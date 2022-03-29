Бульон из сена и курица с молоком: любимые блюда русских классиков

Репинский суп из сена, тыквенная каша Ахматовой, сметанные караси Чехова, а также омлет для Толстого и пиво для Плисецкой: «Газета.Ru» рассказывает о любимых блюдах, диетах и гастрономических экспериментах отечественных деятелей культуры.

Лев Толстой – омлет с овощами

close 100% Писатель Лев Николаевич Толстой среди родных и друзей в Ясной Поляне Карл Булла/РИА «Новости»

Лев Толстой любил поесть. При этом он регулярно переедал и корил себя за это. Утро писатель начинал с овсянки и простокваши, а в течение дня злоупотреблял кофе и бисквитами. Больше всего автор «Войны и мира» любил блюда из яиц: яичницу с грибами, омлет с овощами и суп с яйцами.

По воспоминаниям жены Толстого Софьи Андреевны, писатель не знал чувства меры, поэтому ей постоянно приходилось контролировать расходы. «Я с ужасом смотрела, как он ел: сначала грузди соленые, потом четыре гречневых больших гренка с супом, и квас кислый, и хлеб черный. И все это в большом количестве», — вспоминала она.

Правда, уже в возрасте 50 лет гастрономические пристрастия Льва Толстого изменились — он стал вегетарианцем. Тогда он впервые напишет очерк «Первая ступень», в котором выступит сторонником «безубойного питания». Веганом он не был — отказ писателя от мяса не распространялся на молочные продукты и яйца. Зато рацион пополнился рисом с фасолью, протертыми яблоками с черносливом, капустным супом и различными кореньями.

Федор Достоевский – курица с теплым молоком

Обильно поесть любил и Федор Достоевский, который превыше всего ценил именно русскую кухню. Чаще всего он угощался бутербродами с сыром, но любимым блюдом называл вареную курицу, которую заливал стаканом теплого молока.

«Федя ужасно начал приставать, почему курицы нет, так что мы чуть было из-за того не поссорились», – вспоминала жена писателя Анна в своем дневнике.

Заграничные блюда казались классику избыточными. «Спросил такой обед: подали кушаний 10, хорошо приготовленных, из которых 5 мясных, так что я устал есть и половину обеда отослал назад», – жаловался Достоевский в письме жене во время своего пребывания в Берлине.

Майя Плисецкая – пиво и равиоли

close 100% Майя Плисецкая Владимир Вяткин/РИА «Новости»

Звезда русского балета Майя Плисецкая вопреки всем штампам любила сытно поесть. С особенным удовольствием она ела домашнюю еду – пирожки и селедку. «Я ела всегда много. И вес мой был чуть-чуть больше, чем нужно. Бывали периоды, когда я худела, но неумышленно – просто из-за репетиций не успевала поесть», – признавалась она.

Кроме того, балерина ценила сербскую кухню, а шеф-повара специально для нее готовили равиоли со шпинатом. Любимым напитком Плисецкой было баварское пиво – этот напиток она открыла для себя во время гастролей в Мюнхене и пристрастила к нему своих друзей.

Иван Крылов – устрицы

Об аппетите «Петербургского Лафонтена» Ивана Крылова еще при жизни слагали анекдоты, которые, впрочем, были не безосновательны. Сам баснописец совершенно не стыдился своего пристрастия и открыто презирал диеты, поэтому в гостях он всегда накладывал себе еду «с горочкой» и просил добавку. В его рацион входили щи, кулебяка, индейка, жирные пирожки, гусь с груздями, сиг с яйцами и поросенок под хреном. «Устрицы иногда соблазняли его желудок, и он уничтожал их не менее 80, но никак не более 100», – вспоминал современник Крылова.

Несмотря на предупреждения врачей, Крылов заявлял: «Я ужинать перестану, наверное, в тот день, с которого перестану обедать».

Антон Чехов – караси в сметане

А вот Антон Чехов, напротив, был довольно избирательным в пище. Даже во время частых совместных трапез мог ни разу не притронуться к угощениям. Правда, это не касалось икры и других морепродуктов, которые он очень любил. «Из рыб безгласных самая лучшая — это жареный карась в сметане; только чтоб он не пах тиной и имел тонкость, нужно продержать его живого в молоке целые сутки», – делился драматург.

Илья Репин – бульон из сена

Главным популяризатором сыроедения в дореволюционной России стал Илья Репин, который увлекался экстремальными оздоровительными практиками и веганскими диетами. Причем некоторые эксперименты художника стали предметом бурных дискуссий и шуток, в особенности бульон из сена, ставший газетной сенсацией. Среди других блюд в ежедневном рационе были бутерброды из протертых маслин, различные коренья, размоченный горох и чай из крапивы.

Чтобы обрести единомышленников, художник читал лекции перед студентами, устраивал бесплатные кушанья для людей всех сословий и писал статьи.

«Я справляю медовый месяц питательных и вкусных растительных бульонов. Я чувствую, как благотворный сок трав освежает, очищает кровь. Выброшены яйца (вреднейшая пища), устранены сыры, мясо уже и прежде оставлено. Салаты! Какая прелесть! Какая жизнь (с оливковым маслом!). Бульон из сена, из кореньев, из трав – вот эликсир жизни. Фрукты, красное вино, сушеные плоды, маслины, чернослив, орехи – энергия. Можно ли перечислить всю роскошь растительного стола?» – писал Репин своему другу.

Владимир Маяковский – шашлык и пончики

close 100% Советский поэт Владимир Владимирович Маяковский и Лиля Брик в Германии на курорте Норден Зее, 1922 год РИА «Новости»

Тем временем мясоед Владимир Маяковский в своем дневнике с досадой вспоминал веганский стол Ильи Репина:

«Установил семь обедающих знакомств. В воскресенье «ем» Чуковского, понедельник — Евреинова и т. д. В четверг было хуже — ем репинские травки. Для футуриста ростом в сажень — это не дело».

Несмотря на то, что в творчестве Маяковский высмеивал пристрастие буржуев к пище, по отношению к себе он был менее критичен. Судя по стихотворению «Гимн обеду», например, поэт точно знал, что ростбифу нужно «подышать», — да и сам он не гнушался «рябчиков с ананасами». Так, своей музе Лиле Брик он посылал фотографию с подписью: «Твой Щен на вершине Ай-Петри с шашлыком в руке». Но любимым блюдом Маяковского с детства были пончики.

Анна Ахматова – пшенная каша с тыквой

Анна Ахматова не любила проводить время у плиты и отличалась скромностью в пище, поэтому кулинарным изыскам предпочитала пшенную кашу с тыквой и тушеные грибы со сметаной и зеленью. Правда, аскетичный рацион был связан не столько с личными предпочтениями, сколько с отсутствием ингредиентов в годы Первой мировой войны, а также последовавших за ней революцией и Великой Отечественной войной. «Еду мы варили редко — нечего было и не в чем», – вспоминала Ахматова.

Корней Чуковский – мука «Нестле»

Корней Чуковский также испытал на себе тяготы голода. «Если я знал, что сегодня удастся съесть початок кукурузы, да еще обмакнутый в масло, – я был счастлив», — вспоминал писатель. Однажды, находясь в гостях у Анны Ахматовой, он вспоминал удивительный на вкус дефицитный продукт:

«Как-то в двадцатом году, в пору лютого петроградского голода, ей досталась от какого-то заезжего друга большая и красивая жестянка, полная сверхпитательной, сверхвитаминной «муки», изготовленной в Англии достославною фирмою «Нестле». Одна маленькая чайная ложка этого концентрата, разведенного в кипяченой воде, представлялась нашим голодным желудкам недосягаемо сытным обедом. А вся жестянка казалась дороже бриллиантов. Мы все, собравшиеся в тот день у Анны Андреевны, от души позавидовали обладательнице такого богатства».

Петр Чайковский – блюда с грибами

Любимым лакомством Петра Чайковского были блюда с грибами. Композитор не только любил их готовить, но и собирать.

«Хорошо знакомый с лесом, Петр Ильич знал грибные места, но никому их не показывал, даже опасался, что за ним будут следить, и нарочно ходил разными обходами», – вспоминал о нем его современник, музыкальный критик Николай Кашкин.