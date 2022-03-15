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Культура

Кто еще из звезд уехал из России

Бузова, Ургант, Слепаков и другие знаменитости покинули страну на фоне событий на Украине

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Иван Ургант, Ольга Бузова и Семен Слепаков

Иван Ургант, Ольга Бузова и Семен Слепаков

РИА «Новости»
Спустя почти три недели после начала боевых действий на Украине Россию продолжают покидать знаменитости. О том, кто и по каким причинам решил уехать из страны, — в материале «Газеты.Ru».

Ольга Бузова

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X Factor Belarus/YouTube

13 марта стало известно об отъезде из России певицы и телеведущей Ольги Бузовой, которая поделилась со своими поклонниками фотографиями из Арабских Эмиратов. Несмотря на уход с российского рынка зарубежных компаний и брендов, Бузова призывает подписчиков с энтузиазмом смотреть в будущее, а производителей — активно заниматься раскручиванием собственных брендов.

Правда, после блокировки Роскомнадзором Instagram, Facebook и Twitter звезда «Дома-2» записала видео, в котором не сдержала слез. В 2021 году доход Бузовой от рекламы в Instagram составил 55 млн рублей.

Жасмин

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Певица Жасмин

Певица Жасмин

Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»

За границей также была замечена певица Жасмин. Несмотря на слухи об эмиграции, артистка предупредила, что уехала в отпуск и скоро вернется.

«Было бы смешно читать о себе, что я якобы уехала в Израиль, чтобы переждать непростое время подальше от России, если бы это не было так грустно. Дорогие мои подписчики, не переживайте, я в отпуске с детьми и скоро вернусь», — заверила она.

Жасмин объяснила, что после смерти отца чувствует необходимость находиться в кругу родственников, которые как раз остались в Израиле:

«Мне никогда не будет стыдно за то, что я из России. Мы уехали как было запланировано еще в начале года и скоро вернемся по тому же плану. А пока здесь, на Святой Земле, я просто помолюсь за всех нас».

Джиган и Оксана Самойлова

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Anatoly Lomokhov/Global Look Press

В теплые края отправились рэпер Джиган (Денис Устименко) и его жена Оксана Самойлова с тремя дочерями и сыном. При этом звездная пара не уточнила место своего пребывания. «Как вы поняли, за моей спиной лето. Мы уехали из Москвы, но не навсегда. Мы уехали просто в отпуск, у детей каникулы. Мы просто отдыхаем», — сообщила Самойлова, поделившись в своем блоге видео с курорта.

Семен Слепаков

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Семен Слепаков

Семен Слепаков

Владимир Песня/РИА «Новости»

В эмиграции заподозрили Семена Слепакова, который после публикации обращения к президенту России в своем Instagram перестал выходить на связь с подписчиками. Оказалось, что артист находится в Израиле. Эту информацию сайту kp.ru сообщили его знакомые. Сам комик подтвердил, что находится за границей, и пообещал скоро вернуться домой.

«Пишут, что Семен Слепаков «покинул Россию». «Тайно». «Без объяснений». «Не прояснив цель поездки». Ну да, раньше, когда я покидал Россию, я же это делал явно, c объяснениями, а тут такой сбой коммуникации», — сказал Слепаков.

Иван Ургант

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Иван Ургант/Instagram

Узнав о начале боевых действий на Украине, Иван Ургант опубликовал в Instagram черный квадрат. Вскоре стало известно, что его вечернее шоу сняли с эфира Первого канала. Тогда поклонники решили, что их кумир эмигрировал. Сам Ургант вышел на связь только 11 марта. «Без паники. Отпустили в отпуск, а я возьму и скоро вернусь», — заверил он в своем Instagram. В настоящий момент телеведущий находится в Израиле вместе с женой и двумя дочерями.

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