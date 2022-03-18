Каких произведений не хватает в школьном списке, а какие — лишние? Отвечают учителя

«Война и мир» и некоторые произведения Николая Гоголя сложны для изучения в школе, а Джек Лондон и Джордж Оруэлл, наоборот, способны помочь в сдаче экзаменов: «Газета.Ru» узнала у российских преподавателей, как, по их мнению, стоит изменить список обязательной школьной литературы.

Что стоит убрать из обязательного списка литературы?

Ваган, школьный учитель (24 года): Изучение литературы в школах всегда идет в хронологическом порядке — начиная с фольклора и заканчивая литературой XX века. Судя по моей практике, детям абсолютно не интересно читать древнерусскую литературу и фольклор. Они просто не понимают половины слов. Немногие также доходят до таких объемных текстов, как «Война и мир» или «Обломов». Результатом становится то, что они начинают воспринимать чтение как адский труд. Это прививает лишь ненависть и неприязнь к предмету.

Елена, преподаватель ЛГУ имени А.С. Пушкина (45 лет): Школьникам 7 класса сложно понять, например, «Тараса Бульбу» и достаточно «специфичный» язык Николая Гоголя. У них нет необходимой читательской и историко-культурной подготовки. Старшеклассникам же сложно оценить философский смысл романов Федора Достоевского и Льва Толстого, хотя бы в силу недостаточного интеллектуального и жизненного опыта.

Никита, репетитор по русскому языку и литературе (27 лет): Некоторые произведения, в том числе «Мертвые души», можно исключить. Они требуют более зрелого анализа и не могут быть вполне оценены школьниками.

Анастасия, репетитор с более чем трехлетним стажем: Одно из самых нелюбимых произведений у выпускников — «Слово о полку Игореве». У него особый язык и стиль, вызывающий затруднение в восприятии и интерпретации у школьников. Впрочем, я бы не стала его убирать, — ведь иначе исчезнет целый раздел литературы.

Патимат, преподаватель в школе Lancmanscool, стаж 23 года: Я бы ввела рассказы Льва Толстого для детей младших классов и среднего звена. А «Войну и мир» оставила бы для ВУЗов, — дети не читают. Произведения Василия Шукшина, в том числе рассказ «Срезал», изучаемый нынешними семиклассниками, перенесла бы на 9-й класс. Они для более зрелых подростков. Еще бы я исключила недостоверную информацию о биографии писателей и поэтов. Например, о смерти Сергея Есенина.

close 100% Сергей Есенин (3 октября 1895 — 28 декабря 1925) Wikimedia Commons

Какие произведения стоит добавить?

Ваган: Есть альтернатива школьным произведениям в зарубежной литературе. Это и «Таинственный остров» Жюля Верна, и «Остров Сокровищ» Роберта Стивенсона, и «Мартин Иден» Джека Лондона. Из более современного старшеклассникам будет полезно и интересно почитать «Дом, в котором» Мариам Петросян. Это увлекательная вселенная с гармоничным сочетанием фантастики и реальности. «Бабушка велела кланяться и передать, что просит прощения» Фредрика Бакмана, мне кажется, тоже заинтересует юного читателя.

Елена: Вполне уместно добавить зарубежных авторов: например, Чарльза Диккенса, Джека Лондона, Курта Воннегута и Джорджа Оруэлла.

Никита: В список стоит включить гуманистическую литературу, например, Эриха Марию Ремарка. Самим же школьникам, по моим наблюдениям, интересно читать антиутопии.

Анастасия: Я бы добавила в качестве необязательной литературы произведения зарубежных авторов: Александра Дюма, Виктора Гюго, Джейн Остин, Джорджа Оруэлла, Чарльза Диккенса, Марка Твена, Оноре де Бальзака, Гюстава Флобера и Джека Лондона. Работы этих авторов помогут ребятам в формулировании аргументов в сдаче ЕГЭ.

Патимат: Хотелось бы добавить в школьную программу произведения Людмилы Улицкой и Анатолия Алексина.

close 100% Людмила Улицкая Игорь Зарембо/РИА «Новости»

Зачем нужен кодификатор по литературе — и стоит ли его вообще менять?

Ваган: Список обязательного чтения прежде всего нацелен на создание общего культурного пространства для граждан одной страны. Он создает у обучающихся на одном языке некий общий корпус текстов, знакомый каждому. Но я бы предложил заменить некоторые сложные и порой утомительные произведения другими текстами этих же писателей: вместо «Бориса Годунова», например, читать увлекательные «Маленькие трагедии» того же Александра Пушкина, а вместо «статичного» «Обломова» Ивана Гончарова — динамичный «Обрыв».

Елена: Единой программы по литературе все-таки не существует, поэтому менять нечего. Подход в изучении определяется личностью и профессионализмом конкретного педагога.

Никита: На мой взгляд, все же стоит корректировать и сам список, и вообще — подход к изучению. Надо учитывать изменения в психике и миропонимании у современных школьников.

Анастасия: Когда я сама готовилась к ЕГЭ по литературе, читала произведения, не входящие в кодификатор. Они мне и помогли написать сочинения и развернутые ответы.