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Культура

35 лет запрета на кинотеатры. Как Саудовская Аравия жила без фильмов

История кинематографа Саудовской Аравии

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Кадр из фильма «Ваджда» (2012)

Кадр из фильма «Ваджда» (2012)

Abu Dhabi Film Commission
«Газета.Ru» продолжает изучать кинематографы стран, по различным причинам закрытых от части мира. Второй материал цикла посвящен фильмам Саудовской Аравии, которую Комитет по защите журналистов поместил на четвертое место в списке государств с самой жесткой цензурой.

В базу портала IMDb внесено 519 страниц проектов, где в графе «страна производства» указана Саудовская Аравия. Этот список включает в себя не только фильмы, но и сериалы, телешоу и музыкальные клипы. И, например, вещи вроде записи футбольного матча между сборными ОАЭ и Уругвая в рамках Кубка конфедераций 1997 года, который проходил на стадионе в Эр-Рияде. В базе российского «Кинопоиска» саудовских фильмов числится 112.

Такие небольшие объемы кинопроизводства не слишком удивительны: в течение 35 лет, с 1983-го по 2018 год, кинотеатры в Саудовской Аравии были запрещены.

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Fahad Shadeed/Reuters

Хотя, как отмечается в недавнем документе саудовского минкульта «Отчет о положении культуры в Королевстве Саудовская Аравия: факты и цифры», отсутствие полноценных кинотеатров не означало полного отсутствия кинокультуры, которая зарождалась в стране задолго до запрета. Первые домашние кинозалы появились в Саудовской Аравии еще в 30-е годы — в жилых комплексах, построенных в Дахране для иностранных сотрудников компании California-Arabian Standard Oil. Предприятие возникло как совместный проект американской нефтяной компании и саудовского правительства. Которое в итоге, спустя 50 лет, получило полный контроль над CASO и сделало ее национальной — той самой Saudi Aramco.

С начала 50-х в разных городах стали появляться кустарные кинотеатры. Они располагались, например, во внутренних дворах домов и спортивных клубах (арабская «Википедия» упоминает даже здания посольств и консульств). Про индустрию речи, конечно, не шло: это были импровизированные, несистемные инициативы, которые не слишком укладывались в арабские культурные нормы, но не считались недопустимыми с точки зрения исламской доктрины. Посещать такие места, впрочем, можно было только мужчинам. Показывали в основном египетские, индийские и турецкие картины.

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Wikimedia Commons

Титулом «первого саудовского фильма» награждают сразу несколько картин. Одним из них считается «Муха» — короткометражная лента 1952 года, посвященная мухе цеце и переносимым ею болезням. Продюсированием документальной картины, направленной на повышение медицинской грамотности, занималась California-Arabian Standard Oil, а постановщиком выступил американец Ричард Лайфорд, приехавший в королевство со своей голливудской съемочной группой. Незадолго до этого он стал лауреатом премии «Оскар» за документальную ленту о Микеланджело «Титан», а в начале карьеры работал над «диснеевскими» хитами «Дамбо», «Пиноккио» и «Фантазия». Проведя около четырех лет в Саудовской Аравии, кинематографист снял еще один документальный фильм «Остров Аллаха» — на этот раз о нефтяном бизнесе королевства. Несмотря на преимущественно американские имена в титрах, историки и критики считают «Муху» именно саудовской картиной, поскольку главным действующим лицом в ней стал саудовец — доктор Хассан аль-Ганим.

Еще один «первый саудовский фильм» — «Раскаяние», вышедшее вскоре после запуска государственного телевещания в 1965 году. В это время в королевстве начинает формироваться полноценная киноиндустрия, из университетских театров подтягиваются актеры. Основной платформой становится телевидение, в эфире которого устраивают «киновечера».

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Wikimedia Commons

В отчете минкульта упоминается еще одна лента, носящая звание «первой»: короткометражка 1976 года «Убийство города», посвященная гражданской войне в Ливане (1975—1990 гг.) и разрушениям, которым подвергся Бейрут. Согласно документу, это был первый фильм, официально снятый в Саудовской Аравии и принимавший участие в международных фестивалях (имеется в виду смотр в Каире, где лента взяла приз «Серебряная Нефертити»). Его режиссер и продюсер Абдулла аль-Мухайсен, окончив школу, уехал в Лондон изучать философию и кинематографию — и вернулся на родину в 1975 году с режиссерским дипломом. До начала 90-х годов большую часть фильмов в стране снимала его собственная продакшн-компания, а сам аль-Мухайсен считался «единственным режиссером» королевства.

Через три года после выхода «Убийства города», 20 ноября 1979-го, террористы захватили более шести тысяч заложников в крупнейшей мечети Мекки. Провести окончательный штурм и освободить людей удалось лишь спустя две недели — 4 декабря. По официальным данным, в результате теракта погибли 255 паломников, военных и террористов, еще 560 человек были ранены. После этого события, подорвавшего авторитет правящего семейства, в стране начался рост исламистской активности. Религиозные консерваторы обвиняли кинотеатры в тлетворном влиянии на общество, а фильмы — как на английском, так и на арабском языке — называли «противоречащими учению ислама». В 1983 году они сумели добиться от правительства полного запрета кинотеатров.

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Wikimedia Commons

При этом телевидение в стране сохранилось — и на 80-е пришелся его расцвет: запустились первые частные телевизионные продакшны, стало выходить большое количество сериалов. Кроме того, в это время в Саудовской Аравии появились видеокассеты, и в отсутствие кинотеатров страна стала одним из крупнейших потребителей кино на физических носителях.

В 90-е произошло еще несколько важных событий. Во-первых, на государственном канале начался показ сатирического скетч-шоу «Tash ma Tash» (примерный перевод — «Делов-то»), которое продержалось в эфире 18 сезонов и считается одним из самых успешных телевизионных продуктов не только в самой Саудовской Аравии, но и во всем арабском мире (некоторые его эпизоды, например, хранятся в Библиотеке Конгресса США). Программа получилась во многом революционной с точки зрения самоиронии и обращения с чувствительными темами вроде религии и законодательных норм. Новые серии «Tash ma Tash» выходили во время рамадана сразу после захода солнца.

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Кадр из скетч-шоу «Tash ma Tash» (1992 — 2011)

Кадр из скетч-шоу «Tash ma Tash» (1992 — 2011)

imdb.com

Во-вторых, появились спутниковые телеканалы, где демонстрировалось множество зарубежных фильмов и сериалов. Поначалу власти ввели запрет на владение ресиверами, но их популярность оказалась так высока (из-за нее, например, умерли салоны видеопроката), что правительство было вынуждено смягчиться: спутник разрешили, при условии, что там не показывают порнографию и не критикуют руководство страны или ислам. Спустя несколько лет запустился и публичный интернет. Среди первых саудовских сайтов был кинофорум Cinemac, который в итоге оказался важной индустриальной институцией: многие его пользователи вскоре перекочевали в культурные отделы официальных газет, а впоследствии стали критиками, сценаристами и режиссерами.

Согласно отчету минкульта СА, кинопроизводство, притихшее на несколько лет, начало возобновляться в начале нулевых годов — правда, первое время это были исключительно любительские короткометражки, сделанные на коленке по невнятным сценариям и с сомнительными актерами в кадре.

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Rotana Audio Visual

Но уже в 2006 году вышли сразу три важные картины. Состоялось возвращение в строй Абдуллы аль-Мухайсена, который снял полнометражную фэнтезийную драму «Тени тишины». Ее сюжет вращался вокруг загадочной институции, которую авторитарный режим выдавал за центр гипнотерапии, а на деле стремился с ее помощью промывать мозги талантливой молодежи. Другой важной лентой стала крупнобюджетная комедия палестинца Изидоре Муссалама «Как дела?» (которая, впрочем, снималась в ОАЭ), посвященная противостоянию молодой аравитянки и ее консервативной семьи. Это была первая саудовская картина, запущенная в коммерческий прокат. Возобновились дискуссии на тему целесообразности действующего запрета на кинотеатры. Эти разговоры подкрепила и короткометражная документалка Абдуллы аль-Эяфа «Кино 500 км», рассказывающая о молодом саудовском синефиле, который впервые в жизни пересекает границу, чтобы увидеть кино на большом экране.

В нулевые абсурдные ограничения стали активно пытаться обходить. В 2005-м в стране открылся один IMAX-зал, где показывали исключительно образовательные фильмы. Еще один зал на 1400 мест некоторое время просуществовал в здании столичного отеля. Он был доступен только для женщин и детей, а демонстрировались там зарубежные мультфильмы, дублированные на арабский. Также инициативные представители творческой интеллигенции начали запускать кинофестивали. Площадками по-прежнему выступали не самые очевидные места вроде литературных клубов, а в названиях мероприятий не использовали слова «кино». В некоторых случаях удавалось протянуть пару-тройку лет, однако в конечном счете все начинания пресекались.

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Кадр из фильма «Ваджда» (2012)

Кадр из фильма «Ваджда» (2012)

Abu Dhabi Film Commission

Все стало меняться в 2010-е. Фильм 2012 года «Ваджда» — о девочке, которая мечтает накопить на велосипед, — стал первой в стране полнометражной картиной, снятой женщиной (постановщица и сценаристка Хаифа аль-Мансур), а также первой лентой, которую Саудовская Аравия попыталась выдвинуть на «Оскар». Премьера «Ваджды» прошла на Венецианском фестивале.

В 2015 году все-таки удалось добиться проведения Саудовского кинофестиваля, который с тех пор проходит ежегодно. Кроме того, появилось большое число молодых кинематографистов, освоивших YouTube — видеохостинг стал основной платформой для независимого кино. В 2016-м в королевстве стал доступен Netflix. Первым аравийским фильмом в каталоге стриминга стала романтическая драмеди
Махмуда Саббага «Барака встречает Барака» про любовь простого парня и девушки из богатой семьи. Картина была впервые показана на смотре в Берлине. Ее также попытались отправить на «Оскар», но, как и в случае с «Вадждой», номинации так и не случилось.

Весной 2018-го запрет на кинотеатры в королевстве был снят. Первым фильмом, официально показанным в Саудовской Аравии, стал кинокомикс «Черная пантера». Он отделался малой кровью: из ленты вырезали всего 40-секундную сцену поцелуя. Через пару недель после «Пантеры» в королевстве вышли «Мстители: Война бесконечности».

В 2019 году, по данным минкульта СА, в стране сняли 101 фильм, из них 20 — полнометражных. Власти рассчитывают, что до 2030 года в королевстве откроется больше 300 кинотеатров. В 2020-м Саудовская Аравия стала самым прибыльным кинорынком Среднего Востока, обогнав ОАЭ, а также единственным рынком, который продолжил расширяться, несмотря на пандемию коронавируса.

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Кадр из фильма «Барака встречает Барака» (2016)

Кадр из фильма «Барака встречает Барака» (2016)

El Housh Productions

Текст про историю иранского кино — здесь.

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