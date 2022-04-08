От золота Олимпиады до дружбы с Гитлером и Голливуда: что нужно знать о фигуристке Соне Хени

8 апреля 1912 года родилась легендарная норвежская фигуристка, трехкратная чемпионка Олимпийских игр Соня Хени. «Газета.Ru» рассказывает, как спортсменке удалось изменить вид спорта, стать звездой Голливуда, а также одновременно симпатизировать Гитлеру и жить в США.

Забрала золото на Олимпиаде в 15 лет

«Снежная Королева Норвегии», «Павлова на льду», «Белый лебедь» — так называли Соню Хени, которая оказалась настоящей сенсацией в фигурном катании в 1920-1930-х гг. За свою карьеру норвежская спортсменка стала десятикратной чемпионкой мира и трижды побеждала на Олимпийских играх. Причем первое олимпийское золото она получила в 15 лет, став первой фигуристкой, исполнившей аксель в полтора оборота — до этого он считался чисто «мужским» прыжком.

При этом Хени не просто демонстрировала техническое мастерство, а устраивала настоящие ледовые шоу. «Я хочу сделать с фигурным катанием то, что Фред Астер делает с танцами», – говорила она. Чтобы постичь язык танца, девушка брала уроки у известной русской балерины Татьяны Карсавиной, выступавшей в труппе Дягилева.

Любовь к спорту Соня унаследовала от своего отца — норвежского бизнесмена и чемпиона мира по велотреку Вильхельма Хени. Благодаря ему она с ранних лет научилась бегу на лыжах, плаванью, танцам, верховой езде и игре в теннис. А вот коньки девочка выбрала сама в пятилетнем возрасте: Хени отстегнула лезвия с обуви своего брата Лейфа и пошла на каток. Уже в 1922-м Соня впервые выступила на взрослом чемпионате Норвегии, а спустя два года отправилась на Олимпиаду в Шамони (и стала там восьмой).

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Ввела моду на мини-юбки и белые коньки

1928 год стал переломным в судьбе Хени — ей тогда удалось не только завоевать свое первое олимпийское золото, но и фактически добиться пересмотра стандартов вида спорта. В том числе и тех, которые касались костюмов.

Синтез балета и фигурного катания стал визитной карточкой Хени. В Санкт-Морице она вышла на лед в ослепительно белом костюме из бархата с юбкой-колоколом. Публику тогда поразило, что длина юбки была значительно выше колен. Сама же спортсменка уверяла, что такой наряд дает конкурентное преимущество, поскольку облегчает нагрузку при вращении и прыжках. Возможно, именно эта деталь и позволила фигуристке продемонстрировать свой коронный аксель и одержать победу. Также с легкой руки Хени в спортивную моду вошли белые коньки (вместо черных), которые, по словам самой спортсменки, напоминали ей чистые снега Норвегии.

Стала кинозвездой в Голливуде

Несмотря на невероятные успехи, в 24 года Хени решила оставить большой спорт. Она осознавала, что рано или поздно ей придется уступить место более молодым противникам. Кроме того, ее утомляли постоянные диеты и изнурительные тренировки:

«Я устала постоянно поддерживать форму. В конце концов, я выиграла десять чемпионатов мира и три Олимпиады. Что мне еще остается делать?»

В 1936 году Хени отправилась покорять Голливуд, где заключила контракт с киностудией Fox Studios (при этом в кино она дебютировала еще до этого). Фактически у нее была монополия на ледовые фильмы — никто из актеров не катался на коньках. После успеха мюзикла «Одна на миллион» продюсеры предложили Хени не только внушительный гонорар, но и финансирование других проектов, в частности, гастролей балета на льду «Hollywood Ice Revue». Кроме того, ощутимый доход приносила реклама драгоценностей. В общей сложности за свою карьеру Хени снялась в 12 фильмах, включая комедию «Серенада солнечной долины».

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Поддерживала дружеские отношения с Гитлером

Фильмы с участием Хени были весьма популярны в нацистской Германии, причем, как считается, их продвижением занимался лично Генрих Гиммлер. Норвежка водила дружбу с нацистами и была также знакома с Гитлером, с которым у нее были весьма теплые отношения.

Так, во время подготовки шоу к Зимним Олимпийским играм в 1936 году (они проходили в Германии) Хени подъехала к трибуне, где сидел Гитлер, и встретила его нацистским приветствием. Другая встреча произошла после торжественного мероприятия, когда Хени выиграла золото. Тогда Гитлер пригласил фигуристку вместе с родителями на обед в свою резиденцию.

Впоследствии эта связь негативно сказалась на имидже спортсменки — после оккупации Норвегии соотечественники обвиняли ее в предательстве и симпатии к захватчикам. Наталкивал их на это в том числе и тот факт, что ее родной дом остался нетронутым: нацистские солдаты обнаружили там портрет Гитлера с его автографом. Этот подарок он сделал во время одной из личных встреч.

close 100% Соня Хени с первым мужем Дэном Топпингом, 1940 год AP

При этом сама Хени заявляла, что «не знает, кто такие нацисты», хотя воздерживалась от публичной критики в их сторону и не высказывала поддержку норвежскому сопротивлению. Современники отмечали, что Хени обладала завидной «коммерческой жилкой», поэтому заводила знакомства с состоятельными и обладающими властью людьми вне зависимости от их убеждений, за что даже получила не самое лестное прозвище «Маленькая мисс богачка».

«Не считаю, что Соня Хени была хоть в каком-то смысле политической персоной. Она была оппортунисткой. Не думаю, что она особо задумывалась, кем был Гитлер, за исключением того, какой властью он обладал — и как это могло повлиять на ее карьеру», – отмечал двукратный олимпийский чемпион Дик Баттон.

Как бы то ни было, но в 1941 году Хени получила американское гражданство и возобновила карьеру в Голливуде, заключив пятилетний контракт с 20th Century Studios. Удивительно, но даже в годы кровопролития она сумела не только избежать публичного осуждения, но и зарабатывать миллионы (но часть денег она отдавала на помощь антигитлеровской коалиции). После выхода в прокат картины «Серенады солнечной долины» Хени стала одной из самых популярных звезд США – сумма ее гонорара уступала лишь доходам Кларка Гейбла и Ширли Темпл.

close 100% Соня Хени, 1948 год AP

Боролась с лейкемией

После войны Хени решила отправиться в гастроли по Европе с собственным шоу «Праздник на льду». Несмотря на опасения, что на родине припомнят ее прошлые связи с нацистами, норвежцы встретили звезду очень тепло. Последние годы жизни она провела в Осло вместе с третьим мужем, судовладельцем и меценатом Нильсом Унстадом. Вместе они занимались коллекционированием предметов искусства, которые потом впоследствии передали столичному музею. В 1966-м у Хени диагностировали лейкемию, от которой она скончалась спустя три года в возрасте 57 лет.