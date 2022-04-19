Каким получился сериал «Полиция Токио» про криминальную изнанку Японии

В апреле на HBO Max состоялась премьера 10-серийного проекта «Полиция Токио» — вольной экранизации мемуаров журналиста Джейка Адельштейна, оказавшегося в самом сердце Токио. «Газета.Ru» рассказывает, каким получился сериал о столкновении японских банд, увиденном глазами юного американца.

Молодой и дерзкий в своих амбициях американский журналист Джейк Адельштейн (Энсел Элгорт) в конце 90-х переезжает в Японию. Его цель — остаться жить и работать в Токио, а конкретно — в главной и самой популярной газете азиатского мегаполиса «Емиури симбун». И, если рядового туриста привлекает пестрая сторона жизни Токио, Джейка влечет закулисье города. Получив заветную должность штатного криминального хроникера, он погружается в опасный мир японской столицы, не замечая, что пока он всматривается в мафию, мафия начинает всматриваться в него.

close 100% Кадр из сериала «Полиция Токио» (2022) HBO Max

Одним из продюсеров сериала и режиссером пилотной серии, задавшей тон и стиль всему проекту, стал культовый голливудский постановщик Майкл Манн, автор «Схватки», «Своего человека», «Али» и многих других фильмов, без которых современный американский кинематограф не был бы полноценным.

Интерес Манна к биографии реального Джейка Адельштейна, оказавшегося в самом центре противостояния токийских якудз, вполне очевиден — на протяжении всей карьеры режиссера прослеживается его искренний интерес к двум ключевым темам: работе полиции и историям так называемых андердогов, аутсайдеров, людей, выбивающихся из общего ряда. Таким был главный герой «Своего человека», раскрывший крупнейший табачный заговор Америки, и бандит в «Схватке» — преступник со своим необычным сводом моральных принципов. И, конечно же, Соколиный Глаз в «Последнем из могикан» — настоящий герой-одиночка, бесстрашно бросающий вызов окружающему злу.

close 100% Кадр из сериала «Полиция Токио» (2022) HBO Max

«Полиция Токио» совмещает в себе вышеперечисленные ключевые X-факторы Манновских историй. Юный герой Энсела Элгорта американский журналист, сбежавший от горестей прошлой жизни в абсолютную неизвестность нового для себя мира. Несмотря на блестящее владение японским языком и наличие неплохих знаний о японской культуре, он постоянно оказывается объектом насмешек для своих коллег. Более того, уклад жизни рядовых японцев не перестает его шокировать: например, в японской прессе нельзя называть убийство «убийством», многие темы строго табуированы, а привычное американскому характеру показное дружелюбие здесь встречается не ответной улыбкой, а суровой настороженностью.

За второй важный аспект сюжета отвечает герой Кена Ватанабэ («Начало», «Мемуары гейши»), который играет местного полицейского Хирото, балансирующего между внутренним кодексом чести и внешней все поглотившей коррупции. После мимолетного знакомства во время полицейской облавы Джейк и Хирото объединяются в странный тандем, работающий на контрасте: Хирото — многое повидавший человек с поникшим взглядом, в то время как глаза Джейка все еще искрятся юношеским запалом.

Их дуэт проходит сложный процесс развития: от настороженности и притирки до почти семейных отношений, в которых Хирото для Джейка и важная фигура отца, и наставник, и проводник в зазеркалье, скрытое от глаз обычных жителей мегаполиса. Видимо, авторами потому и выбран неспешный и временами даже проседающий темп повествования: вместе с Джейком, подобно Дороти из «Изумрудного города», мы должны проникнуться и налюбоваться новым для себя миром с его уникальной культурой и внешним фоном.

close 100% Кадр из сериала «Полиция Токио» (2022) HBO Max

Несмотря на то, что Манн снял только первый эпизод из 10 (за основную часть остальных серий отвечает Джозеф Владыка, работавший ранее над «Нарко» и «Террором»), весь сериал пропитан его фирменным художественным стилем. Например, во второй серии герои вместе с токийским спецназом едут на облаву, и эта сцена — почти оммаж моменту ограбления банка в «Схватке»: с такой же динамикой и сочетанием видеоряда с напряженной, ведущей свой критический отсчет музыкой.

В следующей серии сцена с Адельштейном, чье лицо в полумраке всматривается в нависших над ним мафиози. Таким же образом своих противников встречал и герой Уилла Смита в «Али» — байопике о легендарном боксере, оказавшемся не только выдающимся спортсменом, но и важной фигурой массовой культуры, вышедшей далеко за рамки привычного образа атлета.

В пилотной серии, снятой Манном, много крупных планов — излюбленного приема режиссера, всегда стремящегося всмотреться в лица своих героев, уловить не только их внешнее, но и внутреннее движение. Это и благо, и проклятие для актеров: в таких условиях невозможно спрятаться от камеры и что-то утаить от зрителя. Но именно благодаря этому молчаливое спокойствие и вселенская усталость в глазах героя Ватанабэ так удачно сочетается с динамичной мимикой персонажа Элгорта, отчаянно желающего выделиться из толпы.

Про Элгорта хочется сказать отдельно: этот проект с первых минут становится важным пунктом в его фильмографии. Он пока что идет путем условного Брэда Питта — актера со смазливой внешностью, отчаянно желающего доказать, что он намного больше, чем просто красивое личико. И в «Полиции Токио» Элгорту это удается. Сказывается и отличная актерская подготовка артиста, выучившего не самый простой японский язык, и его личная органика.

close 100% Кадр из сериала «Полиция Токио» (2022) HBO Max

По итогу первой половины сезона «Полиция Токио» — нуарный наследник классических детективов 90-х с их противостояниями внутри японской мафии, продажными и честными полицейскими, а также неочевидными героями, для которых грязный и опасный мир становится идеальной отправной точкой для роста. В этом смысле сериал Майкла Манна возвращает на экран жанровые каноны прошлого, вдыхая при этом в них новую и красочную, как залитые неоном улицы Токио, жизнь.