Плейлист недели: Tyler, the Creator, Placebo и Zivert

Placebo вернулись с восьмым по счету альбомом, Zivert и «Три дня дождя» записали совместный трек, Гарри Стайлс анонсировал новый проект, а рокеры Black Midi перепели поп-звезду Тейлор Свифт: «Газета.Ru» рассказывает о главных музыкальных событиях минувшей недели.

Placebo — «Happy Birthday in the Sky»

После девяти лет затишья Placebo вернулись с новым альбомом «Never Let Me Go». За это время группу покинул барабанщик Стив Форрест, а Брайан Молко, по собственному признанию, сблизился со Стефаном Олсдалом. Что до звука, то он стал более лаконичным, чем когда-либо прежде, местами Placebo вернулись к электронному звучанию.

«Выйти из тени сложно, — признался Молко в интервью Le Parisien. — Может быть, это незаметно, но мы со Стефаном — застенчивые люди. Изоляция во время пандемии заставила нас почувствовать себя защищенными, нам очень понравилось. У меня было много времени, чтобы подумать о будущем, представить себе самые худшие сценарии».

Zivert и «Три дня дождя» — «Выдыхай»

«Слитый» в сеть совместный трек Zivert и рок-группы «Три дня дождя» наконец-то обзавелся официальным релизом. «Мы не планировали этого. Релиз должен был быть через месяц <...>. Видимо, так должно было быть, видимо, людям сейчас нужна музыка», — написала певица в своем блоге. Песня написана от лица влюбленных, которые встречаются после года разлуки и понимают, что их чувства сохранились.

Асия — «Крестики»

У певицы Анастасии Алентьевой (она же Асия) вышла песня «Крестики». Дебютный альбом исполнительницы, известной по треку «Ну че ты такой хороший», вышел в прошлом году. Асия — участница шоу «Песни» на ТНТ.

Гарри Стайлс — «Harry's House»

Гарри Стайлс анонсировал выход третьего студийного альбома «Harry's House» 20 мая и выпустил тизер к нему. В коротком ролике артист ходит по сцене, в то время как за его спиной «восстает» картонный дом. В прошлом году песня «Watermelon Sugar» с дебютной пластинки Стайлса «Fine Line» принесла ему первую «Грэмми» за лучшее сольное исполнение в стиле поп.

Black Midi — «Love Story»

Британские рокеры Black Midi выпустили альбом с каверами на песни King Crimson («21st Century Schizoid Man»), Captain Beefheart («Moonlight on Vermont) и даже Тейлор Свифт («Love Story»). Название EP «Cavalcovers» созвучно прошлогодней пластинке группы «Cavalcade».

Lorde — «Secrets From a Girl (Who's Seen It All)»

Lorde показала клип на песню «Secrets From a Girl (Who's Seen It All)» со своего последнего альбома «Solar Power». В нем сразу три версии певицы танцуют в уже знакомых по видео для заглавной композиции декорациях на берегу моря.

Tyler, the Creator и Nigo— «Come On, Let's Go»

Tyler, the Creator выпустил шуточный трек и клип, в котором он ждет девушку, пока та долго собирается. Сингл вошел в альбом-компиляцию «I Know Nigo» японца Nigo. Это сольный проект основателя стритвир-бренда Bape. В записи лонгплея поучаствовали Pusha-T, ASAP Rocky и Кид Кади.