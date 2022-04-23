Алена Апина, «АукцЫон», 2 UNLIMITED, Лада Дэнс: какие хиты Россия слушала в 1993 году

«Стильный оранжевый галстук» свингующих рок-н-рольщиков из «Браво», дискотечные евродэнс-хиты «What Is Love» и «No Limit», ностальгия от «АукцЫона» и «Ногу свело!», а также вечная Nirvana: «Газета.Ru» рассказывает о главных зарубежных и отечественных хитах, выпущенных в 1993 году.

«Ногу свело!» — «Хару-мамбуру»

Песня «Хару-мамбуру» стала визитной карточкой рок-коллектива «Ногу свело!», который в результате экспериментов со звуком создал имитацию иностранных слов. Поначалу поклонники старательно прислушивались к тексту, пытаясь разгадать послание, но уже вскоре напрямую спросили у фронтмена группы Максима Покровского, в чем же все-таки смысл песни. Оказалось, что его у стихов и не было.

«Сам факт этого вопроса, наверное, и дал возможность группе «Ногу свело!» быть до такой степени сумасшедше популярной — и тогда, и, в общем, сейчас ее просят и хотят не меньше», — говорил музыкант.

Песню и правда неоднократно перепевали пародисты, а также другие исполнители. Кроме того, ее использовали в кино — например, в «Жмурках» Алексея Балабанова.

Слушайте <a href='https://music.yandex.ru/album/2304216/track/40308335'>Хару мамбуру</a> — <a href='https://music.yandex.ru/artist/412774'>Ногу свело!</a> на Яндекс.Музыке

Анжелика Варум — «Художник, что рисует дождь»

Анжелика Варум начинала в качестве бас-гитаристки группы «Комбинация», однако настоящую славу ей принесло сольное творчество — успех пришел как раз в первой половине 90-х. Особо прорывным получился альбом 1993 года «Ля-ля-фа», несколько песен с которого стали абсолютными хитами. Среди них лиричная композиция «Художник, что рисует дождь», а также всем известный «Городок», ставший вечным саундтреком одноименного телешоу.

Слушайте <a href='https://music.yandex.ru/album/4059315/track/33225959'>Художник, что рисует дождь</a> — <a href='https://music.yandex.ru/artist/413048'>Анжелика Варум</a> на Яндекс.Музыке

Как и Варум, Алена Апина была «выпускницей» коллектива «Комбинация», построившей успешную сольную карьеру в 90-е. Настоящий расцвет ее творчества связан с релизом студийного альбома «Танцевать до утра» в 1993 году, успех которого закрепили клипы на песни «Летучий голландец», «Леха» и «Ив Сен-Лоран».

Слушайте <a href='https://music.yandex.ru/album/20338227/track/45115652'>Летучий голландец</a> — <a href='https://music.yandex.ru/artist/360306'>Алёна Апина</a> на Яндекс.Музыке

«АукцЫон» — «Дорога»

В 1993 году рок-группа «АукцЫон» выпустила свой шестой альбом «Птица», который впоследствии неоднократно попадал в различные топы лучших российских релизов всех времен. Одним из его хитов (вопреки ожиданиям лидера коллектива Леонида Федорова) стала композиция «Дорога», которая прозвучала в фильме «Брат 2» Балабанова.

Слушайте <a href='https://music.yandex.ru/album/298444/track/18645962'>Дорога</a> — <a href='https://music.yandex.ru/artist/587013'>АукцЫон</a> на Яндекс.Музыке

Тина Тернер — «I Don't Wanna Fight»

«I Don't Wanna Fight», безусловно, не самая известная композиция восьмикратной обладательницы «Грэмми» Тины Тернер, однако все равно горячо любимая поклонниками. Сингл был записан для фильма «На что способна любовь», основанного на ее биографии. Сюжет байопика рассказывает о сложных взаимоотношениях двух творческих личностей — самой Тернер и ее мужа Айка Тернера. Их роли исполнили Анджела Бассетт и Лоренс Фишберн.

Слушайте <a href='https://music.yandex.ru/album/26354/track/261921'>I Don't Wanna Fight</a> — <a href='https://music.yandex.ru/artist/1632'>Tina Turner</a> на Яндекс.Музыке

Haddaway — «What Is Love»

Абсолютный хит дискотек того времени — культовый евродэнс-сингл «What Is Love» немецко-тринидадского поп-исполнителя Нестора Хаддавея. Несмотря на незамысловатый текст о разбитом сердце, композиция менее чем за год была продана тиражом в 2,6 млн копий, принеся музыканту сумасшедшую популярность не только в Европе и США, но и странах Азии, а также Южной Америки. Впоследствии песня неоднократно становилась саундтреком различных кинопроектов — например, американский комедии «Ночь в Роксбери» и недавнего российского сериала «Мир! Дружба! Жвачка».

Слушайте <a href='https://music.yandex.ru/album/520954/track/4639223'>What Is Love</a> — <a href='https://music.yandex.ru/artist/184290'>Haddaway</a> на Яндекс.Музыке

2 UNLIMITED — «No Limit»

Среди других евродэнс-групп на танцполах и рейв-вечеринках особенно часто звучал бельгийско-нидерландский дуэт 2 UNLIMITED. В 1993 году Рэй Слейнгард и Анита Дот выпустили, пожалуй, свой главный хит — «No Limit», в котором органично совместили мотивы диско и хип-хопа.

Слушайте <a href='https://music.yandex.ru/album/68948/track/639000'>No Limit</a> — <a href='https://music.yandex.ru/artist/133181'>2 Unlimited</a> на Яндекс.Музыке

Лада Дэнс получила первую известность в составе трио «Женсовет», а после распада коллектива успешно начала сольную карьеру. Ее дебютная пластинка «Ночной альбом» (1993) включила в себя такие хиты, как «Девочка-ночь» и «Жить нужно в кайф», очаровавшие поклонников вокалом и энергетикой.

Слушайте <a href='https://music.yandex.ru/album/4411377/track/35391615'>Девочка-ночь</a> — <a href='https://music.yandex.ru/artist/1120244'>Лада Дэнс</a> на Яндекс.Музыке

Nirvana — «All Apologies» и «Rape me»

Тексты песен «All Apologies» и «Rape me» были написаны в 1991-м и спустя два года вошли в пластинку «In Utero». Если первый сингл повествует о творческом кризисе, сложных взаимоотношениях с женой и предчувствии скорой смерти, то вторая песня содержит манифест против насилия.

Слушайте <a href='https://music.yandex.ru/album/1592486/track/14570878'>All Apologies</a> — <a href='https://music.yandex.ru/artist/9262'>Nirvana</a> на Яндекс.Музыке

«Браво» — «Стильный оранжевый галстук»

Московские стиляги «Браво» начали исполнять горячо любимый всеми хит «Оранжевый галстук» в первой половине 90-х. Вскоре поклонники коллектива стали задаривать Евгения Хавтана и Валерия Сюткина этим аксессуаром. В клипе на песню музыканты фотографируются у тантамарески. Роль фотографа исполнил гитарист «Машины времени» Евгений Маргулис.