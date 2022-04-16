«Относился ко мне по-отцовски»: как Мейерхольд помог карьере Евгения Самойлова

16 апреля исполняется 110 лет со дня рождения народного артиста СССР Евгения Самойлова. Он известен по фильмам «Щорс», «Сердца четырех» и «Они сражались за Родину». Когда актеру было 22 года, Всеволод Мейерхольд взял его под свою «опеку»: перевез из Ленинграда в Москву, устроил в собственный театр и рекомендовал на кинороли. О том, как великий театрал повлиял на карьеру Самойлова, рассказывает «Газета.Ru».

Увлечение театром

Актер Евгений Самойлов родился 16 апреля 1912 года в Санкт-Петербурге. Его отец был мастером пушечного цеха, а мать — домохозяйкой. Квалифицированный мастер-оружейник получал неплохие деньги (280 рублей золотом) и организовывал детям культурный досуг. В семье интересовались литературой, театром, кино и живописью.

Свободное время Самойлов часто проводил в Эрмитаже и Русском музее, отдавая предпочтение творчеству Исаака Левитана, Михаила Врубеля и Валентина Серова. Он хорошо рисовал и собирался поступать в Академию художеств, но судьба распорядилась иначе. За компанию с другом Самойлов пошел на прослушивание в театральное училище — и был принят. Об этом он рассказывал в интервью «Вечерней Москве» в 2005 году.

«Когда я закончил восьмой класс, твердо знал, что хочу стать художником, но мой школьный товарищ мечтал о театральной школе. Узнал, что на Литейном проспекте есть частное училище бывшего артиста императорских театров Николая Николаевича Ходотова, и стал уговаривать меня вместе с ним за компанию сдавать экзамены, — вспоминал Самойлов.

— Я сопротивлялся, но все же поддался на уговоры. После экзаменов вывесили списки — меня приняли, а товарища — нет. Я человек увлекающийся, и Ходотов меня увлек».

После обучения преподаватель и режиссер Леонид Вивьен пригласил Самойлова в труппу Ленинградского театра актерского мастерства. Там Самойлов исполнял хара́ктерные роли Кривого Зоба, Актера и Васьки Пепла в спектакле «На дне» Максима Горького (1932) и председателя укома в «Шторме» Владимира Билль-Белоцерковского (1934).

В 1932 году актер познакомился с будущей женой — 18-летней Зинаидой Левиной, которая училась на инженера. В 1934 году у них родилась дочь Татьяна, которая впоследствии стала народной артисткой России. Она снялась в фильмах «Летят журавли», «Альба Регия», «Анна Каренина» и других. Сын Самойловых Алексей (1945) был актером и первым мужем фигуристки Татьяны Тарасовой.

Четыре года с Мейерхольдом

В 1934 году режиссер Всеволод Мейерхольд гастролировал в Ленинграде с Государственным театром имени Мейерхольда (ГосТИМ) и впервые обратил внимание на Самойлова. Историю знакомства с великим театралом актер рассказал в одном из интервью.

«Брат Всеволода Эмильевича, Борис Эмильевич, был знаком с родителями моей жены. Он и попросил Мейерхольда посмотреть меня. Мейерхольд был тогда моим кумиром, я видел все его спектакли, которые он привозил в Ленинград. Пришел к нему в гостиницу «Европейская» и так оробел, что не мог слова сказать. Мейерхольд смеялся, глядя на меня, и сразу предложил мне роль Пети в «Лесе», — поделился Самойлов.

Во время личного общения Мейерхольд проникся симпатией к 22-летнему актеру и пригласил его работать в свой театр. Оказавшись под отеческой опекой режиссера, Самойлов в течение месяца жил у него дома в Москве и постепенно входил в высший свет столицы. Он завел знакомства с гостями и друзьями Мейерхольда — Сергеем Эйзенштейном, Виссарионом Шебалиным, Алексеем Толстым и другими деятелями культуры.

В ГосТИМе Самойлов дебютировал в постановке «Лес» Александра Островского — в роли Петра. Мейерхольд увлеченно и взыскательно обучал актера, который оказался трудолюбивым, терпеливым и жадным к новым знаниям. По словам Самойлова, он был без ума от своего учителя.

close 100% Артисты Евгений Самойлов и сын Алексей у Малого театра, 1992 год Валентин Соболев/ТАСС

«Он [Мейерхольд] был человеком огромного обаяния, — рассказывал актер. — Элегантный, энергичный, подвижный. Во время репетиций он раз 60 выбегал на сцену. Начинал репетировать в свитере или в пиджаке, а кончалось тем, что он оставался в одной рубашке. Мейерхольд очень большое значение придавал тому, как актер должен двигаться».

Когда Самойлов нашел жилье, супруга и дочь переехали к нему, а Мейерхольд продолжил помогать семье. Об этом писала Анна Ярошевская в книге о дочери актера «Татьяна Самойлова». В интервью артист также рассказывал о дружественных отношениях с супругой режиссера Зинаидой Райх:

«Она была очень красивой и обаятельной женщиной с хорошей фигурой. Мне посчастливилось наблюдать их с Мейерхольдом не только в театре, но и в быту.

Когда я вернулся после съемок «Щорса» в Москву, мне негде было жить, и Всеволод Эмильевич предложил остановиться у них. Он совсем не походил на того строгого режиссера, каким был в театре. А Зинаида Николаевна оказалась великолепной и радушной хозяйкой. Они относились ко мне, как к сыну».

Для обучения своего подопечного режиссер привлекал великих педагогов. В частности, знаменитый актер романтической школы Юрий Юрьев готовил Самойлова к ролям Эрнани в «Эрнани» Виктора Гюго и Чацкого в «Горе от ума» Александра Грибоедова. С разрешения Мейерхольда в 1936 году актер снялся в фильмах «Случайная встреча» и «Том Сойер».

Закрытие ГосТИМа

В 1938 году театр был закрыт приказом Комитета по делам искусств при Совнаркоме СССР «О ликвидации Театра им. Вс. Мейерхольда». Власти находили различные поводы для обвинения учреждения в «антисоветском злопыхательстве»: отсутствие в репертуаре советских постановок, обилие классики, игнорирование 20-летия Октябрьской революции и другие. По словам Самойлова, театр подвергался жесткой цензуре и проверкам.

«Шла травля. Появлялись убийственные статьи, — сетовал актер. — Мы готовили к выпуску «Как закалялась сталь», где я играл Павку Корчагина. Помню, на генеральной репетиции все ждали некого Шумяцкого, который возглавлял тогда отдел искусств. Он вошел в зал в галошах, не сняв пальто и головной убор. Мы играли для него одного. Спектакль не выпустили. Сочли его слишком пессимистичным. То была прелюдия разгрома.

Закрытие театра стало для меня ударом. Помню собрание, на котором актеры, воспитанные Мастером, один за другим выступали с разгромными речами. Нашлись и те, кто промолчал: слова не сказали Эраст Гарин и Игорь Ильинский».

Актер тяжело переживал происходящее. Четыре года он испытывал большое творческое и человеческое влияние Мейерхольда. При расставании режиссер вручил подопечному записку с ободряющим текстом: «Е.В. Самойлов — артист, который скоро займет на театральном фронте одно из первых мест в армии российских артистов».

close 100% Евгений Самойлов (на переднем плане) во время заседания II Съезда Союза театральных деятелей России в Колонном зале Дома Союзов, 1991 год Валентин Соболев/ТАСС

В июне 1939 года Мейерхольда арестовали в Ленинграде. В протоколе обыска его квартиры была зафиксирована жалоба Зинаиды Райх на действия одного из агентов НКВД. Вскоре актриса была убита неустановленными лицами.

После трех недель допросов под пытками Мейерхольд подписал нужные следствию показания. Ему вынесли смертный приговор по статье 58 Уголовного кодекса РСФСР, которая устанавливала ответственность за контрреволюционную деятельность. 2 февраля 1940 года Мейерхольда расстреляли, а в 1955-м посмертно реабилитировали.

«Щорс»

Первой большой работой в кино для Самойлова стала роль полководца времен Гражданской войны Николая Щорса в фильме «Щорс» (1939). Съемки фильма начались в 1937 году на Киевской киностудии. Актер рассказывал, что снять фильм о Щорсе режиссера Александра Довженко попросил Иосиф Сталин.

close 100% Евгений Самойлов в роли Щорса на съемках кинофильма «Щорс» режиссеров Александра Довженко и Юлии Солнцевой, 1939 год РИА «Новости»

«Сталин хотел, чтобы в картине было много украинских песен и танцев. Сталин сказал: «Вы же видели «Чапаева». Его все, от старика до малыша, поймут сразу, а вы сделайте такую картину, чтобы надо было задумываться», — поделился актер.

Режиссер сам написал сценарий к фильму и занялся поиском исполнителя главной роли. В книге «За экраном» киновед Иосиф Маневич писал, что Мейерхольд рекомендовал Самойлова на роль Щорса. На генеральной репетиции спектакля ГосТИМа «Как закалялась сталь» оказался ассистент Довженко. Он пригласил Самойлова приехать в Киев на пробы — и режиссер сразу утвердил его на роль. Согласно актеру, одним из первых зрителей фильма стал Мейерхольд.

«Он приехал в Киев на постановку оперы, и Александр Петрович пригласил его на просмотр. Довженко очень волновался, но Мейерхольду фильм понравился, — рассказал Самойлов. — За «Щорса» я получил свою первую Сталинскую премию. Затем я получал ее за фильм «В шесть часов вечера после войны» и спектакль «Молодая гвардия».

На просмотре также присутствовал Маневич — он описал в своей книге отношение Самойлова к Мейерхольду. В то время театрал уже был в опале, а через несколько месяцев его арестовали.

«Женя был крайне воодушевлен и взволнован приездом учителя — видимо, внутренне трепетал, — написал Маневич. — Он [Самойлов] был очень красив и интеллигентен. Мейерхольд же выглядел усталым и озабоченным. Театр имени Мейерхольда уже был закрыт, и передо мной сидел опальный Мейерхольд. Хотя он и участвовал в общем разговоре, порой даже увлеченно, у меня сложилось впечатление, что он постоянно погружен в свои мысли и все время к ним возвращается».

Киновед добавил, что Мейерхольд был под впечатлением от «Щорса». Сразу после просмотра, когда в зале включился свет, он подошел к Довженко и заявил: «Это на много лет вперед в искусстве».

После Мейерхольда

Помимо Сталинской премии, за роль Щорса Самойлов получил квартиру, и у его дочери впервые появилась отдельная комната. Благодаря «Щорсу» актер стремительно ворвался в советский кинематограф и обратил на себя внимание именитых режиссеров. Впоследствии он снялся в фильмах «Светлый путь» (1940) Григория Александрова, «Сердца четырех» (1941) Константина Юдина, «В 6 часов вечера после войны» (1944) Ивана Пырьева, «Адмирал Нахимов» (1946) Всеволода Пудовкина, «Они сражались за Родину» (1975) Сергея Бондарчука и многих других.

В 1940–1967 годах актер работал в Московском театре имени Маяковского, а с 1968 года и до конца жизни преданно служил в Малом театре. Главной театральной ролью Самойлова стал Гамлет — актер получил ее в 1954 году.

close 100% Евгений Самойлов (слева) в сцене из спектакля Малого театра «Убийство Гонзаго», 1992 год Валентин Соболев/ТАСС

«Я заканчивал съемки в фильме «Герои Шипки», где играл Скобелева. Получил от [Николая] Охлопкова телеграмму: он сообщил, что поручает мне роль Гамлета. Я испугался. Стал перечитывать пьесу и на одной из сцен расплакался. Тогда понял, что роль пойдет. Мы репетировали долго, целый год. Я ночами не спал, повторял текст, — рассказывал Самойлов. — Наконец, назначили премьеру. Успех ошеломляющий! Мы объездили с этим спектаклем множество городов. В Баку наш спектакль смотрел Питер Брук. Спектакль ему понравился. В знак дружбы мы даже обменялись галстуками».

Благодаря голливудской внешности у актера не было отбоя от поклонниц. По словам Самойлова, они подстерегали его всюду и писали признания в любви на стенах его дома, но оставались без внимания. С первой и единственной супругой актер прожил 65 лет. В 2003 году Самойлов прекратил сниматься в кино, но на театральную сцену продолжал выходить даже на 90-м году жизни. Артиста не стало в 2006 году.