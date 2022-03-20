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Культура

Цирк, планетарий и кино: куда сходить с ребенком на каникулах

Самые интересные события для детей в Москве с 19 по 27 марта

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Владимир Гердо/ТАСС
На предстоящей неделе у школьников, которые учатся по четвертям, стартуют каникулы. «Газета.Ru» рассказывает о фильмах, выставках, спектаклях и других развлечениях, которые можно посетить с детьми в Москве.

Кино

«Финник», с 24 марта

Российский мультфильм режиссера Дениса Чернова рассказывает о добром и озорном домовом Финнике, который любит подшутить над жильцами своего дома. Однажды в его владения въезжают находчивая Кристина и ее родители. Девочка знакомится с Финником и узнает тайны жизни домовых. Персонажей озвучили Даня Милохин, Александр Гудков, Артур Бабич, Ида Галич и другие.

«Моя ужасная сестра», с 24 марта

Главные героини семейного фильма — десятилетние Лена и Маруся, которые вынужденно становятся сводными сестрами. Они живут в одной комнате, учатся в одном классе и мечтают вернуть прежнюю жизнь. Для этого девочки решают рассорить своих родителей.

«Золушка и тайна волшебного камня», с 24 марта

По сюжету американского мультфильма Золушке предстоит освободить от злых чар принца Алекса — проклятье превратило его в мышь. Для этого героине нужно добыть Волшебный камень, в поисках которого ей помогают верные друзья.

«Кощей. Начало», с 26 марта

Анимационный фильм «Кощей. Начало», созданный студией «Паровоз» совместно с медиахолдингом «Цифровое Телевидение», возвращается в кинотеатры. Впервые «Кощей» вышел в прокат 28 октября и стал самым кассовым российским мультфильмом 2021 года, собрав 130 млн рублей в России и СНГ.

«Королевские каникулы», с 24 марта

В повторный прокат также выходит мультфильм Кевина Джонсона «Королевские каникулы» (2019). По сюжету пес Принц, привыкший жить в комфорте, оказывается на улице. Там ему приходится учиться выживать: лаять, кусаться и заземляться после роскошной жизни. Мораль истории: дружба и верность важнее богатства.

Выставки

«Океан Юрского периода» в «Москвариуме»

Адрес: проспект Мира, д. 119, стр. 23

До 27 марта в «Москвариуме» ежедневно работает выставка «Океан Юрского периода». Мультимедийные технологии позволяют гостям переместиться в далекое прошлое и увидеть, кто населял океан сотни миллионов лет назад.

Международная выставка кошек «Ёжкин кот»

Адрес: ул. Вавилова, д. 3

26 и 27 марта с 11 до 18 часов на втором этаже ТРЦ «Гагаринский» пройдет выставка кошек «Ёжкин кот». Гости смогут посмотреть на мурчащих любимцев различных пород, которые примут участие в специальных шоу. Также у посетителей будет возможность проголосовать за понравившегося кандидата.

Экспозиция музея занимательных наук «Экспериментаниум»

Адрес: Ленинградский проспект, д. 80, кор. 11

В музее представлена интерактивная экспозиция, которая охватывает основные области науки. Залы «Экспериментаниума» посвящены акустике, магнетизму, электричеству, оптике, космосу, воде, механике и головоломкам. В каждом отделе находятся экспонаты, с которыми можно и нужно взаимодействовать различными способами. Музей также доступен для детей с особенностями развития — для них предусмотрены специальные экскурсии.

Мастер-классы в Дарвиновском музее

Адрес: ул. Вавилова, д. 57

Ежедневно в Дарвиновском музее проходят различные мастер-классы и лекции — как очные, так и онлайн. Ознакомиться с ними можно в расписании на сайте учреждения. Детям доступны такие занятия, как «Мир под микроскопом», «Как устроена Земля», «Загадки птиц Москвы», «Тайны звука» и многие другие.

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Девочка наблюдает за жуками в террариуме Дарвиновского музея во время международной акции «Ночь в музее», 20 мая 2017 года

Девочка наблюдает за жуками в террариуме Дарвиновского музея во время международной акции «Ночь в музее», 20 мая 2017 года

Евгений Одиноков/РИА «Новости»

Экспозиция Музея Урании

Адрес: ул. Садовая-Кудринская, дом 5, строение 1

В Музее Урании школьники могут познакомиться с историей Вселенной и почувствовать себя космонавтом. В первом зале гости узнают историю Московского планетария и увидят приборы для изучения небесных тел. В Морском уголке, выстроенном в виде корабля, можно увидеть звездные карты и устройства для ориентирования в морском пространстве. Далее гости погрузятся в мистическую атмосферу космических тел.

Выставка «Мумии Древнего Египта. Искусство бессмертия» в Пушкинском музее

Адрес: ул. Волхонка, д. 13

В экспозиции Пушкинского музея о мумиях Древнего Египта представлены более 400 экспонатов, большая часть которых ранее была доступна только специалистам. Выставка доступна для детей от шести лет. Концептуально она поделена на три раздела: «Смерть и магическая трансформация», «Гробница — дом вечности» и «Мумии возвращаются: взгляд из XXI века». Экспозиция продлится до 31 мая.

Шоу и спектакли

Спектакль «Кот в сапогах» в Театре им. Вахтангова

Адрес: ул. Арбат, д. 26

27 марта на сцене Театра им. Вахтангова состоится спектакль «Кот в сапогах» режиссера Владимира Иванова. Постановка с участием выпускников театрального института им. Щукина продлится с 12 до 14 часов с антрактом.

«Юных зрителей ожидает целый волшебный мир, который населяют не только всем известные персонажи сказки Шарля Перро, но и совсем новые герои: грозный Ураган и находчивая Статс-дама, веселые разбойники, говорящие деревья и птицы», — говорится на сайте театра.

Спектакль «Али-Баба и сорок разбойников» в Театре кукол им. Образцова

Адрес: ул. Садовая-Самотечная, д. 3

В постановке Бориса Константинова по мотивам сказки «Али-Баба и сорок разбойников» главный герой подслушивает разговор разбойников и узнает, где они хранят сокровища. Ближайшая дата спектакля — 24 марта в 19:00.

Шоу «Страшная сила» в Большом Московском цирке

Адрес: проспект Вернадского, д. 7

В субботу и воскресенье в Большом Московском цирке состоится представление с участием львов и тигров, поставленное братьями Запашными. Действие спектакля происходит в 1930-е годы, когда Джейсону и его сестре Эмили предложили полететь в другую страну, чтобы выкрасть древний свиток. Это путешествие оказывается первым в цепочке невероятных приключений, которые на самом деле ожидают героев. Продолжительность спектакля — примерно 2 часа 50 минут, включая 20-минутный антракт.

Концерт-сказка с песочной анимацией «Русалочка»

Адрес: ул. Малая Грузинская, д. 27 стр. 13

26 марта актриса Ингеборга Любомирская прочтет красивую и трогательную сказку «Русалочка» в сопровождении вокала, арфы и органа. Вспомнить персонажей помогут образы песочной анимации. Постановка состоится в Римско-католическом соборе.

Шоу воды в Москвариуме

Адрес: Адрес: проспект Мира, д. 119, стр. 23

Мультипликационное шоу с участием морских животных проходит в Москвариуме почти каждый день — кроме понедельника и четверга. Главный герой истории — сама Вода во всех ее проявлениях: жидком, твердом и газообразном. Анимационный сюжет сопровождается выступлением морских артистов Москвариума — дельфинов, косаток и ластоногих.

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