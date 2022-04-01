«Покемон! Я выбираю тебя!» Как мир охотился за карманными монстрами

1 апреля 1997 года в Японии вышел первый эпизод мультсериала «Покемон». К 25-летию шоу «Газета.Ru» рассказывает о феномене его популярности и появлении на российском телевидении, а также раскроет причины критики и запретов «Покемона» в различных странах.

О франшизе

В феврале 1996 года в японских магазинах появилась видеоигра Pokemon Red and Green Сатоси Тадзири для одной из самых популярных на тот период игровых консолей Nintendo Game Boy. Идею создать игру с коллекционированием карманных монстров Тадзири почерпнул из своего детства. В школьные годы геймдизайнер собирал различных жуков и придумывал для них необычные ловушки. У Тадзири была огромная коллекция насекомых, друзья даже прозвали его «Доктор Жук».

Консольная игра породила ряд сиквелов, быстро превратилась в крупную франшизу и стала международным культурным феноменом. Она включает в себя игры, фильмы, сериалы, приложения, одежду, игрушки и многое другое. По данным компании Title Max, к 2020 году общая стоимость франшизы Pokemon достигла рекордных $95 млрд. Это больше, чем стоимость «Звездных войн» или «Гарри Поттера».

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Появление сериала

История аниме-сериала «Покемон» начинается 1 апреля 1997 года. В этот день на японском телеканале TV Tokyo вышел первый эпизод шоу под названием «Покемон! Я выбираю тебя!».

В центре сюжета — десятилетний мальчик Эш Кетчум, который мечтает стать величайшим Мастером покемонов. Он отправляется в путешествие со своим первым карманным монстром Пикачу. По пути к Эшу присоединяются тренер каменных покемонов Брок и девчонка-сорванец Мисти, которая обучает водяных покемонов. Друзья путешествуют по стране, участвуют в различных соревнованиях и сражаются с врагами.

close 100% Сериал «Покемон» Nintendo Co. Ltd.

С тех пор вышло более 1000 серий. При этом производство новых эпизодов продолжается по сей день. Периодически выходят полнометражные фильмы, дополняющие и расширяющие сюжет сериала. Аниме «Покемон» транслируется в 169 странах мира и считается самой успешной адаптацией видеоигры всех времен.

Судьба «Покемона» в России

В Россию сериал привез отечественный дистрибьютор настольных игр «Саргона», который продавал карты из коллекционной карточной игры Pokemon TCG. Переводом первых двух сезонов аниме на русский язык занималась киевская студия «Пилот».

Российская версия сериала представляет собой смесь американской и польской адаптаций. От США были позаимствованы вариации имен персонажей и музыка, а от Польши — названия городов. К примеру, родной город Эша в японской версии называется Масара (от слов «новый» и «белый»), а в американской — Паллет-Таун («палитра»). В Польше и России этот город нарекли Алабастией — от слова «алебастр» (минерал белого цвета), что ближе к оригинальной версии.

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В российской адаптации также присутствуют локальные изменения: персонаж Гэри стал Гарри, а покемон Найнтейлс — Девятихвостом. По инициативе главы дирекции детских программ ОРТ Сергея Супонева сериал впервые был показан на главном телеканале России.

«Шума вокруг этого сериала было много по всему миру, — сказал Супонев. — На самом деле довольно безобидная вещь. Милая история, как мальчик спасает зверушек, учит их воевать за добро и справедливость. И есть плохие ребята, которые отправляют за большие деньги в зоопарк, — все, что в этом фильме скандального».

Первыми в стране сериал посмотрели дети из московских детдомов — и были в восторге. Изначально Супонев предполагал, что повальной «покемании» в России не будет из-за иной ментальности детей. Однако показ первых двух сезонов значительно повысил интерес к аниме в стране. До августа 2001 года на ОРТ были показаны 104 эпизода сериала. В том же году вышел документальный фильм «Охота на покемона» о феномене успеха аниме.

Следующие несколько лет фанаты из России смотрели сериал и фильмы о покемонах на видеокассетах и DVD. В 2008 году «Покемон» вернулся на российские телеэкраны — каналы ТНТ и Jetix показали десятый сезон шоу. Позднее сериал выходил на каналах Gulli и 2х2, а также на платформах Pokemon TV и Netflix.

За что критиковали «Покемона»

С одной стороны, сериал очень хвалили за культивацию правильных ценностей, отсутствие смерти и насилия в сюжете, глубину характеров и обучение бережному отношению к природе. Но также у зрителей со всего мира нашлось множество причин для критики «Покемона». И Россия не исключение. Существует версия, что в 2001 году «Покемон» перестал выходить на ОРТ в связи со смертью Супонева, который продвигал сериал. Еще одной предполагаемой причиной является влияние прессы.

Отечественные СМИ часто преподносили «Покемона» как пример плохой зарубежной анимации и противопоставляли ему советские мультфильмы. Некоторые журналисты писали, что «Покемон» вызывает эпилептические припадки и «зомбирует» детей с помощью 25 кадра.

В 2001 году СМИ сообщили, что после просмотра 38-й серии «Покемона» десятки детей в разных странах попали в больницу с эпилептическими припадками и неврозами. Причиной якобы послужило яркое мерцание экрана, когда Пикачу применил одну из своих атак — взрыв со вспышками красного и синего цвета. Они мерцали в течение нескольких секунд с частотой около 12 Гц.

Сообщалось, что дети жаловались на тошноту, частичную потерю зрения, головную боль и головокружение, а некоторые — на судороги, конвульсии и потерю сознания. В японских СМИ этот инцидент назвали «Шоком от «Покемонов», а эпизод со вспышками перестали демонстрировать во всех странах.

В Турции медики запретили «Покемона» из-за того, что сериал «уводит от реальной жизни, вызывая «ложный героизм». Запрету предшествовал случай с двумя турецкими подростками, которые выпрыгнули из окон, чтобы «полетать», как герои мультфильма. Ребята выжили, но получили серьезные травмы. Тем не менее запрет в Турции продлился всего два года.

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Мультсериал также запретили в странах Лиги арабских государств из-за пропаганды азартных игр и теории эволюции Дарвина, согласно которой происходит развитие покемонов. Также в шоу заметили христианские кресты, звезды Давида и масонские треугольники, воспринимаемые арабами как символы международного сионизма. Помимо сериала, Лига арабских государств запретила использование любого изображения покемонов — на одежде, канцелярии, игрушках и т.д.

Вырезанные серии

Не менее десяти эпизодов «Покемона» были запрещены к показу по идеологическим, политическим, расовым и прочим причинам. 38-серию, как уже сообщалось, вырезали из-за ярких вспышек, пагубно влияющих на здоровье детей. В 18-м эпизоде под названием «Красавица и пляж» на конкурсе красоты на одного из персонажей мужского пола была надета искусственная грудь, что оказалось неприемлемым для многих стран, включая Россию.

В США не показали 35-й эпизод «Легенда о Дратини» из-за кадров со стрельбой и несколько серий, которые могли вызвать негативную реакцию у афроамериканцев. В одной из них лицо Эша было раскрашено в черных тонах.

Серию №377 «Битва на трясущемся острове! Барбоч против Вискэша!» не вышла в Японии из-за того, что в ней демонстрировались землетрясение и цунами. Из-за того, что накануне планируемого выхода эпизода в стране случились природные катаклизмы, серию вырезали и не стали посылать за рубеж. За несколько дней до выхода серии №826 «Подводный Замок! Кудзумо и Драмидоро!», в которой было показано кораблекрушение, произошло крушение парома Sewol. Этот эпизод вышел в эфир лишь спустя семь месяцев.

Охота на Покемона

В 2016 году компания «Ниантик» выпустила приложение для смартфонов Pokemon Go, позволяющее искать, ловить и тренировать покемонов благодаря режиму дополненной реальности. Игроки буквально бродили по улицам города в поисках чекпойнтов, которые иногда находились в неожиданных местах — музеях, на кладбищах и даже в церквях.

Охота на Покемона не всегда заканчивалась благополучно: в 2016 году за игру в екатеринбургском Храме-на-Крови российского блогера Руслана Соколовского приговорили к трем с половиной годам лишения свободы условно. Дело ютубера вызвало широкий резонанс, так как суд признал его виновным в разжигании ненависти и оскорблении чувств верующих.

После дела Соколовского в Госдуме предложили ограничить ловлю карманных монстров в районах религиозных объектов и на кладбищах, чтобы не оскорблять чувства граждан, однако вопрос так и не был рассмотрен. В марте 2022 года создатель игры объявил о своем уходе из России на фоне спецоперации в Украине.