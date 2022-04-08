Эволюция нового Грин-де-Вальда: как Мадс Миккельсен стал лучшим злодеем Голливуда

В мировой прокат вышел третий приквел «Гарри Поттера» — «Фантастические твари: Тайны Дамблдора». Из-за скандалов и судебных разбирательств франшизу покинул Джонни Депп, место которого занял датчанин Мадс Миккельсен, сыгравший роль антагониста Грин-де-Вальда. «Газета.Ru» рассказывает об экранной эволюции Миккельсена, прошедшего путь от звезды независимого кино до обладателя негласного звания самого харизматичного злодея Голливуда.

«Дилер» («Pusher»), 1996

Полноценным кинодебютом для Миккельсена стала драма «Дилер» Николаса Виндинг Рефна — будущего поклонника неона и Райана Гослинга. В картине Мадс исполнил второстепенную, но яркую роль наркомана, чей экранный путь продолжился в двух последующих частях криминальной франшизы. У актера сложилась успешная коллаборация с Рефном: последний в будущем не раз позовет артиста в свои проекты, а Миккельсен благодаря этой роли получил мощный старт в карьере.

close 100% «Дилер» (1996) Balboa Entertainment

«Адамовы яблоки» («Adams aebler»), 2005

Следующей значимой работой актера стало драмеди «Адамовы яблоки» Андерса Томаса Йенсена. Сюжет фильма строится вокруг отсидевшего в тюрьме неонациста, обязанного пройти испытательный срок в церкви. Миккельсен сыграл роль Ивана — нестандартного священника, который носит скаутские шорты и рубашку с пышным воротником, а на мир смотрит исключительно сквозь розовые очки.

После мрачного образа уличного наркоторговца актер окунулся в кардинально другую роль. На этот раз он сыграл хрупкого человека с крепкими моральными принципами, за которые он держится изо всех сил. Более того, в этом фильме, местами доведенном до гротескного абсурда, проявляется комедийный талант Миккельсена, которому не так часто найдется применение в его последующих работах.

close 100% Кадр из фильма «Адамовы яблоки» (2005) M&M Productions

«После свадьбы» («Efter brylluppet»), 2006

Трогательная драма Сюзанны Бир рассказывает о Якобе Петерсене, человеке с необъятным сердцем. Свою жизнь он посвятил помощи нуждающимся детям Индии. Когда его приюту грозит банкротство, он получает неожиданное финансовое предложение об богатого датского бизнесмена. Мужчина готов предложить Якобу $12 млн, но взамен выдвигает свои условия: Петерсен должен посетить свадьбу дочери бизнесмена. Это событие полностью меняет жизнь главного героя и раскрывает страшную правду о его прошлом.

К выходу фильма на экраны в 2006 году Миккельсен регулярно появлялся в фестивальном кино и стал одним из самых интересных актеров своего поколения. Сложная и объемная работа в «После свадьбы» потребовала от актера особого мастерства. Его Якоб получился человеком самых чистых нравов, внезапно оказавшимся перед немыслимой моральной дилеммой.

close 100% Кадр из фильма «После свадьбы» (2006) Nordisk Film

«Казино Рояль» («Casino Royale»), 2006

Роль противника Джеймса Бонда Ле Шиффра поделила актерскую карьеру Миккельсена на «до» и «после». Эта картина распахнула перед актером двери в голливудское кино с его безграничными бюджетами и многомиллионной аудиторией по всему миру.

Страдающий гемолакрией преступник Ле Шиффр в исполнении Миккельсена получился не очередным опереточным злодеем «бондианы», а живым и неоднозначным персонажем, к которому проникаешься сочувствием. Его уязвимость выражается не только в очевидном художественном приеме (из-за болезни он непроизвольно плачет кровью), но и благодаря фирменной мимике актера: сдержанной и пронзительной.

close 100% Кадр из фильма «Казино Рояль» (2006) MGM

«Вальгалла: Сага о викинге» («Valhalla Rising»), 2009

Талант актера создавать масштабных героев даже в самых аскетичных условиях получил свое подтверждение в картине Николаса Виндинг Рефна «Вальгалла: Сага о викинге». Это кровавая и беспощадная история о воине по прозвищу Одноглазый (да, снова герой, у которого проблемы с глазами), вырвавшемся из рабства. Сюжет отчасти строится на легендах о викингах из суровых скандинавских сказаний.

Персонаж Миккельсена — немой воин-провидец, которому не нужны слова, чтобы рассказать зрителю всю трагичность своей жизни. Одна из лучших и недооцененных работ в карьере актера. Кстати, поразительная способность Мадса работать с минимальным количеством текста повторится снова в картине 2018 года «Затерянные во льдах».

close 100% Кадр из фильма «Вальгалла: Сага о викинге» (2009) BBC Films

«Охота» («Jagten»), 2012

Окровавленные декорации скандинавских земель Миккельсен сменил на тихие экстерьеры небольшого шведского городка. Его герой Лукас — интеллигентный школьный учитель, ложно обвиненный ученицей в насилии, которое он не совершал. За эту роль в 2012 году Мадс был признан лучшим актером Каннского кинофестиваля. А сама картина Томаса Винтерберга двумя годами позже претендовала на премию «Оскар» в категории «Лучший фильм на иностранном языке».

Несмотря на формулировку американской киноакадемии, художественный язык «Охоты» оказался универсальным, а история про замученного и невинного героя не стала заложницей речевых барьеров. Миккельсен нарисовал тонкий образ почти прозрачного человека, которому нечего скрывать от мира, но против которого этот мир ополчился, лишая его субъектности и права самозащиты.

close 100% «Охота» (2012) Det Danske Filminstitut

«Ганнибал» («Hannibal»), 2013-2015

Мадс сыграл хитроумного маньяка Ганнибала Лектера в телевизионной вариации серии романов Томаса Харриса. Хотя, по сути, авторы взяли за основу только фигуру Лектера, полностью переписав литературный источник под новые реалии и с участием новых героев.

Изначально Миккельсен отказывался играть роль Лектера после Энтони Хопкинса, но постепенно продюсеры шоу убедили его в оригинальности замысла, а значит — и главный герой истории создавался с чистого листа. Лектер в версии Мадса вместил в себе, казалось бы, несочетаемые вещи: он коварен и опасен, но не лишен человечности. А их личная линия с профайлером Уиллом Грэмом (Хью Дэнси) стала отдельным украшением истории: как эти отношения прошли сложный путь от жесткого противостояния до почти братского родства.

close 100% Кадр из сериала «Ганнибал (2013-2015) Gaumont International Television

«Доктор Стрэндж» («Doctor Strange»), 2016

В 2016 году Миккельсен обзавелся собственной ролью в киновселенной Marvel. Поскольку Голливуду привычней использовать отрицательную харизму актера, в «Докторе Стрэндже» ему досталась роль мастера мистических искусств Кецилия — главного противника Стивена Стрэнджа.

И снова антагонист в исполнении Мадса получился героем со сложным внутренним устройством. Он беспощаден и решителен в своем стремлении изменить мир, но объясняет это почти шекспировским желанием освободить людей от сил времени. Это запутавшийся и амбивалентный персонаж, в характере которого не все так просто. Миккельсен сумел привнести в своего героя театральный надрыв, растерянность и объем.

close 100% «Доктор Стрэндж» (2016) Marvel Studios Inc.

«Еще по одной» («Druk»), 2020

Новое сотрудничество Винтерберга и Миккельсена в очередной раз продемонстрировало как по-разному потенциал актера используют европейские и голливудские постановщики. В картине «Еще по одной» Мадс играет школьного учителя Мартина, который вместе с тремя друзьями решает провести научный эксперимент. Недоказанная теория гласит, что человек с рождения якобы страдает от нехватки алкоголя в крови. Друзья решают проверить эту гипотезу и начинают употреблять небольшое количество спиртного каждый день, но, разумеется, что-то в их стройной схеме идет не так.

Оскароносная драма Винтерберга, вопреки заявленному синопсису, не комедия положений и не сатира на общественные ограничения, а болезненная драма о внутреннем кризисе. Герой Миккельсена, как и его друзья, оказался на распутье жизни, утратив интерес и к ней, и к самому себе. Тонкая психологическая работа актера, который и в 55 лет ни капли не утратил своей профессиональной формы.

close 100% Кадр из фильма «Еще по одной» (2020) Det Danske Filminstitut

«Фантастические твари: Тайны Дамблдора» («Fantastic Beasts: The Secrets of Dumbledore»), (2022)

После череды громких и некрасивых скандалов, Джонни Депп был вынужден покинуть ряд крупных студийных проектов. В том числе и франшизу «Фантастические твари». Его роль злодея Грин-де-Вальда досталась Мадсу Миккельсену — в данном случае, идеальному кандидату.

По словам западных критиков, датский актер сумел усилить трилогию, добавив ключевому антагонисту дополнительное измерение. В его версии Грин-де-Вальд — персонаж, долгое время находящийся на границе миров: в юные годы он тесно дружил с Альбусом Дамблдором, которого спустя время попытается убить. Эта неоднозначность злого, но отнюдь не однобокого персонажа, кажется, могла воплотиться только таким мастером, как Миккельсен. Ведь то время, как Грин-де-Вальд пытается уничтожить привычный мир, сыгравший его актер спасает зрителей, становясь проводником в волшебный мир борьбы добра и зла, в котором добро всегда побеждает.