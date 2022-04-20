14 лучших и худших сериалов, основанных на известных фильмах

Сериалы продолжают завоевывать сердца зрителей, все чаще превосходя своим качеством полнометражное кино. Современные проекты удивляют не только оригинальными концептами, но и тем, как переосмысливают киноклассику. В преддверии выхода на экраны сериала «Линкольн для адвоката», основанного на одноименном фильме с Мэттью Макконахи, «Газета.Ru» вспоминает 14 примеров удачных и провальных картин, у которых появилась вторая жизнь на телевидении.

Удачные адаптации:

«Чем мы заняты в тени»

close 100% Кадр из сериала «Чем мы заняты в тени» (2019) FX Productions

Сериал — младший брат полнометражной комедии-мокьюментари «Реальные упыри». В ней многостаночник Тайка Вайтити (автор сценария, режиссер и исполнитель одной из главных ролей) рассказывает о вымышленном древнем сообществе новозеландских вампиров, пытающихся адаптироваться в современном мире.

«Чем мы заняты в тени» рассказывает о другой группе вампиров, проживающей в другой части света, а именно — на Стейтен-Айленде в Нью-Йорке. Три героя на протяжении нескольких лет делили общую недвижимость и, в общем-то, жили спокойной, тихой вампирской жизнью. Но внезапное появление древнего Князя ставит их перед неожиданным вызовом: троица должна поработить Стейтен-Айленд и превратить его в своеобразное вампирское гетто. Конечно, жизнь их к таким задачам не готовила, так что изначальный план рушится в считанные минуты, а сами герои становятся участниками череды не столько страшных, сколько смешных и курьезных ситуаций.

«Чем мы заняты в тени» — отличный пример того, как проект, основанный на фильме, может зажить своей оригинальной жизнью, позаимствовав созданную киновселенную, при этом расширив и усилив ее самостоятельной историей.

«Ганнибал»

close 100% Кадр из сериала «Ганнибал» (2013) AXN: Original X Production

Исполнитель главной роли Мадс Миккельсен изначально отказывался от съемок в сериале: ему казалось, что превзойти оскароносного Энтони Хопкинса в роли Ганнибала Лектора просто невозможно. Но авторы и продюсеры шоу пошли своим путем — сериал лишь «одолжил» ключевого героя из «Молчания ягнят», но придумал для него совершенно иной путь развития. Более того, Клариссу Старлинг, сыгранную в картине Джоди Фостер, в телевизионной версии заменили на профайлера-мужчину по имени Уилл (Хью Дэнси). Получилась независимая и самодостаточная вариация того, какой могла быть жизнь и врачебная практика Ганнибала, продли его двухчасовую экранную жизнь до трех сезонов.

Кстати, в 2021 году на экраны вышел сериал «Кларисса», действие которого разворачивалось после известных событий в «Молчании ягнят». Но «Кларисса» — в отличие от «Ганнибала» — не сумела предложить зрителям ни новый взгляд на знакомую историю, ни новую версию героини, которая в сериальном формате так и не обрела свое «я».

«Фарго»

close 100% Кадр из сериала «Фарго» (2014) MGM Television

Сериал «Фарго» изначально создавался как проект-антология с новыми героями и историями в разных сезонах. Объединял их всех лишь созданный братьями Коэнами (и подхваченный авторами сериала) общий мир с его абсурдным внутренним устройством. Здесь есть место настоящим героям (часто непутевым, но обладающим главным оружием против любого зла — добрым и кристально чистым сердцем) и отвязным негодяям (таким же непутевым, но лишенным сердца, а потому — обреченным на провал). Создатели шоу разгадали главный секретный ингредиент стиля Коэнов: в их историях ужасное всегда соседствует с комичным, а смех звучит сквозь слезы.

Три сезона проект держался очень хорошо, но четвертый сезон оказался слабее своих предшественников и обнажил истощение истории. При этом авторы утверждают, что не намерены останавливаться — и продолжению быть. Главное: разумно оценить свои силы и не пропустить момент, когда содержание начнет необратимо проигрывать форме.

«Мотель Бейтсов»

close 100% Кадр из сериала «Мотель Бейтсов» (2013) Universal TV

Сериал снят по мотивам хоррора «Психо» Альфреда Хичкока, но по факту является современной предысторией страшных событий. В новой версии ужаса ничуть не меньше: сюжет выстраивается вокруг фигуры юного Нормана Бейтса — будущего маньяка-психопата. В сериале Норман еще не обнаружил в себе тягу убивать, его мама жива, и они только-только купили злополучный мотель, соседствующий с устрашающего вида домом на холме.

«Мотель Бейтсов» пополнил ряды удачных телеадаптаций полнометражных фильмов и стал крепким спин-оффом «Психо». Шоураннеры проекта не просто досконально воспроизвели на экране узнаваемый мир истории Хичкока, но наделили его новым масштабом и интересным бэкграундом.

«Мир Дикого Запада»

close 100% Кадр из сериала «Мир Дикого Запада» (2016) Warner Bros. Television

Оригинальная картина «Мир Дикого Запада» вышла на экраны в 1973 году и стала первым в истории фильмом, в котором использовались изображения, сгенерированные при помощи компьютера. Но технологический прорыв и небанальный сюжет про тематический парк развлечений, населенный андроидами, не помогли фильму войти в историю. Во многом сказалась нехватка бюджета и авторской смелости.

Восполнить недоработки старшего товарища сумел одноименный сериал 2016 года, созданный Джонатаном Ноланом, братом режиссера Кристофера Нолана. Вместе с супругой Лизой Джой он развил историю до масштабов крупного телевизионного проекта. Сериал с крепким актерским ансамблем (в касте Энтони Хопкинс, Эван Рейчел Вуд, Эд Харрис) изменил саму структуру повествования и наполнил мир истории не только удивительными андроидами, но и загадочностью — весь первый сезон зрители не понимали, как устроен этот парк аттракционов и как выглядит ежедневная «жизнь» роботов, открывающих в себе способность чувствовать.

Помогло сериалу и время его релиза: в 70-х мир мало интересовался технологиями будущего, но уже в XXI веке это стало неотъемлемой частью нашей жизни. Получилось, что история, придуманная почти 50 лет назад, сильно опередила свое время, но оказалась как нельзя актуальной полвека спустя.

«Сквозь снег»

close 100% Кадр из сериала «Сквозь снег» (2020) CJ Entertainment

Весной 2020 года состоялась премьера сериала «Сквозь снег» — ремейка одноименного фильма южнокорейского режиссера Пон Чжун Хо (оскаровские триумфаторы «Паразиты» придуманы и сняты тоже им). Действие антиутопии разворачивается в рамках одного скоростного поезда, несущегося на всех порах прочь от надвигающегося апокалипсиса.

Режиссер в своем фильме не стал подыгрывать Голливуду и показал жесткую историю о выживании без полутонов и жалости к героям. Но при наличии суровой формы, содержанию истории не хватило топлива — и к финалу этот «экспресс» сильно забуксовал.

Сериал пусть и не наделил придуманный южнокорейцем мир новыми смыслами, но, если сравнить по отзывам зрителей, оказался куда более сбалансированным и интересным проектом, сумевшим оторваться сильно вперед. На данный момент у шоу вышло три сезона — и уже заявлен четвертый. Как долго авторам удастся исследовать эту киновселенную — время покажет, но пока что сериал обходится без внеплановых остановок на маршруте.

«Ребенок Розмари»

close 100% Кадр из сериала «Ребенок Розмари» (2014) Cinestar Pictures

Тягаться с культовым slow burn Романа Полански 1968 года дело неблагодарное, однако почти спустя 50 лет после премьеры (в 2014-м) на экраны все же вышел сериал «Ребенок Розмари», в точности повторивший известную историю. Главную роль в шоу исполнила Зои Салдана — актриса той же внешней хрупкости, что и сыгравшая эту роль в оригинале Миа Фэрроу.

Зрители и критики восприняли сериал неоднозначно: кто-то воспротивился самой идее пошаговой телеадаптации самодостаточного фильма, кто-то оценил попытку авторов сериала перенести события в наши дни и наделить сюжет новым фоном. И, если о результате можно долго спорить, у проекта нельзя отнять главного: ему удалось уловить атмосферу предчувствия ужаса, в которую погружается беременная Розмари, осознающая, что дитя под ее сердцем — не благо, а проклятие.

Неудачные адаптации:

«Тренировочный день»

close 100% Кадр из сериала «Тренировочный день» (2017) Warner Bros. Television

Сериал вернул на экраны снятую Антуаном Фукуа историю спустя почти 16 лет — в 2017-м. Оригинальный фильм стал не просто важной вехой в жанре криминального триллера, но и подарил исполнителю главной роли Дензелу Вашингтону второй «Оскар».

«Тренировочный день» рассказывает историю неожиданного напарничества людей разных жизненных взглядов и моральных основ: в фильме герой Вашингтона кошмарил молодого полицейского в исполнении Итана Хоука, готового стерпеть многое ради повышения до звания детектива. Но к финалу оказывалось, что терпение персонажа имеет свой предел — и тот, кто на старте истории выглядел самым слабым звеном, к финишу приходил победителем.

Сериал, во-первых, зачем-то совершал расовую рокировку: белый актер Билл Пэкстон сыграл волка в овечьей шкуре, а его подручным стал темнокожий Джастин Корнвэлл. Не то чтобы эта перетасовка как-то сказалась на сюжете, но просто изначально выглядела странной и неоправданной. Во-вторых, шоу уже на исходной позиции смешало в одну кучу слишком много всего: там, где оригинальный фильм шел уверенными тропами, его телевизионная адаптация заблудилась.

В итоге проект сумел вызвать у зрителей и критиков только одну эмоцию: недоумение. По заверениям авторов шоу — его закрыли из-за смерти Пэкстона, но, учитывая провальные рейтинги сериала, причина явно была не только в этом.

«От заката до рассвета»

close 100% Кадр из сериала «От заката до рассвета» (2014) Miramax Films

Культовый фильм Роберта Родригеса, если серьезно, не сумел пережить даже несколько полнометражных спин-оффов, что уж говорить про телевизионную адаптацию. «От заката до рассвета» в виде сериала вышел на экраны в 2014 году и сумел продержаться три сезона, но большим событием так и не стал. Кстати, запускал проект лично Родригес, снявший пилотную серию. Увы, спасти шоу, оказавшееся бледной копией старшего брата-близнеца, это не помогло.

Да, авторы ощутимо расширили мифологию оригинальной истории и даже привлекли тяжелую артиллерию в лице Дэнни Трэхо (снимавшегося и в фильме), но по ходу просмотра шоу возникал привкус вторичности и попытки оживить то, что в реанимации не нуждалось. В итоге главным достоинством проекта стало лишь то, что после него страшно хочется пересмотреть оригинальный фильм.

«Робокоп»

close 100% Кадр из сериала «Робокоп» (1994) Skyvision Entertainment

Канадский мини-сериал «Робокоп» вышел в 1994 году — через семь лет после фильма Пола Верховена. Оригинальная картина стала прорывом в жанре (а одна из финальных сцен с гибелью Робокопа, которого бандит прошибал металлической трубой, даже была воспроизведена во втором «Терминаторе» Джеймса Кэмерона). С сериалом все получилось сильно иначе.

Авторы создавали проект, ориентируясь на более юную аудиторию и дорожа «детским» рейтингом, а также временем показа в эфире, что сделало шоу беззубым и с куда меньшим экшном. Более того, авторы нарушили хронологию франшизы, проигнорировав события третьей части. Против создателей сыграл и закон: из-за проблем с авторскими правами имена ряда ключевых персонажей пришлось изменить.

«Смертельное оружие»

close 100% Кадр из сериала «Смертельное оружие» (2016) Warner Bros. Television

Если вдуматься, оригинальному «Смертельному оружию» Мел Гибсон обязан карьерой. Криминально-комедийный боевик о странном тандеме пожилого полицейского и его безбашенного напарника стал настоящим хитом в конце 80-х. На его реанимацию в виде сериала потребовалось ровно 30 лет, но и в этом случае кажется, что игра не стоила свеч. Да, это не так плачевно, как в случае с «Робокопом», но все также бессмысленно. Если авторы хотели создать версию для миллениалов, то почему проект получился не очень современным с точки зрения сторителлинга и подачи? Если хотели отдать дань уважения классическому фильму, то почему в шоу так мало цитат и интересных отсылок к оригинальной картине?

Сериал продержался в эфире три сезона и на фоне других проектов из нашего антитопа получил неплохой рейтинг (7,4 на Кинопоиске), а его бесспорным украшением стал Дэймон Уайанс — тот самый майор Пэйн, полюбившийся душераздирающей историей про маленький паровозик, который смог.

«Блэйд»

close 100% Кадр из сериала «Блэйд» (2006) New Line Television

Экранная жизнь «Блэйда» дала сбой уже с выходом второго фильма — при том, что первая часть стала эталонным кинокомиксом задолго до повальной экранизации супергероики Marvel. Сериал «Блэйд» не сумел ничего добавить к оригинальной истории, напротив, только будто бы паразитировал на достижениях ленты с Уэсли Снайпсом. Возможно, сказался назревающий интерес к переносу на экран супергероики, к которому автору шоу не были готовы ни идейно, ни финансово.

Остается надеяться, что находящийся сейчас в разработке полнометражный «Блэйд» с Махершалой Али как минимум перекроет промахи сериала, а как максимум — станет достойным спин-оффом фильма 1998 года.

«Ворон: Лестница в небо»

close 100% Кадр из сериала «Ворон» (1998) Alliance Atlantis Communications

Многострадальный проект «Ворон» после выхода культового фильма 1994 года, уже третье десятилетие пытается реинкарнироваться в новом виде. В конце нулевых черно-белый комикс Джеймса О'Барра пытался вернуть на экраны режиссер Райан Юникомб, позвавший на главную роль Джейсона Момоа. Прямо накануне старта съемок у продюсеров и постановщика возникли разногласия, и Юникомб вместе с Момоа покинули проект. Снятые в 2017 году тестовые кадры, задающий tone of voice новой адаптации комикса, с загримированным актером до сих пор гуляют по сети и заставляют фанатов грустить о несостоявшейся адаптации.

Но если у Момоа с ролью Ворона не сложилось, у Марка Дакаскоса (выбор не случаен, актер очень похож внешне на своего предшественника Брэндона Ли) все более-менее получилось. Он сыграл роль загримированного мстителя в сериале 1998 года. Первый сезон насчитывал 22 серии и в целом был неплохо воспринят поклонниками оригинального комикса, хотя и сильно уступал картине с Ли. А после покупки выпускающей шоу компании Polygram гигантом Universal проект и вовсе закрыли.

«Полицейская академия»

close 100% Кадр из сериала «Полицейская академия» (1997) Warner Bros. Television

Полицейская комедийная франшиза из 80-х получила вторую жизнь на телевидении в версии сериала 1997 года. Но поскольку юмор — вещь хрупкая и требующая особого таланта, удачно работать с ним удается не всем. Авторы шоу попытались сделать своеобразное продолжение кинофраншизы — так в центре сюжета оказались дети и младшие родственники героев полнометражных лент.

Но там, где оригинальные фильмы казались неуклюже очаровательными и даже сатиричными, сериал выглядел откровенной пошлятиной. Проект продержался в эфире один сезон и был благополучно закрыт.