«Русская смерть», «Тварь» и «Дон Кихот»: что смотреть в театре этой весной

Людмила Максакова в роли уходящей на пенсию оперной певицы, комедия Ивана Вырыпаева о трудностях семейной жизни, мультимедийный спектакль по дневникам Александры Коллонтай, долгожданная премьера «Дон Кихота» в Театре на Таганке и такие разные поминки в спектакле «Русская смерть»: «Газета.Ru» представляет театральное превью на ближайшие месяцы.

«Фальстаф, или Три шутки», Большой театр; 10-13 марта

С 10 по 13 марта на Камерной сцене Большого театра пройдут премьерные показы оперы Антонио Сальери «Фальстаф, или Три шутки». Историю сэра Фальстафа, центрального персонажа шекспировских «Виндзорских насмешниц» и охотника за кошельками богатых замужних дам, в России расскажут впервые.

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«Curiosity», Электротеатр «Станиславский»; 12 и 13 марта

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Марсоход как несбыточная мечта о мире и чистом искусстве — совместный проект Электротеатра «Станиславский» и продюсера Максима Шостаковича. Действие оперы происходит у компьютера, откуда операторы общаются с машиной с помощью языка программирования.

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«Летние осы кусают нас даже в ноябре», Театр.doc; 13 и 25 марта, 9 апреля

Кто же был тот мужчина, который в понедельник заглянул к жене, когда мужа не было дома? Именно это и пытаются выяснить герои комедии Ивана Вырыпаева — супруги и их друг, а, может, и не друг вовсе. Для актрисы Веры Дровенниковой спектакль «Летние осы кусают нас даже в ноябре» стал режиссерским дебютом.

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«Как растут ананасы», «Современник»; 19, 20 и 30 марта

В основу драмы «Как растут ананасы» легла реальная история двух американцев, один из которых потерял любимого человека, другой — был приговорен к пожизненному заключению в тюрьме. Задокументировал переписку длиной в 15 лет актер и режиссер Казимир Лиске, погибший в 2017 году.

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«Тварь», Александринский театр; 15 и 16 марта, 16 и 17 апреля

В основу «Твари» лег роман «Мелкий бес» Сологуба об умопомешательстве преподавателя изящной словесности Передонова, цитирующего Пушкина и Достоевского при любом удобном случае. «Насколько классика нас действительно защищает и спасает сегодня или она стала лишь орудием для разного рода манипуляций», — задается вопросом режиссер Никита Кобелев.

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«Русская смерть», Центр имени Мейерхольда; 22 марта, 8 апреля

Спектакль Дмитрия Волкострелова о том, какой разной — красивой, достойной или плохой — может быть русская смерть. Зал разделится на шесть участков, среди которых каждому зрителю предстоит найти свой.

close 100% Центр имени Мейерхольда

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«Мастер-класс», Театр Вахтангова; 26 марта

Постановка по пьесе американского драматурга Терренса Макнелли о вымышленном мастер-классе оперной певицы Марии Каллас в конце ее жизни с Людмилой Максаковой в главной роли.

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«Слуга двух господ. Russian Edition», Театр Пушкина; 1 апреля

В День дураков на сцене Театра Пушкина покажут спектакль «Слуга двух господ. Russian Edition» по Карло Гольдони. Эдакое переосмысление итальянского народного театра в традициях русского скоморошества. Режиссер — лауреат «Золотой маски» Юрий Муравицкий.

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«Дон Кихот», Театр на Таганке; 22 и 23 апреля

Идея спектакля родилась у Дениса Хусниярова благодаря актерам Василию Уриевскому и Павлу Комарову — режиссер увидел в них идеальный тандем на роли Дон Кихота и Санчо Пансы. Драматург Алексей Житковский, в свою очередь, адаптировал роман Сервантеса под российские реалии.

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«Александр_а», Театр Практика; 14 и 15 мая

close 100% Театр Практика

«Александр_а» — мультимедийный проект режиссерки Вики Приваловой о первой женщине-министре Александре Коллонтай. На сцене революционерку сыграют сразу три актера — Мария Брусникина, Алиса Дмитриева и Федор Кокорев. Зрители безучастными также не останутся, для них приготовят специальные инструкции.

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