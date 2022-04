«ДДТ», Богдан Титомир, Николаев и Королева, Мадонна: какие хиты Россия слушала в 1992 году

Незамысловатая, но прилипчивая «Фаина» группы «На-На», модная «Делай как я» Богдана Титомира, вечная «Что такое осень» «ДДТ», а также дуэт Игоря Николаева и Наташи Королевой, Майкл Джексон и Мадонна: «Газета.Ru» рассказывает о главных зарубежных и отечественных хитах, выпущенных в 1992 году.

Игорь Николаев и Наташа Королева — «Дельфин и русалка»

Альбом композитора и на тот момент начинающей певицы «Дельфин и русалка» вышел в 1992 году, одноименная композиция из него возглавила хит-парады. В том же году пара поженилась, — Королевой тогда только исполнилось 19, а Николаеву было уже 32. Альбом подарил еще один любимый публикой хит 90-х — «Такси, такси».

«Нэнси» — «Дым сигарет с ментолом»

Мегахит группы «Нэнси» пришелся на период музыкального безвременья: русский рок уже «увядал», а попса еще не захватила все чарты. Бэкграунд у песни такой же драматичный, как и она сама. Солист Александр Бондаренко рассказывал, что в пионерском лагере он подружился с американкой Нэнси. Когда смена закончилась, они продолжили переписываться по почте. Но вскоре их общение прекратилось по неизвестной музыканту причине, — его письма просто не доходили до адресата.

Hi-Five — «She's Playing Hard to Get»

В 1992 году у группы Hi-Five вышел второй лонгплей «Keep It Goin' On» с такими хитами, как «Just Another Girlfriend», «I Just Can't Handle It» и «She's Playing Hard to Get». Последний трек расположился на пятой строчке в рейтинге Hot 100 от Billboard. Клип на «She's Playing Hard to Get запоминается особо модной в то время хип-хоп-хореографией.

Мадонна — «Тhis Used To Be My Playground»

Мадонна написала эту песню за два дня, параллельно работая над альбомом «Erotica». Композиция задумывалась как саундтрек к фильму «Их собственная лига», где певица сыграла вместе с Томом Хэнксом и Рози О'Доннелл. В треке Мадонна поет о том, что не хочет забывать свое прошлое. «This Used To Be My Playground» принесла артистке «Золотой глобус» в категории «Лучшая оригинальная песня».

Майкл Джексон — «Remember The Time»

«Remember The Time» стала кульминацией сотрудничества Майкла Джексона и Тедди Райли, с которым они работали над альбомом «Dangerous». Критики Rolling Stone назвали песню «лучшей попыткой Джексона обновить звучание для эпохи хип-хопа». Композицию сопровождает девятиминутный клип с безупречной хореографией Фатимы Робинсон и внушительным звездным кастом — актер Эдди Мерфи, супермодель Иман, группа The Pharcyde и многие другие. По сюжету артисты всячески пытаются развлечь скучающую царицу Египта, но вместо этого она отправляет их на казнь. Вскоре появляется Джексон в роли волшебника и завоевывает сердце правительницы, что раздражает фараона.

Богдан Титомир — «Делай как я»

В 1992 году Богдан Титомир выпустил дебютник «Высокая энергия», куда вошел трек «Делай как я», ставший гимном молодого поколения новой России. Появление на отечественной сцене «нашего секс-символа» (по словам Леонида Парфенова) буквально кричало о новой эпохе в отечественной музыке: рэп с отсылками на MC Hammer, крутые клипы, снятые по канонам MTV, и модная хореография в стиле Майкла Джексона. Главное, что «пипл хавает», как часто говорит сам Титомир.

U2 — «One»

Лирическая рок-баллада была написана в сложный для U2 период: находясь в недавно объединившейся Германии, они читали новости о Боснийской войне и размышляли о неминуемом распаде группы. Текст композиции объединили темы любви, духовной веры и социальной справедливости.

«Это не идея хиппи о том, что нужно жить дружно. Эта песня о том, что мы едины, но не одинаковы. Мы должны уживаться в этом мире, ради выживания», — говорил лидер U2 Боно.

Слушайте One — U2 на Яндекс.Музыке

«На-На» — «Фаина»

Группа «На-На» взорвала российский танцпол крайне «прилипчивой» песней «Фаина». По словам продюсера группы Бари Алибасова, композиция задумывалась как «однодневка», которую артисты исполнят на концерте с турецкой певицей Сезен Аксу (отсюда и восточный мотив). Текст Алибасов придумал буквально «на коленке», посвятив «Фаину» своей соседке. У композиции вышло два клипа — с цензурой и без. Вторая версия, в которой среди прочих снялся Стас Садальский, получилась очень откровенной. «Это еще была эпоха, когда в СССР секса не было», — рассказывал Алибасов.

Слушайте Фаина — НА-НА на Яндекс.Музыке

Уитни Хьюстон — «I Will Always Love You»

В 1992 году коллега по фильму «Телохранитель» Кевин Костнер предложил Уитни Хьюстон записать кавер на песню Долли Партон «I Will Always Love You». И хотя оба понимали, что из-за акапельного вступления композицию не возьмут радиостанции, отказываться от этого не стали из принципа. Вопреки ожиданиям, версию Хьюстон ждал оглушительный успех: композиция лидировала в рейтинге Billboard Hot 100 на протяжении 14 недель и по сей день считается самой популярной в репертуаре певицы.

Наталья Ветлицкая — «Посмотри в глаза»

Еще одним открытием отечественной сцены начала 90-х стала певица Наталья Ветлицкая. Ее дебютный сингл «Посмотри в глаза» сразу же стал хитом, а элегантный, но при этом сексуальный образ в клипе помог добиться армии поклонников.

«ДДТ» — «Что такое осень»

Практически opus magnum «ДДТ» или «народная песня», как назвал ее фронтмен группы Юрий Шевчук. В клипе Шевчук вместе с Вячеславом Бутусовым («Наутилус Помпилиус») и Константином Кинчевым («Алиса») гуляют по петербургскому парку. Для съемок хотели привлечь еще и Бориса Гребенщикова, но так как клип снимался на скорую руку, лидеру «Аквариума» в тот день просто не дозвонились.