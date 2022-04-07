Старый конь борозды не портит: каким получился сериал «Медленные лошади» с Гэри Олдманом

В апреле на Apple TV+ стартовали «Медленные лошади» — адаптация серии шпионских романов Мика Херрона. «Газета.Ru» рассказывает, каким получился сериал, в котором раздраженный Гэри Олдман старается приструнить группу шпионов-неудачников.

После проваленной миссии агента британской разведки Ривера Картрайта (Джек Лауден) ссылают в отдел для шпионов-неудачников, который называется «Медленные лошади». Это место, где карьеры не запускаются, а умирают. В компании таких же провинившихся коллег по несчастью Ривер выполняет скучные и бесполезные задачи для высокомерного и бесцеремонного начальника Джексона Лэмба (Гэри Олдман). Время от времени Лэмб не гнушается занимать подчиненных поручениями вроде разбора мусора на объекте, за которым ведется слежка, но по большей части ему просто важно довести агентов до точки максимального равнодушия к своему делу.

С этим планом не согласен Картрайт — амбициозный сотрудник, которому просто не повезло на испытательном задании. Когда местные ультраправые экстремисты похищают стендапера-мусульманина, Ривер перехватывает ценную информацию и вовлекается в опасное расследование, утаскивая за собой целый отдел. Так «Медленные лошади» неожиданно получают шанс реабилитироваться в глазах высшего руководства и подняться с низшей ступени иерархии Mi5.

close 100% Кадр из сериала «Медленная лошадь» (2022) Pretty Pictures

Первое, что важно понимать про «Медленных лошадей», — это не классический шпионский детектив, а скорее его пост-мета-версия. Проект пусть фактически и является адаптацией серии романов, но сценарист шоу Уилл Смит (не тот о котором вы подумали), ранее работавший над созданием вторых «Приключений Паддингтона» и политической сатирой «Вице-президент», привносит в него новый ингредиент — чисто британский юмор. Временами черный, временами саркастичный, а иногда откровенно издевательский.

Эта комичность шпионского мира нужна режиссеру проекта Джеймсу Хоуз для того, чтобы сбить спесь с жанра, который считается слишком консервативным и предсказуемым. Хоуз не стесняется использовать классический инструментарий шпионских детективов с их наработанными сценарными тропами и сюжетными поворотами (герои-трикстеры, обман, подозрения, тайное прошлое и так далее), но пытается обыграть их на свой лад. Из-за этого ожидания зрителей могут не оправдаться в изначальном виде, но, если отпустить историю и посмотреть, куда она вырулит, впереди вас ждет чистое удовольствие.

close 100% Кадр из сериала «Медленная лошадь» (2022) Pretty Pictures

У проекта отличный актерский состав, хотя мало по-настоящему громких имен. Главные звезды сериала Гэри Олдман и Кристин Скотт Томан воссоединяются на экране после относительно недавней драмы «Темные времена», принесшей Олдману долгожданный «Оскар». Для самого актера шпионский триллер — жанр не новый. 11 лет назад с его участием на экраны вышел «Шпион, выйди вон!» — фильм-канон, показавший, какими должны быть истории о шпионах.

«Медленные лошади» — перевертыш этого канона. Проект проходит путь от неспешного темпа «Трех дней Кондора» (классический фильм Сидни Поллака с Робертом Редфордом) до несущейся на всех порах «бондианы» с Дэниелом Крэйгом. Но там, где Крэйг был непробиваемо серьезен, герои сериала очаровательно неуклюжи. Часто они двигаются наугад, но постепенно становится очевидно, что их на первый взгляд бессмысленная деятельность в «Медленных лошадях» не была такой уж бесполезной, а с виду равнодушный и ленивый герой Олдмана, конечно же, на самом деле не тот, кем кажется, и знает намного больше, чем можно было ожидать.

close 100% Кадр из сериала «Медленная лошадь» (2022) Pretty Pictures

По ходу развития сюжета проект только набирает и очевидно, что шести заявленных серий ему недостаточно. Учитывая, что второй сезон шоу уже одобрен (а по некоторым слухам и снят), «Медленные лошади» это долгоиграющий сериал, для которого первый сезон — только знакомство, конфетно-букетный период перед началом настоящих отношений.

Пока что сериал выглядит именно тем, чего зрители ждут от чисто британских проектов, но у шоу есть свои уязвимые места. При попытке совместить несколько жанров и обыграть узнаваемые шаблоны сериал выглядит слишком нейтральным в своих амбициях. Авторам стоит последовать примеру героя Джека Лаудена и стать намного решительней: добавить сюжету напряжения, сделать юмор острее, а горизонтальную историю разложить на несколько дополнительных уровней. Ведь куда интересней мир сериала, в котором интригуют не только раскиданные по сюжету шпионские загадки, но и личные тайны героев — настолько разных и никогда не скучных.