Почему актеры объявляют о завершении карьеры и как часто держат слово

Хоакин Феникс «читает рэп», Джим Керри рисует, Кэмерон Диас занимается виноделием, а Джек Глисон из «Игры Престолов» изучает теологию и устраивает маппет-шоу. «Газета.Ru» (в свете последних новостей о Брюсе Уиллисе и Джиме Керри) рассказывает, почему популярные актеры неожиданно объявляют о завершении карьеры, на что они готовы променять славу, а главное — насколько искренни в своем намерении навсегда оставить ремесло.

Джим Керри

Во время интервью Access Hollywood к выходу фильма «Соник 2 в кино» Джим Керри признался, что собирается оставить профессию, — правда, уточнив, что в будущем все же будет готов сделать исключение ради интересного проекта.

«Я ухожу на пенсию. Говорю это довольно серьезно. Но если, конечно, ангелы вдруг принесут мне какой-то сценарий, написанный золотыми чернилами, и я пойму, что людям очень важно это увидеть, то, может, и вернусь», — рассказал 60-летний актер. Он также добавил, что очень любит спокойную жизнь, а на пенсии планирует заняться рисованием.

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Брюс Уиллис

Незадолго до Керри о намерении завершить карьеру заявил и Брюс Уиллис — 67-летнему актеру диагностировали афазию (расстройство речи), из-за которой ему все труднее заучивать реплики и работать на съемках. Об этом сообщили его родственники. Позднее информацию о проблемах со здоровьем у актера подтвердил режиссер Мэтт Эскандари.

«Это правда. Я снял с ним четыре фильма, так что знаю об этом не понаслышке. Печально видеть, как на твоих глазах рушится такая легенда, как Брюс Уиллис», — рассказал он изданию The New Zealand Herald. Проблемы с памятью у актера обострились еще несколько лет назад — на съемках триллера «Стекло».

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Джек Глисон

Ирландский актер Джек Глисон, известный по роли принца-садиста Джоффри Баратеона в «Игре Престолов», объявил об уходе из кино сразу после смерти своего персонажа. По окончании съемок в проекте он занялся изучением философии и теологии в родном Дублине. Также Глисон основал собственный кукольный театр, который просуществовал до ноября 2019 года.

«Я играю роли с 8 лет, что стало своего рода привычкой. Я перестал получать удовольствие от процесса. Можно, конечно, продолжать заниматься этой профессией ради зарабатывания денег, но для меня съемки всегда были про общение с друзьями или способом провести летние каникулы. У меня нет ненависти к съемкам в кино, просто это не то, чем я хочу заниматься по жизни», — объяснил Глисон.

При этом в 2021 году актер, которому до сих пор нет и 30 лет, вернулся в профессию, снявшись в фильме «Парень Ребекки».

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Мег Райан

Пик карьеры Мег Райан совпал с популярностью ромкомов в 90-е годы — тогда любимица миллионов блистала в картинах «Когда Гарри встретил Салли», «Вам письмо» и «Неспящие в Сиэтле». Немало снималась актриса и в последующие годы — вплоть по 2015-й, когда резко перестала соглашаться на какие-либо предложения продюсеров. А уже в 2019-м в интервью The New York Times она объявила о бессрочной творческой паузе, которая продолжается до сих пор.

«Мне — как актрисе — кажется безумием то, что столько времени я прожигала свою жизнь, которая напоминала какую-то бесконечную гонку. Я не чувствовала, что знаю что-то о себе и мире в целом, чтобы проявить это в актерской игре», — объяснила Райан, в прошлом году отметившая 60-летие.

В настоящий момент актриса занимается продюсированием, посещает светские вечера, а также выступает на фитнес-форумах.

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Роберт Редфорд

Роберту Редфорду удалось проявить свой талант не только в актерской профессии, но и режиссуре. Наибольшую известность ему принесло участие в фильмах «Великий Гэтсби», «Вся президентская рать» и «Бутч Кэссиди и Санденс Кид», а также роль Александра Пирса в супергеройском экшне «Мстители». В 2018 году оскароносный актер решил, что сделал достаточно, — и объявил об уходе на пенсию.

«Никогда не говори «никогда», и тем не менее я совершенно уверен. Я готовлюсь к пенсии, поскольку снимаюсь в кино с 21 года. Я решил, что все, с меня хватит», — рассказал Редфорд в разговоре с Entertainment Weekly.

Правда, спустя год после заявления актер вернулся к роли Александра Пирса в продолжении «Мстителей», а в 2020 — подарил свой голос персонажу в фильме-антологии Omniboat: A Fast Boat Fantasia. И это несмотря на почтенный возраст — артисту уже 85 лет.

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Кэмерон Диас

С 2014 года Кэмерон Диас перестала сниматься в кино, однако на тот момент предпочла не делать публичных заявлений. О том, что эффектная блондинка из «Маски» решила уйти из кино, стало известно только в 2018 году, когда актриса решилась на откровенный разговор со своей коллегой Гвинет Пэлтроу на ее шоу Goop. В настоящий момент 49-летняя Диас счастлива в браке с музыкантом Бенджи Мэдденом, наслаждается материнством и параллельно руководит винодельней.

«Я обрела мир в душе, потому что я наконец-то начала заботиться о себе. Странно говорить, но многие не понимают моего решения. Актерская профессия очень изматывает — работать на высшем уровне и быть на виду у публики. Это требует много энергии. Тебе приходится работать 12 часов в день. У тебя потом не остается времени ни на что», — призналась она.

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Грейс Келли

Муза Хичкока и икона стиля Грейс Келли оставила успешную карьеру в Голливуде ради своего мужа, принца Монако Ренье III. Хотя великий режиссер уговаривал девушку продолжить сниматься в кино, согласно королевскому протоколу, это было невозможно. Сама Келли уверяла прессу, что ей надоела публичность, которой она предпочла тихую семейную жизнь. Правда, личная жизнь принцессы Монако складывалась не очень счастливо. Келли предпочитала не обсуждать на публике разногласия с супругом и все свободное время проводила с детьми. В своем последнем интервью ABC News в 1982 году 52-летняя актриса призналась, что на самом деле очень скучала по съемкам. Последний фильм с культовой артисткой вышел на экраны еще в 1950-х.

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Шон Коннери

Шон Коннери в последний раз появился на экране в 2003 году, это был боевик «Лига выдающихся джентльменов». Об уходе на пенсию актер заявил только в 2006-м, правда, позднее он участвовал в озвучивании и продюсировании фильмов. Известно, что Коннери испытывал проблемы со здоровьем — у него были диагностированы болезнь сердца и почек, прогрессирующая деменция. Однако, по словам его друга, актера Майкла Кейна, настоящая причина ухода Коннери из профессии была в том, что он попросту не хотел играть эпизодические роли стариков. Обладателя «Оскара» и звезды «Джеймса Бонда» не стало в 2020 году.

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Майкл Джей Фокс

Звезда трилогии «Назад в будущее» Майкл Джей Фокс пару лет назад окончательно объявил о завершении карьеры из-за прогрессирующей болезни Паркинсона, которую ему диагностировали еще в 1991 году. Кроме того, с годами у актера появились симптомы деменции, которые затрудняли работу на съемочной площадке.

«Ухудшение моей способности запоминать слова стало последней каплей. Каждому — свой срок, а время, когда я работал по 12 часов в день и запоминал по 7 страниц диалогов, уже позади», — пояснил Фокс.

Тем не менее актер уверяет, что остается оптимистом и регулярно тренирует память с помощью скороговорок и игры на гитаре, а также продолжает писать книги.

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Хоакин Феникс

В 2008 году Хоакин Феникс заявил об уходе из кино, чтобы стать хип-хоп артистом. Об этом он рассказал в фильме «Я все еще здесь: потерянный год Хоакина Феникса», снятом в жанре мокьюментари. Правда, из-за особенностей документальной съемки зрители и даже дистрибьюторы были уверены, что все происходящее на экране — правда. Режиссером псевдодокументальной ленты стал Кейси Аффлек, который с помощью интервью, постановочных событий и участия настоящих звезд создал правдоподобную атмосферу. Кроме того, во время съемок Феникс действительно посетил ток-шоу Дэвида Леттермана, чем дополнительно ввел в заблуждение телеведущего и зрителей относительно планов оставить карьеру актера ради музыки.