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Культура

Победа фильма с глухими актерами и пощечина Уилла Смита: как прошла церемония вручения «Оскара»

Драма «CODA: Ребенок глухих родителей» признана лучшим фильмом «Оскара-2022»

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Семейная драма «CODA: Ребенок глухих родителей» победила в категории «Лучший фильм», «Дюна» стала лидером по числу статуэток, а обладатель награды за «Лучшую мужскую роль» Уилл Смит ударил комика Криса Рока за шутку о заболевании жены: «Газета.Ru» рассказывает, как прошла церемония вручения премии «Оскар» в 2022 году.

В ночь на 28 марта по московскому времени в театре «Долби» в Лос-Анджелесе состоялась 94-я церемония вручения премии «Оскар». В этом году награды присуждались фильмам, выпущенным в период с 1 марта по 31 декабря 2021 года. Ведущими шоу стали Реджина Холл, Эми Шумер и Ванда Сайкс.

Церемония началась с экстравагантного выступления Бейонсе, исполнившей номинированную на «Оскар» песню из фильма «Король Ричард». Но награда за лучшую оригинальную песню досталась Билли Айлиш и ее брату Финнеару за композицию «No Time to Die» из триллера «Не время умирать».

В номинации «Лучший фильм» победила драма «CODA: Ребенок глухих родителей». Это ремейк французского фильма «Семейство Белье» («La Famille Bélier» ), посвященного единственному слышащему члену глухой семьи. Родителей и брата главной героини в «CODA» сыграли глухие актеры.

Картина Apple TV+, купленная на кинофестивале «Сандэнс» в 2021 году за рекордные $25 млн, стала первым принадлежащим стриминговому сервису фильмом, получившим награду. Продюсер ленты Патрик Ваксбергер поблагодарил Академию за «признание фильма о любви и семье в это трудное время». Лента также победила в категории «Лучший актер второго плана» — награду получил Трой Кацур. Он стал вторым глухим актером, завоевавшим «Оскар». В 1987 году его коллега по фильму «CODA» Марли Мэтлин получила награду за главную женскую роль в картине «Дети меньшего бога».

«Я действительно хочу поблагодарить все замечательные театральные сцены для глухих, где мне дали возможность развивать свое актерское мастерство, — сказал Кацур в эмоциональной речи. — Эта победа посвящена сообществу глухих, сообществу «CODA» и сообществу инвалидов. Это наш момент».

Сценарист и режиссер «CODA» Сиан Хедер удостоилась статуэтки за лучший адаптированный сценарий. Награду за «Лучший оригинальный сценарий» отдали создателю «Белфаста» Кеннету Бране.

Лучшей актрисой признали Джессику Честейн за роль в фильме «Глаза Тэмми Фэй», а лучшим актером — Уилла Смита. В картине «Король Ричард» он сыграл отца теннисисток Серены и Винус Уильямс. С актером также был связан самый «вирусный» момент вечера.

В ходе церемонии Смит ударил Криса Рока, который пошутил о его жене Джадe Пинкетт-Смит во время объявления претендентов в категории «Лучший документальный фильм».

Комик сказал «об удивительной, очень короткой прическе» Джады, страдающей от алопеции — аутоиммунного заболевания, провоцирующего выпадение волос. Он также пошутил, что с нетерпением ждет выход фильма «Солдат Джейн 2» с участием жены Смита.

Позже журналист The Hollywood Reporter Скотт Фейнберг написал в соцсетях, что Дензел Вашингтон и Тайлер Перри успокоили Смита во время рекламной паузы, когда он, как показалось, вытирал слезы. Впоследствии, получая «Оскар», Смит извинился перед Академией и всеми номинантами.

«Искусство имитирует жизнь, а я похож на сумасшедшего отца — точно так же, как Ричард Уильямс. Любовь заставит вас делать сумасшедшие вещи, — сказал актер. — Ричард Уильямс был яростным защитником своей семьи. Я знаю, что мы должны быть в состоянии выносить оскорбления и неуважение, улыбаться и делать вид, что все в порядке».

Награда за лучшую режиссуру досталась Джейн Кэмпион за психологическую драму «Во власти пса», получившую наибольшее количество номинаций. Она поблагодарила актеров фильма и назвала победу «честью на всю жизнь». Лучшей актрисой второго плана была названа Ариана ДеБос за роль в ремейке «Вестсайдской истории» Стивена Спилберга.

В технических номинациях доминировала «Дюна», получившая награды за лучшие саундтрек, монтаж, звук, постановочный дизайн и визуальные эффекты. Оператор ленты Грег Фрейзер также был признан лучшим — всего картина победила в шести категориях. Двукратная обладательница «Оскара» Дженни Биван получила награду за лучший костюм для фильма «Круэлла».

Драма «Сядь за руль моей машины» стала первой японской картиной, номинированной в категории «Лучший иностранный фильм», — и сразу одержала победу.

Лучшим анимационным фильмом стал «Энканто», а среди мультфильмов-короткометражек победил «Стеклоочиститель». Картина «Лето соула» была названа лучшим документальным фильмом.

Прошлогодний номинант на лучшую мужскую роль Риз Ахмед стал первым мусульманином и первым человеком азиатского происхождения, выигравшим награду за короткометражный фильм «Долгое прощание». Он является сценаристом и исполнителем главной роли в этой ленте.

В 2022 году также была представлена специальная награда, победитель которой определялся путем голосования в одной из соцсетей. В номинации «Любимый фильм фанатов» выиграл зомби-триллер Зака ​​Снайдера «Армия мертвецов». Вместо него планировалось представить «Лигу справедливости Зака Снайдера», но потом выяснилось, что она не может участвовать, так как сразу вышла в цифровой прокат.

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