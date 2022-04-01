Что произошло с индустрией развлечений в России за последнюю неделю

Кинотеатры начали закрываться и лишились европейской поддержки, музыкальный фестивали Park Live и «Боль» отменены, как и прокат фильма «Ампир V». Стриминг Spotify уходит из России, а Минкультуры готовит замену «Кинотавра». «Газета.Ru» рассказывает о последних событиях из мира российской культуры и индустрии развлечений.

В России начали закрываться кинотеатры. Одним из первых стал «Мираж Синема», располагавшийся в торговом центре «Атлантик Сити» в Петербурге. Издание «Бумага» со ссылкой на представителей сети сообщало, что ТРК не стал продлевать договор аренды, поскольку «планы развития торгового комплекса не совпадали с планами развития кинотеатра». Гендиректор «Мираж Синема» Виктор Рудман сообщил, что в апреле сеть закроет ряд других объектов в регионах.

По его оценкам, уже к середине мая в стране может остаться только половина всех кинотеатров.

Большие проблемы могут возникнуть и у кинотеатров, не принадлежащих крупным сетям. Фонд поддержки проектов и кинотеатров Eurimages (создан при Совете Европы) прекращает членство России, которая состояла в организации с 2011 года. Среди кинотеатров, аккредитованных при Eurimages, был петербургский Дом кино, чье здание объявлено памятником архитектуры, а также московский «Пионер», петербургская «Чайка», калининградская «Заря» и нижегородский «Орленок».

Кроме того, за время сотрудничества с Россией фонд регулярно выделял крупные суммы на поддержку игровых и документальных проектов. В их числе — «Нелюбовь» Андрея Звягинцева, «Аритмия» Бориса Хлебникова, «Человек, который удивил всех» и «Капитан Волкогонов бежал» (фильм должен был выйти в прокат 7 апреля, однако выбыл из графика релизов) Наташи Меркуловой и Алексея Чупова, «Сердце мира» Наталии Мещаниновой, «Завод» Юрия Быкова и другие картины.

Как полагает продюсер Сергей Сельянов (его компания СТВ сейчас выпускает в повторный прокат фильмы Алексея Балабанова), количество российских фильмов в ближайшие годы может увеличиться в два раза: возросшая господдержка по линии Фонда кино слегка нивелирует рост затрат. «Это не только оборудование, софт, но такие вещи, как ткани, краски, инструменты, транспорт, строительные материалы и так далее», — рассказывает Сельянов в разговоре с «Бюллетенем кинопрокатчика». При этом продюсер отмечает, что голливудские картины «наверное, вернутся, но никому не ведомо, когда»: «Излишне говорить о том, что 75% сборов в кинотеатрах составляют голливудские фильмы. Российские продюсеры не очень жалеют Голливуд, но очень жалеют кинотеатры.

Без кинотеатров не будет и российского кино».

Техдиректор группы компаний Incine Александр Зенин считает, что, когда «из репертуара исчезнет последний иностранный кассовый фильм, к сожалению, в прокате наступит крах». Проблема не только в отсутствии голливудских блокбастеров:

«Как известно, кинотеатр зарабатывает на баре, но если зритель сейчас перестанет ходить в кино, то и попкорн продаваться не будет. Сырье для попкорна в нашей стране не производится, с ним тоже вскоре возникнут проблемы».

По словам Зенина, последние ресурсы российских кинотеатров уже были израсходованы за два года пандемии. «Пришлось достать из шкафов старые переработанные лампы, мыть старые одноразовые фильтры. Сейчас мы только-только вышли из пандемии, из состояния тотальной экономии и, казалось, стояли на пороге новой фазы. Но произошло то, что произошло.

И теперь кинотеатрам, у которых оборудованию больше семи лет, будет очень тяжко», — прогнозирует представитель Incine в интервью «БК».

Зенин объясняет, что кинозалы в техническом плане держатся в первую очередь на проекторах и киносерверах. Это оборудование сертифицирует американский консорциум Digital Cinema Initiatives (DCI). Точнее, сертифицировал. «Важно понимать, что если не производить апгрейд оборудования и лицензий на тех же цифровых проекторах и киносерверах, то какие-то новые версии контента перестанут проигрываться, — продолжает Зенин. — Российский контент вряд ли станет предлагаться в каких-то новых версиях DCP, и он проигрываться однозначно будет. А вот для проигрывания зарубежных фильмов может потребоваться обновление оборудования».

Ассоциация владельцев кинотеатров запросила у государства поддержку в размере 4,2 млрд рублей, что, по оценкам экспертов, совпадает с потерями в выручке сетей за март. Однако даже в случае удовлетворения этой просьбы речь идет лишь об отсрочке общей проблемы, которую может предотвратить только возвращение западных картин.

По словам Сельянова, «перевыпуски, которыми сейчас вынуждены заниматься прокатчики, продюсеры, кинотеатры, оказались не такой безнадежной идеей <...> Но в любом случае понятно, что перевыпуски — это подспорье системе кинопроката. Они занимают определенную нишу, она не бесконечна, поэтому злоупотреблять ими не стоит».

В апреле к списку картин, вернувшихся на большие экраны, добавятся обе части «Бумера» Петра Буслова. А вот все проекты, связанные с Disney, исчезнут — в том числе уже вышедшие (например, «Смерть на Ниле» Кеннета Браны).

Кроме того, к уже ушедшим из России студиям добавилась компания Lionsgate (владеет франшизами «Сумерки», «Голодные игры» и «Джон Уик»). Таким образом, прокат фильма с Николасом Кейджем «Невыносимая тяжесть огромного таланта» также не состоится.

Судя по всему, наступает время экспериментов. Как пишет обозревательница «Российской газеты» Сусанна Альперина, «сеть кинотеатров «Каро» запускает проект «Видеоблогеры в кино». В его рамках планируют показывать, например, выпуски YouTube-шоу объединения «Чикен Карри» — «Подземелья Чикен Карри» (в нем звезды играют в своеобразную версию настольной игры «Подземелья и драконы»).

Из графика релизов пропадают не только зарубежные ленты. Кроме уже упомянутого триллера «Капитан Волкогонов бежал», рассказывающего о раскаявшемся сотруднике НКВД,

российские зрители останутся — во всяком случае, пока — без экранизации романа Виктора Пелевина «Ампир V», где одну из ролей исполнил рэпер Оксимирон.

До этого компания Sony, покинувшая РФ, передала права на фильм прокатчику «Вольга», который планировал выпустить картину 31 марта. Однако менее чем за неделю до ожидаемого старта стало известно, что пресс-показ фильма в Санкт-Петербурге отменен. Вскоре «Вольга» сообщила и об отмене проката, пообещав дополнительно объявить новую дату выхода ленты. По информации «Бюллетеня кинопрокатчика», «Ампиру V» не выдали прокатное удостоверение в Министерстве культуры. Впоследствии в СМИ сообщили, что Минкультуры попросило авторов картины провести экспертизу ее возрастного рейтинга.

В материале The Village, для которого были опрошены представители российской киноиндустрии, пожелавшие сохранить анонимность, поднимается и другая проблема — кадровая.

Так, креативный продюсер одной из стриминговых платформ отмечает, что «практически все ведущие сценаристы высказались против спецоперации». «И если контролирующие органы действительно возьмутся за составление каких-то черных списков, то можно сказать, что писать будет некому», — полагает собеседник издания.

В то же время в статье подчеркивается, что, вопреки сокращению бюджетов (оно в первую очередь коснется контента телеканалов, напрямую зависящих от рекламы), производство сериалов и кино, скорее всего, не встанет намертво, поскольку спрос на развлечения присутствует «в любых государствах с любой экономикой».

А пока государственных денег, согласно заявлениям министра культуры Ольги Любимовой, хватит, например, на проведение национального кинофестиваля в Сочи взамен отмененного «Кинотавра».

«Происходящие события не должны нас парализовать, выбить из колеи. Нам не должны говорить о том, что у нас не будет фестивалей <...> Никто не должен лишать нас традиции встречаться в Зимнем театре. Не будет названия «Кинотавр» — мы с отраслью придумаем другое», — сказала министр.

Ранее президент смотра Александр Роднянский сообщил, что «Кинотавр» «будет перенесен на период, когда мы переживем текущие политические события и сможем вернуться к кинематографу».

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Музыкальный сервис Spotify, до этого отключивший для россиян премиум-подписку, решил полностью покинуть страну в начале апреля.

«После тщательного рассмотрения наших вариантов, основанных на текущих обстоятельствах, мы пришли к сложному решению полностью приостановить наше обслуживание в России», — сообщили в компании.

Число платформ сокращается, а в оставшихся уменьшается объем доступного контента. Вслед за британской группой Pink Floyd и многими украинскими артистами, в том числе Иваном Дорном, свой каталог для России закрыл и рэпер Face, некоторое время назад улетевший из страны.

В концертной индустрии — тоже потери. Основатель фестиваля «Боль» (о его отмене в этом году стало известно 1 марта) и шоукейса Moscow Music Week Степан Казарьян объявил, что больше не будет работать в России. Он уехал в Сербию, отметив, что «открыт для предложений».

Наконец официально объявил об отмене в 2022 году и фестиваль Park Live, который за последний месяц лишился практически всех хедлайнеров.

«Картина текущих обстоятельств не предоставляет возможность вписать в нее наш музыкальный праздник ни по юридическим, ни по логистическим, ни по простым человеческим причинам», — говорится в заявлении концертного агентства «Мельница».

При этом, по словам организаторов, «не все музыканты отказались от концертов в России», и некоторые намерены выступить на Park Live в 2023 году «при благоприятном стечении обстоятельств».

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В фанатских сообществах PlayStation появилась информация, что в российском онлайн-магазине игр PS Store частично вернулась возможность проведения транзакций. Владельцы консолей из РФ могут осуществлять покупки через внутренний кошелек магазина (пополнить его в большинстве случаев нельзя, речь идет об уже имевшихся там средствах и возвратах за отмененные предзаказы, однако некоторым игрокам предположительно удалось активировать подарочные коды на пополнение счета), а также добавлять в свои библиотеки бесплатные товары. Эти функции доступны только при подключении к магазину с самой консоли PlayStation и только через поиск. Компания Sony не делала по этому поводу никаких официальных заявлений. Некоторые пользователи предполагают, что изменения могут быть связаны с технической ошибкой.