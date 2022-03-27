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Культура

Укрывал Солженицына и бежал в США: история Мстислава Ростроповича

95 лет назад родился великий виолончелист Мстислав Ростропович

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Мстислав Ростропович (1987 год)

Мстислав Ростропович (1987 год)

Jean Pimentel/Sygma/Getty Images
Всемирно известному виолончелисту и дирижеру Мстиславу Ростроповичу 27 марта могло бы исполниться 95 лет. Он также известен как общественный деятель, приютивший в своем доме опального писателя Александра Солженицына, лишенный гражданства СССР и защищавший Белый дом во время августовского путча 1991 года в Москве. Подробнее о карьере Ростроповича, его гонениях со стороны властей, крепком союзе с Галиной Вишневской и возвращении на родину — в материале «Газеты.Ru».

Начало творческого пути

Музыкант Мстислав Ростропович родился 27 марта 1927 года в Баку (Азербайджан). Его отец — виолончелист Леопольд Ростропович (1892-1942) — был профессором Азербайджанской консерватории и выступал с концертами. Мать артиста Софья Федотова являлась пианисткой.

В четыре года Ростропович сочинил польку для фортепиано, а в 12 лет выступил в Славянске с симфоническим оркестром, исполнив концерт для виолончели Камиля Сен-Санса.

Прожив несколько месяцев в Москве, в 1941 году семья переехала в Чкалов (Оренбург). Год спустя глава семьи умер от сердечного приступа. На новом месте Ростропович занимался в музыкальном училище (ныне — Оренбургский государственный институт искусств им. Л. и М. Ростроповичей).

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Мстислав Ростропович, 1970 год

Мстислав Ростропович, 1970 год

Олег Макаров/РИА «Новости»

В 1943 году семья вернулась в Москву, где Ростропович поступил в музыкальное училище при Московской консерватории имени Чайковского. Способного и трудолюбивого студента со второго курса сразу перевели на пятый.

Первую премию музыкант получил в декабре 1945 года на Всесоюзном конкурсе музыкантов-исполнителей. В 1946 году Ростропович с отличием окончил два факультета консерватории — композиторский и класс виолончели.

Развитие карьеры и гастроли

После окончания консерватории началась обширная концертная деятельность Ростроповича в СССР, а в 1947 году он впервые отправился на гастроли за границу. Музыкант становился лауреатом международных конкурсов в Праге (1947, 1950) и Будапеште (1949).

В 1951 году 24-летний Ростропович получил Сталинскую премию II степени. В будущем он называл 50-е годы периодом «страстного желания играть хорошо». За дирижерский пульт Ростропович впервые встал в 1962 году на фестивале, посвященном музыке Шостаковича. В те годы он уже вступил в пору своего профессионального расцвета, работая не только инструменталистом-исполнителем, но также композитором и преподавателем. В книге Ольги Афанасьевой «Мстислав Ростропович. Любовь с виолончелью в руках» приводятся высказывания мастера об этом периоде.

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Мстислав Ростропович, Дмитрий Шостакович и Святослав Рихтер (слева направо), 1968 год

Мстислав Ростропович, Дмитрий Шостакович и Святослав Рихтер (слева направо), 1968 год

Михаил Озерский/РИА «Новости»

«Я вел педагогическую работу в двух консерваториях — Московской и Ленинградской, дал 30 концертов в США, гастролировал в Германии, четырежды выступал в ансамбле с Вишневской, — говорил Ростропович. — И для своего виолончельного цикла в течение одного сезона выучил 22 новых концерта для виолончели с оркестром. Что это? Избыток способностей? Нет, скорее избыток желаний, энергии».

В 1968 году в Большом театре состоялась премьера оперы «Евгений Онегин» Петра Чайковского под руководством Ростроповича. Два года спустя — там же и под его управлением — вышла опера «Война и мир» Сергея Прокофьева.

Союз с Вишневской и гонения властей

В 1955 году на фестивале «Пражская весна» Ростропович познакомился с оперной певицей Галиной Вишневской. Через четыре дня музыкант уже сделал любимой предложение о замужестве — и она согласилась. После возвращения в Москву Вишневская рассталась со своим мужем — директором Ленинградского Театра оперетты Марком Рубиным.

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Мстислав Ростропович с женой, оперной певицей Галиной Вишневской, 1989 год

Мстислав Ростропович с женой, оперной певицей Галиной Вишневской, 1989 год

Eric Robert/Sygma/Getty Images

После свадьбы супруги выступали вместе: Вишневская пела под аккомпанемент Ростроповича. Их дуэт пользовался огромной популярностью во всем мире. В 1956 году у пары родилась дочь Ольга, а в 1958-м — Елена. В интервью «Огоньку» Ростропович объяснил, почему ни разу не изменял супруге за 52 года совместной жизни.

«Понимаете, любовница должна быть красивее жены, если это возможно. В жизни я не имею любовницы: не могу найти женщины красивее Вишневской. А виолончель Страдивари–Дюпора, надо признать, красивее, чем моя жена… Поэтому иногда с ней езжу, когда играю Баха и музыку лирического плана», — сказал музыкант, а Вишневская ответила: «Любовницу-виолончель я стерплю».

Супруги в течение четырех лет поддерживали опального писателя Александра Солженицына, приютив его на своей даче. Это спровоцировало недовольство властей и гонения семьи Ростроповича. В 1972 году вместе с Андреем Сахаровым и другими деятелями науки и культуры музыкант подписал два обращения в Верховный Совет СССР: об отмене смертной казни и амнистии политзаключенных. Он также написал открытое письмо в газету «Правда» с защитой Солженицына.

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Мстислав Ростропович и Александр Солженицын, 1998 год

Мстислав Ростропович и Александр Солженицын, 1998 год

Валентин Кузьмин/ТАСС

«Лучшее, что я сделал в жизни — это, наверное, даже не музыка, а письмо в «Правду». Я знаю многие произведения Солженицына, люблю их, считаю, что он выстрадал право писать правду, как ее видит, и не вижу причин скрывать свое отношение к нему, когда против него развернута кампания», — писал Ростропович.

Вскоре после обращений музыкант был уволен из Большого театра и потерял возможность гастролировать за рубежом. Его вместе с супругой внесли в черный список во всех столичных театрах.

Эмиграция и возвращение

В 1974 году Ростропович сумел добиться выездной визы и вместе с семьей уехал за границу — под предлогом длительной командировки от Минкульта СССР. После четырех лет пребывания за рубежом их лишили советского гражданства из-за «антипатриотической деятельности».

«Выехавшие в зарубежные поездки М. Л. Ростропович и Г. П. Вишневская, не проявляя желания возвратиться в Советский Союз, вели антипатриотическую деятельность, порочили советский общественный строй, звание гражданина СССР, — говорилось в газете «Известия» от 28 марта 1978 года.

— Они систематически оказывали материальную помощь подрывным антисоветским центрам и другим враждебным Советскому Союзу организациям за рубежом. В 1976—1977 годах они дали, например, несколько концертов, денежные сборы от которых пошли в пользу белоэмигрантских организаций».

С 1977 до 1994 год Ростропович возглавлял Национальный симфонический оркестр США в Вашингтоне. Он продирижировал более 500 произведений, включая «Польский реквием» Кшиштофа Пендерецкого, «Новелетты» Витольда Лютославского, шестую симфонию Альфреда Шнитке и «Timbres, Espace, Mouvement» Анри Дютийе.

В 1990 году музыкант отправился с оркестром в турне по СССР — тогда же ему предложили вернуть гражданство. Во время августовского путча 1991 года Ростропович выступал на стороне президента России Бориса Ельцина. В 1993 году музыкант и Вишневская вернулись на родину.

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Наина Ельцина, Мстислав Ростропович и Борис Ельцин, 1992 год

Наина Ельцина, Мстислав Ростропович и Борис Ельцин, 1992 год

Дмитрий Донской/РИА «Новости»

«Я ни одну страну мира не люблю так, как люблю Россию, поэтому для меня не существует ни тех обид, которые мне были нанесены и даже не существует врагов, — сказал Ростропович. — Я всех простил и всех благодарю... Ведь важно, как складывается наша жизнь. Я вернулся сюда в 1990 году с Национальным симфоническим оркестром Вашингтона, главным дирижером которого я пробыл 17 лет. Мы даже дали концерт на Красной площади. И я был счастлив, что все так замечательно кончилось».

Заслуги и благотворительность

Музыкант был президентом Благотворительного фонда Вишневской и Ростроповича, помогающего детским лечебным российским учреждениям, а также основал Международный конкурс виолончелистов (Франция) и Благотворительный фонд поддержки молодых музыкантов России.

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Мстислав Ростропович на торжественном приеме в Кремле в честь своего 80-летнего юбилея, 2007 год

Мстислав Ростропович на торжественном приеме в Кремле в честь своего 80-летнего юбилея, 2007 год

Михаил Климентьев/РИА «Новости»

Заслуги Ростроповича подтверждают более 130 высших наград и премий, среди которых — Президентская медаль Свободы (высшая награда США), Орден Почетного Легиона (Франция), орден «Рыцарь Британской Империи» (Великобритания), «Полярная звезда» (высшая награда Швеции), императорская премия Японии и другие. Он был членом шести академий и почетным доктором 50 университетов — таких, как Гарвард, Оксфорд, Принстон, Кембридж, Йель, Болонья и Сорбонна.

Музыкант скончался 27 апреля 2007 года в Москве от злокачественной опухоли печени и был похоронен на Новодевичьем кладбище. В декабре 2012 года рядом с ним похоронили Вишневскую.

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