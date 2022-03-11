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Плейлист недели: Канье Уэст, Tyler, the Creator и Дуа Липа

Канье Уэст и The Game представили новый клип

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«Газета.Ru» продолжает рассказывать о музыкальных событиях недели. Новый альбом московской группы «Созвездие отрезок», возвращение Florence and the Machine, а также клипы от дуэта Megan Thee Stallion и Дуа Липы — и Канье Уэста.

«Созвездие отрезок» — «Волосволна»

«Мир поменялся, но главная движущая сила в нем осталась прежней — это любовь», — пишет группа «Созвездие отрезок». У ребят вышел новый альбом «Жиза» — в меру светлый и тоскливый.

Florence and the Machine — «My Love»

Florence and the Machine показала клип на композицию «My Love», срежиссированный Отем де Уайлд («Эмма»), — и это еще одно доказательство в пользу того, что Флоренс была бы идеальной моделью для прерафаэлитов. Новый альбом певицы «Dance Fever» выйдет 13 мая.

Porridge Radio — «Back To the Radio»

Первый сингл британской группы с их предстоящего альбома «Waterslide, Diving Board, Ladder to the Sky». Фронтвумен Дана Марголин все три минуты держит в напряжении — так, что в конце практически срывает голос. Третий студийник коллектива, судя по новинке, печальный и душераздирающий, выйдет 20 мая.

Оливер Сим — «Romance With a Memory»

Вот уж правда неожиданная новость: Оливер Сим, 1/3 группы The xx, представил первый сольный трек «Romance With a Memory». Вместе с синглом вышел клип, в котором снялась квир-персона и дрэг-артистка из России Джена Марвин (Gena Marvin).

Rex Orange County и Tyler, the Creator — «Open a Window»

Tyler, the Creator в последнее время зачастил с гостевыми куплетами. На этот раз он навестил британца Rex Orange County в свежем сингле «Open a Window» с релиза «Who Cares?». В 2017 году артисты уже работали вместе над альбомом рэпера «Flower Boy».

Mitski, Дэвид Бирн и Son Lux — «This Is a Life»

Mitski и Дэвид Бирн (Talking Heads) записали композицию «This Is a Life» для предстоящей экшн-комедии «Все везде и сразу». Саундтрек-альбом, курируемый экспериментальной группой Son Lux, будет состоять аж из 49 треков.

Pixies — «Human Crime»

В этом году Pixies не приедут в Россию с концертами. Потому слушаем их последний трек «Human Crime» и надеемся, что в 2023-м точно повезет.

Megan Thee Stallion и Дуа Липа — «Sweetest Pie»

Бодрый дуэт Megan Thee Stallion и Дуа Липы, спродюсированный OG Parker. Следом вышел и клип, в котором певицы берут мужчин в плен.

Канье Уэст и The Game — «Eazy»

Очередное безумное видео от Канье Уэста на их с The Game сингл «Eazy». В нем рэпер снова сводит счеты с Питом Дэвидсоном, новым возлюбленным Ким Кардашьян.

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