От «Сумерек» до «Мастера и Маргариты»: чем вдохновляются российские фигуристы

Фигурное катание — один из немногих видов спорта, который объединяет в себе технические элементы, хореографию и артистизм. Программы фигуристов напоминают мини-спектакли с развитием определенной темы. «Газета.Ru» рассказывает о десяти ярких выступлениях последних лет, вдохновленных литературой, фильмами, музыкой, живописью, балетом и театром.

close 100% Михаил Коляда исполняет произвольную программу на чемпионате России — 2022 Денис Гладков/«Газета.Ru»

В 2020 году Михаил Коляда представил произвольную программу под саундтрек из фильма «Нуреев. Белый ворон» в исполнении немецко-грузинской скрипачки Лизы Батиашвили. В постановке хореографа Ильи Авербуха фигурист выступил в образе известного балетмейстера Рудольфа Нуреева. При подготовке программы Коляда брал уроки балета.

«У меня свое представление об этом образе — я стараюсь передать то, что чувствую в этой программе, а каждый пусть интерпретирует это по-своему, для каждого в этом есть что-то свое, — рассказал Коляда журналистам после выступления на контрольных прокатах сборной.

— Я смотрел фильм «Нуреев. Белый ворон» один раз, мне одного раза хватило. Я не катаю его образ «от и до», у меня немножко своя интерпретация».

Чтобы проникнуться персонажем, Коляда побывал в музее Вагановского училища и встретился с ректором учреждения Николаем Цискаридзе. Балетмейстер провел фигуристу консультацию: дал советы о том, как передать образ Нуриева на льду, показал движения, пластику и мимику из балетного искусства.

«История русского балета достаточно богатая. Там есть на что посмотреть, о чем рассказать. Жалко, что история фигурного катания не такая обширная, — цитирует фигуриста Figure Skating Online. — Я человек не из балета, но все-таки учусь. Это было очень полезно, очень здорово. Пришел на следующий день на тренировку — и был какой-то эмоциональный подъем».

Программа настолько полюбилась спортсмену и болельщикам, что ее решили оставить на следующий сезон. Коляда до сих пор периодически катает ее на шоу и некоторых стартах. Успех постановки фигурист объясняет попаданием в образ: «Это действительно мое».

Камила Валиева — «Девочка на шаре»

close 100% РИА «Новости»

В сезоне-2018/2019 Камила Валиева обратила на себя внимание короткой программой «Девочка на шаре», поставленной тренером Этери Тутберидзе. Фигуристка скопировала образ с одноименной картины Пабло Пикассо и каталась под музыку Фернандо Веласкеса из фильма «Багровый пик».

«Девочка на шаре» восхитила фанатов фигурного катания со всего мира, а Тутберидзе назвала ее своей любимой программой года. Выступление российской спортсменки оценила даже внучка великого художника — Диана Пикассо.

«Камила просто сияет и обладает невероятной грацией в столь юном возрасте. Ее выступления поражают! Видеть ее катание — это благословение», — написала Пикассо в соцсетях.

С «Девочкой на шаре» Валиева побила мировой рекорд на юниорском чемпионате мира в Таллине в 2020 году, набрав в короткой программе 74,92 балла. Фигуристке пророчили олимпийское золото Пекина в женском одиночном катании, но в условиях допингового скандала она допустила несколько ошибок и стала четвертой.

Анна Щербакова — «Мастер и Маргарита»

close 100% Фигуристка Анна Щербакова стала олимпийской чемпионской в женском одиночном катании Aleksandra Szmigiel/Reuters

С произвольной программой по мотивам романа «Мастер и Маргарита» Михаила Булгакова Анна Щербакова стала чемпионкой Олимпиады в Пекине. Хореограф Даниил Глейхенгауз поставил номер под три композиции, которые соответствуют эпизодам выступления — «Ruska» Apocalyptica, «Великий бал у Сатаны» Игоря Корнелюка из фильма «Мастер и Маргарита» и «Lacrimosa» из «Реквиема» Вольфганга Моцарта. Подробнее о программе фигуристка рассказала в сентябре 2021 года после открытых прокатов.

«Это история Мастера и Маргариты. В начале я чувствую движение злой силы, слышу звуки в голове — так проходит первая половина программы. Затем — «Бал вампиров», всем известная часть, я ее очень люблю. Здесь надо показать эмоции, настроение.

Как сказал Даниил Маркович, в этой истории побеждает добро, — это показывает третья часть программы, начинающаяся с дорожки шагов. Получается, мне снова нужно сменить образ и стиль катания. Вообще, в этой программе нужно сильно акцентировать внимание на задумке и образе в целом», — сказала Щербакова.

Самым запоминающимся моментом в программе Щербаковой является смена образа перед балом Воланда. Из мечущейся Маргариты она превращается в эпатажную ведьму. Это происходит с помощью интересного движения рук — спортсменка проводит ладонями перед лицом, и тревожные эмоции сменяются дерзкой улыбкой.

close 100% Александра Трусова Fabrizio Bensch/Reuters

В олимпийской произвольной программе фигуристка Александра Трусова использовала песни «Call Me Cruella» Florence and the Machine и «I Wanna Be Your Dog» The Stooges из фильма «Круэлла» (2021). С этим номером она впервые в истории Олимпиады исполнила пять четверных прыжков. Спортсменка получила самые высокие оценки за произвольную программу, но после короткой шла на четвертом месте — до золота ей не хватило нескольких баллов. Фанаты фигурного катания со всего мира были в восторге от проката Трусовой. Вот как о нем отозвался американский журнал Billboard:

«В то время как большинство фигуристов безопасно выбирают для Олимпиады инструментальную музыку, Трусова же, одетая в черное, вышла на лед под песню «Call Me Cruella» Florence and the Machine , которая перешла в рычащие гитары и гудящие ритмы «I Wanna Be Your Dog» The Stooges, когда она пыталась исполнить рекордные пять четверных прыжков во время своей программы и чисто приземлила четыре из них.

К большому огорчению Трусовой, на первое место вырвалась Анна Щербакова. После этого Александра чуть не отказалась подняться на подиум, чтобы получить свою серебряную медаль. Это был настоящий панк. «Я ненавижу этот вид спорта. Я больше не выйду на лед», — кричала Трусова, прежде чем смягчиться и занять второе место на пьедестале».

Марк Кондратюк — «Иисус Христос — суперзвезда»

close 100% Марк Кондратюк выступает с произвольной программой в мужском одиночном катании на контрольных прокатах сборной России по фигурному катанию в Челябинске. РИА «Новости»

В прошлом сезоне Марк Кондратюк катал произвольную программу под хит рок-оперы Эндрю Ллойда Уэббера «Иисус Христос — Суперзвезда». С этим номером он стал чемпионом России и Европы, отстоял третью путевку России на Олимпиаду в Пекине и стал олимпийским чемпионом в командном соревновании. О своем отношении к программе Кондратюк рассказал журналистам после триумфального чемпионата Европы.

«В произвольной «Jesus Christ Superstar» мне больше всего нравится музыка, особенно финальная часть. То же самое было в прошлом сезоне в «Лебеде». От такой музыки идет огромная энергия, — сказал фигурист.

— Во-первых, вместе с реакцией зрителей все это заряжает, и ты не просто «доползаешь» программу, а выкладываешься по максимуму. Во-вторых, под такую музыку непозволительно кататься без эмоций, иначе, музыка просто «съест» тебя. Возможно, сам образ я до конца еще не чувствую, но музыку хорошо передаю».

Эмоциональный номер Кондратюка оценили даже в Голливуде — знаменитый американский актер и продюсер Бен Стиллер посвятил ему пост в соцсетях.

«Респект российскому фигуристу, который зажигал в своей программе на Олимпиаде под музыку из «Иисус Христос — суперзвезда», — написал Стиллер.

Евгения Медведева — «Жутко громко и запредельно близко»

close 100% Евгения Медведева во время выступления в произвольной программе одиночного катания среди женщин на чемпионате России по фигурному катанию, 2016 год Донат Сорокин/ТАСС

В 2016 году Илья Авербух и вице-чемпионка Олимпиады Евгения Медведева обратились к теме терактов 11 сентября. В основу произвольной программы фигуристки лег сюжет фильма «Жутко громко и запредельно близко» голливудского режиссера Стивена Долдри. Картина рассказывает о 9-летнем мальчике, который потерял отца в день атаки на башни-близнецы в Нью-Йорке.

По словам хореографа, он отказался от полного пересказа фильма, поэтому в программе фигуристки осталась только сюжетная завязка ленты.

«Я не хотел акцентировать внимание на этих событиях, — сказал Авербух.

— Я хотел, чтобы Женя отразила то состояние, которое невольно сопровождает нашу жизнь. Мы очень беззащитны перед тем, что, провожая дорогого человека просто на работу, как это происходит в начале, не знаем, что будет в дальнейшем.

В самом начале программы Женя провожает «своего» человека, он уходит, потом понимает, что забыл какую-то вещь, но она думает, что он придет вечером и все будет хорошо».

Хореограф добавил, что финал программы является открытым — и каждый может додумать концовку. Для самой Медведевой, впрочем, он является трагичным.

«Я поднимаю трубку, и мне говорят, что мой близкий человек больше никогда не вернется. Страшно по-настоящему», — признавалась фигуристка.

close 100% Выступление Алины Загитовой Александр Вильф/РИА «Новости»

В 2018 году Алина Загитова стала олимпийской чемпионкой с программой «Дон Кихот», составленной из фрагментов одноименного балета. Номер начинается с мажорной музыкой, под которую в балете артисты выходят на сцену. Затем идет спокойная музыка «Па-па-де» — в балете под нее происходят поддержки балерины. Далее Глейхенгауз соединил другие фрагменты «Дон Кихота», увеличивая скорость музыки во второй половине номера.

«Дон Кихот» – на самом деле очень сбалансированная программа. Даже в начале все поставлено под музыку, там есть акценты, есть моменты кокетства и игры со зрителем.

А все прыжки во второй части тоже поставлены в музыку», — цитирует Загитову «СЭ».

На Олимпиаде в Пхенчхане с этой программой фигуристка на 1,5 балла обошла свою главную конкурентку Евгению Медведеву.

Елизавета Туктамышева — «Хроники заводной птицы»

close 100% Елизавета Туктамышева во время выступления в произвольной программе женского одиночного катания на чемпионате мира по фигурному катанию в Стокгольме, 26 марта 2021 года Александр Вильф/РИА «Новости»

Произвольная программа Елизаветы Туктамышевой по мотивам романа «Хроники заводной птицы» Харуки Мураками была поставлена в 2020 году во время самоизоляции. Фигуристка репетировала элементы дома в онлайн-режиме. Над воплощением этой идеи Туктамышева и хореограф Юрий Смекалов думали с 2018 года.

«Эта программа мне очень близка по темпераменту. Я воплощаю строгую японскую женщину, которая сильна и верит в любовь. Мне очень нравится, надеюсь, понравится и зрителям», — сказала Туктамышева.

В основу программы лег балетный номер Смекалова «Хроники заводной птицы» на музыку композитора Бхима Юнусова, который создавался для японской танцовщицы Мэй Нагахиси. Фигуристка катала эту программу в черном платье с объемными воздушными рукавами, на спине которого изображен иероглиф «любовь».

close 100% Владимир Песня/РИА «Новости»

В сезоне-2020/2021 российская фигуристка из группы Тутберидзе Аделия Петросян выбрала для своей произвольной программы непростую тему. После Второй Карабахской войны она представила номер под инструментальную композицию «Арцах», написанную современным армянским композитором Ара Геворкяном в 1999 году. О смысле своей программы Петросян рассказала на пресс-конференции после первенства России среди юниоров, в котором она завоевала серебро.

«Музыку к моей произвольной написал армянский композитор Ара Геворкян, я по папиной линии тоже армянка. Недавно Армения проиграла войну Азербайджану и отдала Арцах (Нагорный Карабах). Он перешел к Азербайджану.

Мне очень важно, когда я катаю программу, подбодрить мой народ, кровь которого течет в моих жилах, и чтобы Арцах вернули в Армению. Сама я в Арцахе, к сожалению, не была, но хочу на льду одержать победу в честь своей страны. К тому же, совсем недавно у меня умерла моя бабушка армянских кровей, когда я катала эту программу. И это тоже для меня важно».

Основной темой произведения Геворкяна является борьба армянского народа за свою свободу. Название композиции говорит об армянской вариации топонима Нагорный Карабах. В Армении это произведение пользуется огромной популярностью.

Алена Косторная — «Сумерки»

close 100% Алена Косторная Naoki Morita/AFLO/Global Look Press

В произвольной программе сезона-2019/2020 Алена Косторная играла роль главной героини фильма «Сумерки» Беллы Свон. Выступление уместило в себя три композиции: «New Moon» Александр Деспла из фильма «Сумерки. Сага. Новолуние», а также «Eyes on Fire» Blue Foundation и «Supermassive Black Hole» Muse из «Сумерек». Первая часть программы под фортепианную тему из «Новолуния» посвящена запретной любви юной героини. К концу выступления Косторная преображается в вампиршу, которая разительно отличается от скромной девушки в начале номера.

«Этот образ — я сама, — цитирует спортсменку ТАСС. — Когда я катала Беллу — это было уже конкретно мое «я», и здесь трудно что-то изменить. Задумка была не только моя, эта мысль пришла Этери Георгиевне — она навеяна тем, как я себя иногда веду, моими некоторыми действиями и поступками. Идеи никогда не приходят с бухты-барахты. Когда тренер продолжительное время наблюдает за спортсменом, он пытается поставить его внутреннюю тему. И поэтому программы всегда выглядят как живые».

Фигуристка также заявила, что с этой программой она хотела зажечь зал, подарить зрителям ощущение шоу, а не соревнований — и «выбросить весь адреналин и эмоции». Ранее Косторная рассказывала, что ее любимыми фильмами являются «Сумерки» и »Гарри Поттер».