицы Киры Коваленко, чей фильм «Разжимая кулаки» был выдвинут на соискание «Оскара» от России, однако не вошел в шорт-лист премии. Другой пример — сериал «Почка» Марии Шульгиной и Елизаветы Тихоновой, получивший много хороших отзывов.

Однако, по мнению исследовательницы в области женщин в кино Марты Лаузен, кинопроизводство пока так и не стало благосклоннее к девушкам: в 2021 году все еще более 80% фильмов были сняты мужчинами.

Лаузен с 1998 года публикует отчеты о состоянии гендерного неравенства в мировом кинематографе. В исследовании 2021 года она отмечает, что женщин, задействованных в индустрии, стало действительно больше по сравнению с предыдущим годом — 25% в 2021 году и 23% в 2020-м. Однако при этом количество женщин на ведущих кинопроизводственных должностях — режиссер, сценарист и так далее — снизилось. В 2021 году лишь 12% женщин работали над самыми кассовыми фильмами, в 2020 году — 16%.

Почему так произошло?

Небольшой процент задействованных в индустрии кино женщин, очевидно, не связан с отсутствием талантливых режиссерок. Хизер Рэббитс, председательница организации за права женщин «Time's Up UK», назвала две возможные причины такого распределения. Первая заключается в том, что мужчины попросту не нанимают на работу женщин: «Люди склонны набирать персонал по своему образу и подобию».

Вторая же причина связана со стереотипами вокруг этой профессии. «Режиссура просто не была для них [женщин] тем местом, где они видели много других представительниц женского пола. Но чем больше мы будем видеть женщин-режиссеров, тем стремительнее это будет стимулировать других женщин пробовать себя в этой профессии», — считает Рэббитс.

Создательница фильма «Очень женские истории» Оксана Михеева предположила, что отказ продюсеров работать с постановщицами может быть связан со страхом их возможного ухода в декрет.

«К девочкам-режиссерам есть внутреннее другое отношение, — сейчас мы ей это доверим, а вдруг она родит. Вряд ли это так обсуждается, но у них на каком-то ментальном уровне идет же по накатанной, и так получается, что мальчики пока денег больше приносят. А мы искусством занимаемся», — сказала она.

Актриса и режиссерка Виктория Эмсли рассказывала, что студии часто оправдывают доминирование мужчин тем, что просто не могут найти женщин. По ее словам, такие отговорки привели к созданию глобальной сети «Primetime» по поиску работы для кинематографисток.

Впрочем, небольшим прогрессом можно назвать то, что студии периодически начинают доверять женщинам проекты с большими бюджетами. В частности, так делает компания Marvel («Черная вдова», «Вечные», «Ванда/Вижн»). У DC Comics проект «Чудо-женщина» Пэтти Дженкинс стал вторым «женским» фильмом в истории с бюджетом более $100 млн.

Организация «Time's Up» в 2019 году запустила проект «4% Challenge», целью которого является увеличение числа женщин-режиссеров. В рамках него некоторые крупнейшие студии, в том числе Universal и Working Title, обязались реализовывать некоторые проекты под руководством девушек.

В России же стремление к гендерному паритету становится все более заметно. Так, например, считает программный директор «Кинотавра» Ситора Алиева, которая в интервью Forbes рассказала о «скачке» женского кино.

«Переломным с гендерной точки зрения стал 2006 год, когда главная награда фестиваля была присуждена фильму «Изображая жертву», первой продюсерской работе Натальи Мокрицкой. Приз за лучший дебют получила «Связь» Авдотьи Смирновой, а главный приз короткометражного конкурса достался «Девочкам» Валерии Гай Германики,» — сказала Алиева, добавив, что в уже следующем году число женщин в конкурсе составляло половину от всех кандидатов.