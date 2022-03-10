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Культура

Шок порождает добро: новая социальная комедия на ТНТ

На ТНТ 14 марта стартует показ сериала «Исправление и наказание» с Анной Михалковой

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Кадр из сериала «Исправление и наказание»

Кадр из сериала «Исправление и наказание»

Телеканал ТНТ/YouTube
На ТНТ стартует новая необычная комедия «Исправление и наказание». Сериал о сотруднице колонии с особыми методами воспитания, которые пришлось испытать на себе ее родственникам, приехавшим за наследством.

14 марта в 20:00 на ТНТ покажут первую серию самой выдающейся комедии сезона «Исправление и наказание». Главную роль в ней сыграла Анна Михалкова — ее героиню зовут Алена Неверова, она работает в колонии-поселении. За годы работы Неверова выработала собственную методику по перевоспитанию, которая заключается в том, что в человеке, пережившим шоковую ситуацию, можно отыскать добро. Судьба складывается так, что искать добро ей приходится в своих собственных родственниках.

Алена Неверова — многогранная и очень тщательно проработанная героиня, уникальная для российского телевидения, которая получилась такой не без помощи самой Михалковой. Зрители в ходе просмотра узнают, кто любимый актер героини, какая ее любимая песня, какие книги она читала, какие стихи, и как все это сделала ее такой, какая она в сериале. У Михалковой получилась очень реалистичная, и в то же время фантастическая, и очень узнаваемая героиня, которая читала Достоевского, Горького, Брэдебри, Гете и стихи одобренных шестидесятников, впитала в себя весь советский культурный код. Такое внимание к личности и историческому контексту делает проект действительно уникальным.

В то же время другие персонажи этого сериала — не просто условные комедийные герои, а такие же персонажи с собственным характером, который развивается на протяжении всего сериала.

Добившаяся многого за счет своей выразительной внешности героиня Жанна в какой-то момент внезапно говорит о харассменте и о том, как красота мешает карьере. Марина превращается из эгоистки в недолюбленного ребенка, а старшая Верхоланцева — в королеву воров. Во многом все персонажи получились такими яркими, благодаря работе актеров — в комедии также сыграли Наталья Бардо, Тимофей Трибунцев, Борис Каморзин, дебютант Влад Прохоров и другие.

Сериал получился не только очень смешным, но и наполненным новыми интересными дискуссионными вопросами, о которых многие зрители могли не задумываться раньше. Юмор в комедии получился неожиданно злободневным и свободным, с большим количеством отсылок, и местами даже с философским смыслом. Не исключено, что зрители будут долго цитировать шутки героев из сериала.

Сюжет сериала

«Исправление и наказание» — народный сериал о том, как устроена жизнь в глубинке России, и о том, что каждый русский человек, даже самый далеко от нее убежавший, так или иначе с ней связан. Он показывает, как общее культурное прошлое объединяет нас в настоящем.

Еще в самом начале сериал поражает сценой падения церковного колокола на олигарха Верхоланцева, который буквально только что ругался на всех святых последними словами. Затем мы знакомимся с его дочерью Аленой Викторовной, которая всю жизнь провела в колонии-поселении, где ее отец свалил на ее же мать вину в организации финансовой пирамиды, а затем сбежал и через десять лет объявился уже известным олигархом.

Алена сначала работала как воспитательница в колонии, а потом стала заместителем начальника по воспитательной части. Она убеждена в том, что все люди от природы хорошие, и им нужно только дать шанс проявить свою доброту. Доброта эта, по ее мнению, может проявляться в самых разных ситуациях, но лучше всего — в шоковых. На этом и основываются методы Алены по воспитанию. Начальство колонии ее причуды только поддерживает. Говорит: «Да без таких, как Неверова, мы вконец оскотинимся!»

В гости к Алене приезжают Верхоланцевы.

После смерти своего родственника-олигарха наследство им не досталось, поэтому в уверенности, что ключ от его богатств хранится у Неверовой, мажоры наведались к ней в гости. Алена ничего не знает о деньгах и со всем радушием принимает двух жен своего отца, его сына и дочь. Те, в свою очередь, готовы на все ради денег, поэтому решают поджечь ее дом. Они думают, что так Алена первым делом бросится спасать деньги или ключи к счету. Однако все идет не по плану, и в конце концов Верхоланцевы в полном составе отправляются в колонию, где им предстоит на себе испытать все методы Неверовой по исправлению.

По закону жанра, сценарий постоянно подталкивает Алену к осознанию своих ошибок, однако она стоит на своем, а над извечными вопросами дается подумать зрителям. Неверова свято верит в свои методы воспитания, мажоры считают их глупостью, но истина кроется где-то в середине, причем в середине самого сериала.

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