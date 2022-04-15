Завершился «Убивая Еву». Вот еще 12 отличных сериалов, которые понравятся фанатам шоу

На днях завершился сериал «Убивая Еву», который на протяжении четырех сезонов интриговал нас противостоянием и взаимным влечением героинь Джоди Комер и Сандры О. Проект возобновил интерес к шпионским детективам и подхватил возникший спрос на новый тип женских персонажей: более смелых, неоднозначных, существующих вне привычных рамок. «Газета.Ru» собрала 12 сериалов, в компании которых можно утешиться после завершения «Убивая Еву».

«Дрянь» («Fleabag»), 2016-2018

Еще один сериал, придуманный Фиби Уоллер-Бридж — сценаристкой «Убивая Еву». «Дрянь» вышел на экраны в 2016 году, но настоящей сенсацией стал после премьеры второго сезона двумя годами позже. По сюжету Дрянь (настоящего имени девушки мы так и не узнаем) в исполнении самой Уоллер-Бридж ищет способ вернуть контроль над собственной хаотичной жизнью: переживает внезапную смерть лучшей подруги Бо, страдает от неудачных отношений с нелюбимым парнем, бесконечно ссорится со старшей сестрой и неприятной мачехой (бесподобная Оливия Колман), а также пытается спасти свое небольшое, но любимое кафе, открытое вместе с Бо.

Апогеем душевных терзаний главной героини становится второй сезон, в котором Дрянь влюбляется в молодого священника. Особая ценность сериала состоит в том, что все происходящее на экране сопровождается отличным английским юмором «на грани», который идеально сглаживает всю минорность истории.

close 100% Кадр из сериала «Дрянь» (2016) Two Brothers Pictures

«Прощай навсегда» («Dead to me»), 2019-…

Безутешная и неконтролирующая свой гнев вдова Джен (Кристина Эпплгейт) берется за расследование смерти мужа, погибшего в результате автомобильной аварии. В группе поддержки она знакомится с Джуди (Линда Карделлини) — такой же доведенной до отчаяния героиней, которая все жизненные невзгоды преодолевает не гневом, а завидным жизнелюбием. Между женщинами зарождается близкая дружба, и расследование гибели мужа Джен они ведут совместными усилиями.

«Прощай навсегда» — совсем не то, чем кажется на первый взгляд. Сериал разговаривает со зрителем с драматической интонацией, разбавленной шутками об абсурдности и непостижимости жизни. А Эпплгейт и Карделлини создают прекрасный экранный дуэт с вайбом отношений героинь «Убивая Еву», в которых от любви до ненависти всего один шаг.

close 100% Кадр из сериала «Мертв для меня» (2019) Gloria Sanchez Productions

«Джентльмен Джек» («Gentleman Jack»), 2019-2022

Действие сериала разворачивается в 1930 годы. Предприимчивая аристократка Анна Листер (Сюранна Джонс) после неудачного романа покидает Париж и направляется в английский Уэст-Йоркшир. Там она намерена восстановить свое разбитое сердце и принадлежащее ей поместье Шибден-Холл.

Для местных, привыкших к тихой и безликой жизни, появление яркой и эксцентричной Анны становится неожиданным вызовом. Она отрицает навязанные обществом стереотипы и отказывается примерять на себя роль «маленькой женщины». Анна заводит романы с женщинами — и ведет дела, как мужчина. За это ее и прозвали джентльменом Джеком.

close 100% Кадр из сериала «Джентльмен Джек» (2019) BBC

«Конец ***го мира» («The End of the F***ing World»), 2017-2019

Недавно познакомившиеся подростки Джеймс и Алиса отправляются в опасное путешествие, в котором неизвестно, чего им бояться больше: будущих попутчиков или друг друга. Все потому что Джеймс считает себя психопатом. Расправившись с несколькими животными, он планирует перейти на «кого-нибудь покрупнее». Алиса в своей жизни запуталась не меньше Джеймса: из близких у нее только бесхарактерная мама и отвратительный отчим, с которым невозможно ужиться под одной крышей.

Современные и более фриковатые Бонни и Клайд сперва испытывают друг друга на прочность, а после вынуждены объединить усилия перед лицом жесткого мира. Как и «Убивая Еву» «Конец ***го мира» балансирует между социальной сатирой на культуру насилия, которой пропитан окружающий мир, и драмой о хрупкой и загадочной человеческой душе.

close 100% Кадр из сериала «Конец ***го мира» (2017) Clerkenwell Films

«Кокетка» («Minx»), 2022

Действие шоу разворачивается в 1970-е. Амбициозная вчерашняя выпускница Вассара Джойс берется за реализацию своей мечты — основание собственного журнала под названием «Пробуждение матриархата». На страницах издания девушка планировала поднимать важные остросоциальные темы из жизни женщин: о проблеме домашнего насилия, неравной оплате труда и контроле над рождаемостью. Но заданные топики мало интересуют боссов издательского дела — и феминистский план Джойс проваливается. Единственным человеком, вызвавшимся помочь Вассаре, становится Даг — издатель порнографического журнала. Он предлагает объединить важные идеи Джойс со своим смелым подходом под обложкой совместного издания. Так появляется один из первых эротических журналов для женщин.

В «Кокетке» отсутствуют ключевые составляющие «Убивая Еву»: шпионский детектив и заигрывание с темой однополой любви. Но проект так же удачно «ходит по краю», пытаясь сделать и убедительный слепок своего времени, и создать объемный портрет главной героини: слишком смелой для своего времени и слишком решительной для выбранной сферы деятельности.

close 100% Кадр из сериала «Кокетка» (2022) Lionsgate

«Барри» («Barry»), 2018-…

«Барри» — история про рефлексирующего киллера, разочаровавшегося в своей профессии. На очередном задании, уходя от погони, Барри случайно оказывается в актерской студии и очаровывается увиденным: лидером труппы, самим учебным классом и процессом, в котором участники вместо разрушения могут что-то созидать.

Но старый мир не готов проститься с Барри и всеми силами заманивает его обратно, поэтому герой вынужден совмещать две жизни: днем он начинающий актер, разучивающий Шекспира, а вечером — наемный убийца, терзаемый вполне гамлетовским вопросом: «Убить или не убить?»

«Барри» — вариация того, какой могла быть жизнь Вилланель из «Убивая Еву», если бы ее жажда крови уступила гуманистическим порывам. Главный герой сериала — неоднозначный персонаж, который на протяжении всей истории находится в пограничном состоянии: совершает плохие поступки (пусть и с плохими людьми), но хранит в себе столько живой энергии и искренности, что ему невозможно не начать сопереживать.

close 100% Кадр из сериала «Барри» (2018) Alec Berg Productions

«Медленные лошади» («Slow horses»), 2022

После проваленной миссии агента британской разведки Ривера Картрайта (Джек Лауден) ссылают в отдел с говорящим название «Медленные лошади» — своеобразное чистилище для агентов-неудачников. В компании таких же провинившихся коллег по несчастью Ривер выполняет бессмысленные задачи высокомерного и грубого начальника Джексона Лэмба (Гэри Олдмен). Никакого особого смысла в его указаниях нет, Лэмбу просто хочется довести агентов до точки максимального равнодушия к своему делу.

С этим не согласен Картрайт — амбициозный сотрудник, которому просто не повезло на испытательном задании. Когда местные ультраправые экстремисты похищают стендапера-мусульманина, Ривер перехватывает ценную информацию и вовлекается в опасное расследование, утаскивая за собой целый отдел. Так «Медленные лошади» неожиданно получают шанс реабилитироваться в глазах высшего руководства и подняться с низшей ступени иерархии Mi5.

«Медленные лошади» пропитаны вайбом «Убивая Еву»: здесь и шпионский детектив в английском стиле, и неуклюжие сотрудники Mi5, и сложные истории противостояния героев, сражающихся за лидерство, но равно проигрывающих друг другу.

close 100% Кадр из сериала «Медленная лошадь» (2022) Pretty Pictures

«Хитрости» («Hacks»), 2021-…

Легендарная комедиантка Дебора Венс каждый вечер выходя на сцену роскошного зала в Лас-Вегасе будто бы оказывается на вершине мира. Но внезапно выясняется, что шоу Деборы утратило былую актуальность и оказывается под угрозой закрытия. Желая спасти карьеру и себя от позора, Венс нанимает молодую и острую на язык сценаристку Аву.

Вместе Дебора и Ава создают новое шоу в духе времени: более смелое и актуальное, с острыми шутками. Параллельно с поиском лучших панчлайнов героини отыскивают тропу к сердцам друг друга — сильная разница поколений и характеров сперва почти рушит их творческий союз. Получается смешной и обаятельный сериал про сильные женские голоса, крепкий юмор вне гендерных рамок и ценность единства.

close 100% Кадр из сериала «Хитрости» (2021) 3 Arts Entertainment

«Шершни» («Yellowjackets»), 2021-…

Самолет с женской школьной командой по футболу терпит крушение в лесах Онтарио. Пока идут поиски, выжившие старшеклассницы медленно теряют в себе все человеческое: из слаженной команды они превращаются в противостоящие друг другу кланы каннибалов. Сюжет делится на два временных отрезка, в которых разворачиваются события. Сперва мы видим героинь в их естественной среде обитания: старшеклассницы, участницы футбольной команды, у которых свои юношеские заботы (мальчики, школа и поиск своего места в коллективе с его внутренней иерархией). Позже линия повествования разрывается флешфорвардами и флешбэками, в которых вчерашние тихони-отличницы буквально кромсают друг друга.

Второй отрезок затрагивает период взрослой жизни героинь — и, судя по их количеству в кадре, зарождаются сомнения в том, что с необитаемого острова сумели вернуться все. «Шершни», как и «Убивая Еву», часто озвучивает неудобные вопросы: что поддерживает в нас человеческое, а что спускает с цепи животное?

close 100% Кадр из сериала «Шершень» (2021) Creative Engine Entertainment

«Как же хорошо» («Feel Good»), 2020-2021

Главная героиня Мэй (ее играет реальная комедиантка Мэй Мартин) на протяжении шести эпизодов пытается убедить себя и окружающих, что с ней все хорошо. И если водить за нос свое настоящее у нее получается с переменным успехом, то отбиться от неразрешенных проблем прошлого почти невозможно. Мэй пытается избавиться от наркозависимости и наладить отношения с родителями, но самое важное — признаться в любви гетеросексуальной подруге, которая к подобным романтическим экспериментам совсем не готова.

В этой тихой истории поиска большой цели маленьким человеком Мартин отчасти воспроизводит на экране историю собственной жизни. А компанию ей составляют Шарлотта Ричи и звезда «Друзей» Лиза Кудроу. История главной героини постоянно движется из одной крайности в другую, воспитывая в Мэй чувство ответственности не только за себя, но и за тех, кого она приручила, — своими шутками и добрым сердцем.

close 100% Кадр из сериала «Как же хорошо...» (2020) Channel 4 Television

«Блеск» («GLOW»), 2017-2019

«Блеск» — смелое драмеди о женщинах-рестлерах, выстраивающих свой непростой путь к успеху. По сюжету героини самых разных возрастов, социального статуса и бэкграунда объединяется в рамках телевизионного шоу. Сериал делает слепок эпохи 1980-х и приводит на экран целый хоровод ярких и интересных женских образов.

«Блеск» не просто открыл много новых имен, но и перезапустил карьеру Элисон Бри, которая до этого несколько лет дурачилась в сериале «Сообщество». В «Блеске» ей тоже пригодился комедийный талант, потому что история постоянно лавирует между отчаянно смешным и болезненно драматичным спектрами.

close 100% Кадр из сериала «Блеск» (2017) Netflix

«Почему женщины убивают» («Why Women Kill»), 2019-2021

Если причины Вилланель убить Еву нам хорошо известны, то сериал-антология Марка Черри рассказывает о том, почему за оружие берутся «дочери» Евы, а именно — все женщины вообще, не только обученные киллеры. Действие первого сезона разворачивалось в трех разных эпохах, а главных героинь объединяла тема мести и общая крыша над головой — дополнительным персонажем истории оказывался роскошный особняк, переживший всех своих обитателей.

Второй сезон отказался от скачков во времени, а весь сюжет уложился в одном 1949 году. Наивная домохозяйка Алма (Эллисон Толман) живет мечтой попасть в престижный Цветочный клуб. Но закрытое и элитарное сообщество не отвечает ей взаимностью. Супруг Альмы, ветеринар Бертрам (с виду добрейшей души человек) — на самом деле промышляет страшными вещами. Семейные тайны и закулисные интриги пробуждают в героях не самые лучшие стороны души, что приводит к непредсказуемым последствиям.

Сам тайтл сериала «Почему женщины убивают» усиливает негласный вопрос, сопутствующий просмотру «Убивая Еву»: что не так с Вилланель, откуда в ней эта кровожадность и что способно ее остановить? В сериальной антологии Черри нет подобной достоевщины, а ответ на вопрос «Почему женщины убивают?» возникает сам собой: потому что другие методы не работают.