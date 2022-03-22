Расизм, секс и «прах диктатора»: самые громкие скандалы «Оскара»

28 марта состоится церемония вручения премии Академии кинематографических искусств и наук США. За 93-летнюю историю существования «Оскара» с ним было связано много споров и скандалов. О самых громких из них рассказывает «Газета.Ru».

Расовая дискриминация на церемонии (1940)

Актриса Хэтти Макдэниел из «Унесенных ветром» стала первой афроамериканкой, получившей премию «Оскар». При этом ее участие в церемонии само по себе оказалось битвой.

В отель «Амбассадор» в Лос-Анджелесе, где вручали «Оскар», вход для темнокожих был запрещен. Но Макдэниел разрешили войти по настоянию продюсера Дэвида О. Селзника. Актрису посадили за отдельный стол в конце зала. Несмотря на ограничения, победа и эмоциональная благодарственная речь МакДэниел закрепили ее место в истории Голливуда. Однако о расовом равенстве в американском кинематографе стало возможно говорить лишь спустя несколько десятилетий.

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Марлон Брандо за права индейцев (1973)

Марлон Брандо завоевал «Оскар» за лучшую мужскую роль в фильме «Крестный отец». От получения премии он отказался, мотивировав свой поступок протестом против укоренившейся в США политики дискриминации индейцев. Вместо себя Брандо отправил на церемонию активистку из числа коренных американцев Сачин Литтлфезер. Девушка вышла на сцену в национальной одежде и несколько минут рассказывала гостям об уязвлении прав индейцев. Награду она оставила в руках ведущего Роджера Мура. После этого инцидента Академия решила запретить получение статуэток по доверенности.

close 100% Кадр из фильма «Крестный отец» (1972) Фрэнсиса Форда Копполы Paramount Pictures

Дэвид Нивен и стрикер (1974)

Когда Дэвид Нивен получал «Оскар» за лучшую мужскую роль в фильме «За отдельными столиками», фотограф Роберт Опель ворвался на сцену обнаженным и показал знак пацифизма. Когда стрикера увели, актер блеснул своим остроумием.

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«Разве не увлекательно думать, что, вероятно, единственный смех, который этот мужчина когда-либо провоцировал в своей жизни, — это раздевание и демонстрация своих недостатков?» — пошутил Нивен.

Секс-скандал с Робом Лоу (1989)

В конце 80-х Роб Лоу был на пике своей славы благодаря таким фильмам, как «Огни святого Эльма» и «По поводу того, что случилось вчера ночью». В июле 1988 года он оказался втянутым в скандал, когда переспал с двумя девушками перед видеокамерой. Они сбежали с пленкой и растиражировали видеозапись. Одна из партнерш оказалась 16-летней, и ее родители подали на Лоу в суд.

Для вручении премии «Оскар» в 1989 году продюсер церемонии Аллан Карр придумал следующий сюжет: Белоснежка (актриса Эйлин Боуман) устраивает посиделки с легендами золотого века Голливуда, а затем встречает представителя «молодого поколения» — Лоу — и они вместе поют милую песенку. Cкандал с секс-видео сделал этот дуэт катастрофой. На следующее утро Боуман подписала документ о неразглашении информации, запрещающий ей говорить об этом спектакле в течение 13 лет.

«Я помню, как сидела в своей квартире после того, как мне подали газеты, смотрела новости — и в новостях был только номер Белоснежки», — вспоминала Боуман в 2013 году.

Вручение награды «по ошибке» (1993)

В 1993 году Мариса Томей получила «Оскар» за лучшую женскую роль второго плана в фильме «Мой кузен Винни». Она была единственной американкой в этой номинации, и многие раскритиковали организаторов премии за предвзятость. Через год после церемонии издание The Hollywood Reporter заявило, что Томей получила приз «по ошибке» после того, как взволнованный ведущий Джек Паланс не смог разобрать, что напечатано на карточке победителя. Вместо этого он якобы объявил фамилию Томей, которую смог прочитать на ближайшем телесуфлере.

Оскорбительные шутки ведущего (1995)

На 67-й церемонии вручения «Оскара» ведущий Дэвид Леттерман неуместно пошутил над присутствовавшими в зале Опрой Уинфри и Умой Турман. Он издевательски повторял «Опра» и «Ума», подчеркивая, что никогда не слышал более странных имен.

close 100% Danny Moloshok/Reuters

Долгие годы Уинфри не могла простить Леттермана и только в 2005 году согласилась прийти на его «Вечернее шоу». Она спросила ведущего, что он тогда имел в виду. В ответ Леттерман заявил, что «ничего такого», и признался гостье в любви и уважении. Затем Уинфри преподнесла ему в качестве подарков два фото в рамке — свое и Умы Турман.

Поцелуй Анджелины Джоли с братом (2000)

В 2000 году Анджелина Джоли получила «Оскар» за победу в номинации «Лучшая женская роль второго плана» в фильме «Прерванная жизнь». Однако все заголовки в СМИ были посвящены не триумфу звезды. Во время церемонии она поцеловала своего брата Джеймса Хейвена в губы — этот кадр попал в объективы фотокамер. Позже Джоли обвинила прессу в раздувании скандала на пустом месте.

«Во-первых, мы лучшие друзья. И это не был какой-то странный поцелуй с открытым ртом. Разочаровало то, что нечто столь прекрасное и чистое можно было превратить в цирк», — заявила звезда.

Провокация Саши Барона Коэна (2012)

Британский комедийный актер Саша Барон Коэн появился на церемонии вручения «Оскара» в образе главного героя своего фильма «Диктатор». С собой он принес урну, в которой якобы лежал прах президента Северной Кореи Ким Чен Ира. Комик разбрасывал пепел над красной ковровой дорожкой и осыпал им интервьюера Райана Сикреста. Службы безопасности быстро предотвратили эту акцию.

close 100% Журналист Борат Сагдиев (персонаж Саши Барона Коэна в фильме «Борат») на шоу Дэвида Леттермана Dune Entertainment

Расистский скандал #OscarsSoWhite (2016)

После объявления номинантов на «Оскар-2016» в сети распространился хэштег #OscarsSoWhite. Таким образом киноманы обратили внимание общественности на преобладание белых американцев во всех номинациях. Самыми известными активистами, который выступили за расовое равноправие в кинематографе, стали режиссер Спайк Ли и жена Уилла Смит Джада Пинкетт-Смит.

close 100% Режиссер Спайк Ли во время церемонии вручения кинопремии «Оскар» в Лос-Анджелесе, 24 февраля 2019 года Mike Blake/Reuters

«Чрезмерная» толерантность к темнокожим (2017)

Через год после скандала из-за расовой дискриминации в списке номинантов на «Оскар» оказалось подозрительно много темнокожих. Некоторые решили, что под влиянием движения #OscarsoWhite академики решили раздать все награды афроамериканцам. Самым возмутительным для зрителей показалось участие в церемонии фильма «Лунный свет». Лента о темнокожем гее из бедного района победила в трех номинациях — «Лучший фильм», «Лучшая мужская роль второго плана» и «Лучший адаптированный сценарий». В этот раз организаторов обвинили в излишней толерантности и ущемлении прав белых кинематографистов.

close 100% Режиссеры и актерский состав фильма «Танна», который номинируется на «Оскар» в категории «Лучший фильм на иностранном языке» Mario Anzuoni/Reuters

Режиссеры против нововведений (2019)

В 2019 году Киноакадемия США решила внести в церемонию вручения «Оскара» нововведения: транслировать мероприятие не более трех часов и добавить новую категорию с самыми кассовыми фильмами. Кинематографическое сообщество сразу раскритиковало изменения. Режиссеры Квентин Тарантино, Спайк Ли, Дэмьен Шазелл, Мартин Скорсезе и другие написали коллективное письмо с требованием отказаться от «игнорирования» ряда категорий «Оскара» в трансляции.

В итоге организаторы отправили новую номинацию на «доработку» и заявили, что в телетрансляцию войдут все 24 категории «Оскара». Согласно заявлению Академии, объявление победителей нескольких номинаций будет представлено в эфире несколько позже и с вырезанным выходом на сцену.

В этом же году Кевин Харт отказался вести «Оскар» из-за его гомофобных постов в соцсетях, размещенных много лет назад. В результате было решено, что впервые за 30 лет церемония пройдет без ведущего.