Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Цивилизация
Новости
Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Цивилизация
Режиссер из Бирмингема примет участие в создании спектакля... 20:40
Посол России оценил вероятность разрыва отношений... 20:36
В ЛНР запретили финансовым структурам операции купли-продажи... 20:24
Российские военные захватили карту Украины с отметками хранилищ... 20:23
Бастрыкин поручил возбудить дело из-за привлечения Рогозина... 20:20
В офисе Зеленского сообщили о выходе на компромисс... 20:10
Булыкин оценил идею участия иностранных команд в РПЛ 20:09
Министр спорт РФ не исключил попадания в РПЛ зарубежных клубов 20:02
Минобороны РФ: кадры с погибшими жителями Чернигова являются... 20:00
Колосков считает целесообразным решение провести сбор команды России... 19:54
Культура

«Ребят, помогите! Что тут выкладывать?» Как российские звезды осваиваются в Telegram

Бузова, Волочкова и другие знаменитости перешли в Telegram после блокировки Instagram

Слушать
Остановить
close
100%
Виктория Боня, Анна Хилькевич и Анастасия Волочкова

Виктория Боня, Анна Хилькевич и Анастасия Волочкова

РИА «Новости»
После блокировки Instagram в России многие артисты начали вести Telegram-каналы. «Газета.Ru» рассказывает о том, с какими трудностями столкнулись звезды при переходе на новую платформу.

Анастасия Волочкова

Страница в Telegram: @volochkova_anastasiya

close
100%
Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»

В одном из постов экс-прима Большого театра Анастасия Волочкова призналась, что не может разобраться в ведении Telegram-канала.

«Мои золотые, у меня проблема. Я не понимаю, как тут с вами общаться. Нажимаю клавиши, как на рояле по-волочковски», — написала балерина.

В опросе от 12 марта «Открыть ли комментарии?» большинство участников ответили утвердительно. С этого момента прошло четыре дня, но комментирование постов в Telegram-канале Волочковой все еще невозможно. При этом артистка ежедневно обращается к аудитории с вопросами.

«Доброе утро. Желаю всем прекрасной недели! Как вы ее начнете, дорогие мои?»; «Дорогие мои! Как ваши дела?»; «Скажите пожалуйста, вам удобнее здесь общаться? Или например, «Вконтакте». Я сама пока не понимаю. А как лучше? И как удобнее?» — спрашивает Волочкова, используя большое количество эмодзи. Но подписчики не могут ей ответить.

Анна Хилькевич

Страница в Telegram: @annakhkevich

close
100%
Телеграм-канал «SHOT»

В конце января звезда «Универа» Анна Хилькевич начала загружать в Telegram фотографии с отдыха и мемы. После блокировки Instagram актриса поняла, что в условиях растущей конкуренции необходимо менять подход к ведению страницы.

«У меня ощущение, что «телега» предназначена для более полезной информации. А не для лайфстайла», — отметила она.

Чтобы выбрать приоритетную разновидность контента и нести подписчикам пользу, Хилькевич создала опрос (на данный момент лайфстайл лидирует). Также актриса организовала розыгрыш «дорогущих айфонов» и наушников.

Ольга Бузова

Страница в Telegram: @byzovahouse

close
100%
buzova86/Instagram

Певица Ольга Бузова завела Telegram-канал 26 ноября 2021 года и до недавнего времени выкладывала туда посты с переменной активностью. В ночь перед блокировкой Instagram в России певица опубликовала видеообращение, в котором рыдала несколько минут.

«Я не боюсь признаться сейчас своей аудитории, что я не хочу вас терять, что для меня моя аудитория важна, потому что в сложные моменты вы помогали мне расправлять крылья, верить в себя. Кому нужен фильм, если его никто не посмотрит? Кому нужна музыка, если ее никто не слушает? Поэтому мне очень грустно... Пошла реветь дальше, простите», — сказала она.

Тем временем 23 млн подписчиков не торопятся переходить из Instagram Бузовой на другую платформу. По состоянию на 16 марта на Telegram-канал артистки подписаны менее 750 тыс. человек. В настоящее время она занимается привлечением аудитории с помощью розыгрыша денежных призов.

На фоне фотографий, видео и текста в Telegram-канале Бузовой выделяются голосовые сообщения — создается иллюзия личного общения с подписчиками. Бузова желает им доброго утра, рассказывает о своем состоянии и планах, задает вопросы. Пользователи могут оценить и прокомментировать каждое сообщение певицы.

Виктория Боня

Страница в Telegram: @v_bonya

close
100%
Виктория Боня

Виктория Боня

Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»

Канал Виктории Бони в Telegram заполнен репостами политических новостей, мемов, видеороликов и размышлений о «теориях заговора». Значительно реже она публикует личные посты — советует стоматолога, учит говорить «нет» и показывает свои фотографии (в том числе с обложки журнала Elle). 15 марта Боня опубликовала в Telegram-канале эксклюзивную новость о переменах в своей личной жизни.

«Кстати, с сегодняшнего дня мое сердце свободно! Официально заявляю», — написала она.

Сейчас телеведущая живет в Монако, откуда выкладывает свои фотографии с променада — российские стилисты даже делают разборы ее луков.

Дима Билан

Страница в Telegram: @bilanofficial1

close
100%
Певец Дима Билан

Певец Дима Билан

Евгения Новоженина/РИА «Новости»

На своей странице Дима Билан пытается создать домашнюю атмосферу. Он записывает добрые голосовые сообщения, спрашивает мнения подписчиков насчет ведения канала, интересуется их делами и настроением, проводит перекличку городов, показывает фото своего кота Соломона. 16 марта певец опубликовал в Telegram третью серию экспериментального реалити-фильма о своей жизни.

Ксения Бородина

Страница в Telegram: @borodylia0803

close
100%
@borodylia/instagram.com

На Telegram-канал Ксении Бородиной, основанный 25 февраля, за три недели подписались 1,2 млн человек. Вероятно, этому поспособствовало оперативное участие ведущей в новом giveaway в качестве спонсора. Она размещает в Telegram личные фотографии и актуальные новости со своими комментариями. По словам Бородиной, вести Instagram ей было намного проще.

«Телега» сложнее, чем «инста»… Там уже за 11 лет — как к себе домой, а тут чувствуешь себя в гостях на собственной странице. Ребят, помогите! Скажите, что тут выкладывать, что вам было бы интересно? Очевидно, что себяшки тут не в почете», — написала ведущая.

Следом она опубликовала голосовое сообщение, в котором пообещала разобраться в тонкостях Telegram, и выразила надежду на то, что у нее все получится.

Кристина Асмус

Страница в Telegram: @asmusk

close
100%
START Studio

Актриса Кристина Асмус создала Telegram-канал 11 марта и поприветствовала подписчиков словом «Дратути». Далее она заявила, что «в свое время не соблазнилась на TikTok и страшно собой гордилась, но сейчас — видимо, без вариантов».

На странице Асмус можно найти видео с ее дочерью и собакой, копии фото из Instagram, а также эксклюзивные снимки и истории. Например, актриса рассказала, как ее сестра помогала ей с подготовкой образа для фильма «Хочу замуж». Также она поделилась своим первым интервью после развода с Гариком Харламовым.

Павел Прилучный

Страница в Telegram: @bugevuge001

close
100%
Павел Прилучный

Павел Прилучный

Global Look Press

В своем первом видеообращении в Telegram-канале Павел Прилучный появился с ярким макияжем и заявил, что «накрашенное лицо его не тревожит». В основном актер публикует на своей странице круглые видео, часто — с плохим звуком. В роликах он показывает рабочую рутину, детей, целует в щеку 20-летнюю актрису Василину Юсковец. За несколько дней существования Telegram-канала несколько постов Прилучного стали инфоповодами для новостей.

Скопировать ссылку
Загрузка

Озвучка материалов –

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
18+