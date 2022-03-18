Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Цивилизация
Новости
Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Цивилизация
Минпромторг заявил, что не ждет дефицита презервативов в России 15:34
В РПЦ с сожалением отнеслись к решению Алена Делона... 15:33
Российская лыжница рассказала об эмоциональном состоянии после... 15:32
Эксперт ООН: В 2021 году в Иране казнили не менее... 15:27
Певица Шер пообещала приютить украинских беженцев 15:23
Лепс потерял $20 млн из-за санкций 15:18
Булыкин о решении CAS: в ближайшее время сборная будет не... 15:17
Захарова считает, что заявление Польши о «дерусификации»... 15:16
Генпрокуратура проверит факты незаконного роста цен на продукты и... 15:14
Страны Прибалтики объявили 10 сотрудников посольств России... 15:13
Культура

Каких произведений не хватает в школьном списке, а какие — лишние? Отвечают учителя

Учителя назвали произведения, которые стоит добавить в список обязательных для школьников

Слушать
Остановить
close
100%
Евгений Епанчинцев/РИА «Новости»
«Война и мир» и некоторые произведения Николая Гоголя сложны для изучения в школе, а Джек Лондон и Джордж Оруэлл, наоборот, способны помочь в сдаче экзаменов: «Газета.Ru» узнала у российских преподавателей, как, по их мнению, стоит изменить список обязательной школьной литературы.

Что стоит убрать из обязательного списка литературы?

Ваган, школьный учитель (24 года): Изучение литературы в школах всегда идет в хронологическом порядке — начиная с фольклора и заканчивая литературой XX века. Судя по моей практике, детям абсолютно не интересно читать древнерусскую литературу и фольклор. Они просто не понимают половины слов. Немногие также доходят до таких объемных текстов, как «Война и мир» или «Обломов». Результатом становится то, что они начинают воспринимать чтение как адский труд. Это прививает лишь ненависть и неприязнь к предмету.

Елена, преподаватель ЛГУ имени А.С. Пушкина (45 лет): Школьникам 7 класса сложно понять, например, «Тараса Бульбу» и достаточно «специфичный» язык Николая Гоголя. У них нет необходимой читательской и историко-культурной подготовки. Старшеклассникам же сложно оценить философский смысл романов Федора Достоевского и Льва Толстого, хотя бы в силу недостаточного интеллектуального и жизненного опыта.

Никита, репетитор по русскому языку и литературе (27 лет): Некоторые произведения, в том числе «Мертвые души», можно исключить. Они требуют более зрелого анализа и не могут быть вполне оценены школьниками.

Анастасия, репетитор с более чем трехлетним стажем: Одно из самых нелюбимых произведений у выпускников — «Слово о полку Игореве». У него особый язык и стиль, вызывающий затруднение в восприятии и интерпретации у школьников. Впрочем, я бы не стала его убирать, — ведь иначе исчезнет целый раздел литературы.

Патимат, преподаватель в школе Lancmanscool, стаж 23 года: Я бы ввела рассказы Льва Толстого для детей младших классов и среднего звена. А «Войну и мир» оставила бы для ВУЗов, — дети не читают. Произведения Василия Шукшина, в том числе рассказ «Срезал», изучаемый нынешними семиклассниками, перенесла бы на 9-й класс. Они для более зрелых подростков. Еще бы я исключила недостоверную информацию о биографии писателей и поэтов. Например, о смерти Сергея Есенина.

close
100%
Сергей Есенин (3 октября 1895 — 28 декабря 1925)

Сергей Есенин (3 октября 1895 — 28 декабря 1925)

Wikimedia Commons

Какие произведения стоит добавить?

Ваган: Есть альтернатива школьным произведениям в зарубежной литературе. Это и «Таинственный остров» Жюля Верна, и «Остров Сокровищ» Роберта Стивенсона, и «Мартин Иден» Джека Лондона. Из более современного старшеклассникам будет полезно и интересно почитать «Дом, в котором» Мариам Петросян. Это увлекательная вселенная с гармоничным сочетанием фантастики и реальности. «Бабушка велела кланяться и передать, что просит прощения» Фредрика Бакмана, мне кажется, тоже заинтересует юного читателя.

Елена: Вполне уместно добавить зарубежных авторов: например, Чарльза Диккенса, Джека Лондона, Курта Воннегута и Джорджа Оруэлла.

Никита: В список стоит включить гуманистическую литературу, например, Эриха Марию Ремарка. Самим же школьникам, по моим наблюдениям, интересно читать антиутопии.

Анастасия: Я бы добавила в качестве необязательной литературы произведения зарубежных авторов: Александра Дюма, Виктора Гюго, Джейн Остин, Джорджа Оруэлла, Чарльза Диккенса, Марка Твена, Оноре де Бальзака, Гюстава Флобера и Джека Лондона. Работы этих авторов помогут ребятам в формулировании аргументов в сдаче ЕГЭ.

Патимат: Хотелось бы добавить в школьную программу произведения Людмилы Улицкой и Анатолия Алексина.

close
100%
Людмила Улицкая

Людмила Улицкая

Игорь Зарембо/РИА «Новости»

Зачем нужен кодификатор по литературе — и стоит ли его вообще менять?

Ваган: Список обязательного чтения прежде всего нацелен на создание общего культурного пространства для граждан одной страны. Он создает у обучающихся на одном языке некий общий корпус текстов, знакомый каждому. Но я бы предложил заменить некоторые сложные и порой утомительные произведения другими текстами этих же писателей: вместо «Бориса Годунова», например, читать увлекательные «Маленькие трагедии» того же Александра Пушкина, а вместо «статичного» «Обломова» Ивана Гончарова — динамичный «Обрыв».

Елена: Единой программы по литературе все-таки не существует, поэтому менять нечего. Подход в изучении определяется личностью и профессионализмом конкретного педагога.

Никита: На мой взгляд, все же стоит корректировать и сам список, и вообще — подход к изучению. Надо учитывать изменения в психике и миропонимании у современных школьников.

Анастасия: Когда я сама готовилась к ЕГЭ по литературе, читала произведения, не входящие в кодификатор. Они мне и помогли написать сочинения и развернутые ответы.

Скопировать ссылку
Загрузка

Озвучка материалов –

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
18+