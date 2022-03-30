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Культура

«Хочу говорить на темы, понятные и близкие слушателю»

Интервью с певцом Mark Ovski

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личный архив Mark Ovski
Поп-певец Mark Ovski заявил о себе треками «Босиком» и «Береги», которые набрали миллионы просмотров на YouTube, однако о его карьере и личной жизни до сих пор мало известно. В интервью «Газете.Ru» молодой артист рассказал о творчестве, детстве, страсти к покупкам, буллинге и увлечении конным спортом.

— Объясняя свой псевдоним, ты называл Mark Ovski «мальчиком, прилетевшим на Землю с другой планеты», твоим альтер эго. Если честно, немного напоминает Зигги Стардаста Дэвида Боуи... Как ты относишься к его творчеству — и кем вообще вдохновляешься в музыке?

— В одном из моих клипов была использована космическая тема. Она меня очень вдохновляет, так что я сохранил за собой этот «космический» образ. Но сейчас я «приземлился» на планету Земля и планирую говорить на темы, которые будут понятны и близки многим.

Что касается Дэвида Боуи, то, думаю, без него музыка была бы совсем другой. Для меня он — однозначно великий экспериментатор и музыкальный революционер. Но сейчас меня больше вдохновляет Гарри Стайлс. Его, кстати, часто сравнивали с Боуи и Элтоном Джоном. В их музыкальном стиле очень много общего.

— Когда я слушала твои песни, в некоторых из них твой голос чем-то напомнил мне Диму Билана или Дмитрия Колдуна. А тексты и стиль — Сергея Лазарева или Мишу Маврина. Если говорить уже конкретно о русскоязычных артистах, кто из них тебе ближе всего? Возможно, кумиры среди них есть?

— Кумиров у меня нет — и, честно говоря, некогда не было. Все упомянутые артисты по-своему интересны, у каждого из них есть своя аудитория. Попадания в чарты, участия в «Евровидении» — тому подтверждение. И с некоторыми из них у нас есть общие авторы и саундпродюсеры.

— Ты признавался, что являешься шопоголиком. Как собираешься справляться с этой привычкой сейчас, когда некоторые зарубежные бренды ушли с российского рынка?

— Да, я действительно шопоголик, обожаю делать покупки. У меня есть вещи как иностранных дизайнеров, так и российских, которые я регулярно ношу. Есть и те, которые еще ждут своего выхода в свет (смеется). Правда, некоторые настолько красивые, что их даже жалко надевать...

Я очень много поддерживал и поддерживаю российских дизайнеров. Особенно сейчас, когда их возможности для международного признания несколько сузились. Кстати, на съемках клипов с нами хоть и работает стилист, но я всегда самостоятельно корректирую тот или иной образ.

— Планировал ли когда-нибудь заняться созданием одежды или любым другим бизнесом?

— Ой, нет. Мне кажется, каждый должен заниматься своим делом. И делать это с любовью и профессионализмом. Я столько учился, учусь и совершенствуюсь, чтобы делать качественные, интересные песни, что вряд ли способен даже думать о другой сфере. У нас даже с продюсерами четкое разделение: они отвечают за инвестиции и продвижение, а я — за творчество. Предпринимательской жилки во мне нет.

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личный архив Mark Ovski

— О твоем прошлом не так много известно. Почему? Ты намеренно не хочешь афишировать свое детство?

— Я ничего не скрываю, просто моя жизнь не была насыщена выдающимися фактами, о которых можно рассказывать. Много учился, так как с детства хотел быть профессиональным артистом: музыкальная школа, колледж искусств, институт культуры... А в остальном жил жизнью обычного российского подростка. Я понимаю, что у людей нашей профессии рамки личного сильно расширены. Но при этом мне кажется странным делать новость из любого совместного фото со своей второй половинкой или семьей.

Пока я фокусируюсь именно на том, что делаю как артист. И рассказываю очень личные истории в своих песнях. Думаю, людям такие откровения куда интереснее.

— Одна из немногих известных вещей о твоем прошлом — ты столкнулся с буллингом в школе. Причем как со стороны учителей, так и со стороны сверстников. Что можешь посоветовать молодым людям, оказавшимся в подобной ситуации? Как сам из нее вышел?

— У меня с годами выработался иммунитет к хейту. Ведь правда — еще в школе я столкнулся с непониманием со стороны одноклассников и учителей. Ну, представьте: парень, который увлечен музыкой, ей живет, — он априори странный. Поэтому сейчас я абсолютно никак на хейтеров не реагирую. И спокойно могу существовать, зная, что меня кто-то не любит.

Что касается совета тем, кто переживает из-за чужого мнения: мне кажется, таким людям надо полюбить конструктивную критику. Ведь очень часто она объясняет, что, где и как. И надо понять — вы не должны нравиться всем. Кстати, у меня даже была идея создать некое движение помощи детям, которые оказались в такой же ситуации, столкнулись с эмоциональным насилием преподавателей и сверстников. Возможно, однажды она осуществится.

— Все твои клипы созданы в стилистике научно-фантастических произведений о будущем, где спасение можно искать только в любви. Вдохновлялся ли ты творчеством писателей-антиутопистов, у которых эта тема достаточно популярна?

— Моя музыка и видеоработы — своеобразная история. Я хотел, чтобы люди в них погружались — как в хорошее кино. Мечты и фантазии о любви могут выглядеть совершенно по-разному, мои — вот такие. Немного футуристичны и нереальны, но ведь на то они и мечты.

— Любовь — одна из основных тем твоего творчества. Ты уже успел понять, что это такое? Нашел свою любовь?

— Однозначно — да. Я уже говорил, что часто рассказываю личные истории. Последний выпущенный мною сингл «Снег» — и про любовь, и про историю из жизни. Новая песня «Удали», которую выпущу в апреле, тоже про чувства и отношения. Что касается личной жизни, то мое сердце занято. В первую очередь — огромной любовью к своему делу (смеется).

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личный архив Mark Ovski

— Чем ты занимаешься в свободное от музыки время? Есть ли хобби?

— Очень люблю готовить. Мои хобби — музыка и кухня. Множество рецептов придумал сам, очень часто их привожу из путешествий.

— В одном из интервью ты признался, что профессионально занимаешься конным спортом. Как так получилось?

— Конным спортом занимаюсь около года. Когда приезжаю на тренировку, перезагружаюсь полностью, для меня это отличное лекарство от стресса. Я занимаюсь этим исключительно для себя, для души, поэтому не участвую в соревнованиях.

— Любишь животных? Есть домашние питомцы?

— Я очень люблю животных, особенно — лошадей и собак. В связи с профессией и постоянными разъездами пока не могу позволить себе завести питомца, но на склоне лет у меня обязательно будет собака.

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