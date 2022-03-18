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Культура

Плейлист недели: Розалия, Machine Gun Kelly и Arcade Fire

Arcade Fire анонсировали новый альбом

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Певица Розалия

Певица Розалия

Global Look Press
Долгожданный второй студийник испанской певицы Розалии, саундтрек к «Острым козырькам» от Тома Йорка, посвящение певице Sophie в новой работе Charli XCX, первый трек с грядущей пластинки Arcade Fire и фит Machine Gun Kelly с эмо-рокерами Bring Me the Horizon: «Газета.Ru» рассказывает о главных музыкальных событиях минувшей недели.

Розалия — «Saoko»

«Motomami» — экспериментальная, кросс-жанровая пластинка Розалии, в которую вошли 16 композиций, в том числе ранее вышедшие «Saoko» и «La Fama» при участии The Weeknd. Кроме того, певица показала клип на песню «Hentai», снятый режиссером Митчем Райаном.

Том Йорк — «5.17»

Том Йорк записал песню «5.17» специально для финального сезона сериала «Острые козырьки». 2 апреля фронтмен Radiohead выпустит еще одну композицию — «That's How Horses Are». Ранее режиссер «Острых козырьков» Энтони Бирн сообщил, что Йорк и Джонни Гринвуд работают над оригинальной музыкой телешоу. «Я на седьмом небе от счастья», — поделился он.

Charli XCX — «New Shapes»

«Crash» — последний проект Charli XCX на Atlantic Records. Артистка расторгла контракт с лейблом, с которым работала почти 13 лет: «Если вам нужна марионетка, то идите и купите», — именно так, со слов самой же Charli XCX, закончились ее отношения с боссами Atlantic. Новый альбом стилистически напоминает второй студийник певицы «Sucker» и посвящен ее давнишней соратнице Sophie, трагически погибшей в январе 2021 года в результате падения с высоты.

Тося Чайкина — «В сердце бахнули стрелы»

Тося Чайкина поделилась танцевальной композицией о любви — «В сердце бахнули стрелы». В 2020 году исполнительница выпустила второй студийный альбом «Прямо сейчас», она также известна совместной работой с актрисой Ириной Горбачевой. Звезда сериала «Чики» снималась в клипе Чайкиной «Обняла. Люблю. Целую».

Arcade Fire — «The Lightning, I, II»

Новый альбом группы Arcade Fire «Everything Now» выйдет 6 мая. Продюсированием пластинки займется Найджел Годрич, известный по продолжительной работе с Radiohead. Говоря о предстоящем релизе, вокалист и автор песен Arcade Fire Уилл Батлер описал его как «самое долгое, что группа когда-либо писала без перерыва». Известно, что в альбом войдут семь песен, которые Батлер охарактеризовал как «40-минутный эпос». Пока можно послушать первую композицию из него — «The Lightning, I, II».

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Arcade Fire/Facebook.com

Ники Минаж и Coi Leray — «Blick Blick»

Рэперши Ники Минаж и Coi Leray записали совместный сингл «Blick Blick». Песня войдет в грядущий альбом Coi Leray «Trendsetter». Хип-хоп-артистка ворвалась в музыкальную индустрию в прошлом году с треками «No More Parties» и «Big Purrr (Prrrdd). Зарубежные таблоиды называют Coi Leray одной из самых ярких фрешменов в рэпе.

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nickiminaj/Instagram

Machine Gun Kelly (MGK) и Bring Me the Horizon — «Maybe»

Американский рэпер Колсон Бэйкер представил еще одну композицию со своей будущей пластинки «Mainstream Sellout». В записи «Maybe» поучаствовала группа Bring Me the Horizon. Ранее MGK уже поделился коллаборацией в стиле поп-панк «Emo Girl» с певицей Willow. На создание трека артиста вдохновил фильм «Тело Дженнифер» с его невестой Меган Фокс в главной роли.

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