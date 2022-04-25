«Мы же такой народ: чем сложнее живется, тем талантливее творчество». Что будет с музыкой в России

Стриминг-гигант Spotify временно ушел с российского рынка, мейджор-лейблы Warner, Sony и Universal приостановили свою работу, многие независимые артисты уехали из страны, а зрители, вероятно, надолго остались без иностранных привозов. «Газета.Ru» поговорила с представителями лейблов, менеджерами артистов и самими музыкантами о том, с каким проблемами они столкнулись, насколько этично сейчас выпускать новую музыку и что ждет индустрию в будущем.

С какими проблемами уже столкнулись в своей сфере?

Тим Аминов, музыкант

— В середине весны я с командой должен был выпускать альбом с достаточно серьезной промокампанией. Постепенно международные стриминговые сервисы, дистрибуторы заморозили все договоренности, и релиз пока остается на паузе. Все средства тоже заморожены — что-то уже в продукте, что-то в контрактах.

Надя Буяльская, основатель коммуникационного агентства Future Communications (сопровождает российские и международные релизы лейблов Warner Music Russia и BMG)

— Больше половины наших клиентов приостановили свою деятельность. Многие обозначили условную дату — июнь. Но очевидно, что все решения будут приниматься с оглядкой на геополитические события. Если говорить про финансовые потери, то это десятки миллионов рублей. Сейчас команда фактически существует на подушке безопасности.

Мойш Соловей, директор лейбла Seven One Music, менеджер Шуры Кузнецовой, Alai Oli, «Обе Две»

— Так как Seven One Music является американским лейблом, для наших артистов все осталось неизменным: выплаты остаются в долларах. Думаю, что реальные изменения начнутся с мая, так как Spotify имел достаточно широкую долю рынка стриминга в России — и пока непонятно, как его уход отразится на поведении слушателей.

Андриан Мельников, директор лейбла «Первое Музыкальное Издательство» (Monatik, Zivert, Ева Польна, Soyana)

— С особыми трудностями мы пока не столкнулись, кроме того, что пришлось переносить, а потом и вовсе отменять релизы украинских артистов. На сколько упадут доходы — покажет ближайшая квартальная выплата от музыкальных площадок. Пока мы планируем «просадку» на 35-40%.

Уместно ли в сегодняшней повестке выпускать новый музыкальный продукт и говорить о творчестве?

Кристина Грегор, менеджер Saluki, Basic Boy, 104, Kurt92

— Моя личная позиция — неуместно. Но это выбор каждого. Кто-то выпускает релизы и дает концерты для того, чтобы финансово выжить, а кто-то — чтобы поделиться с аудиторией своей позицией и морально поддержать единомышленников. Есть и большая часть тех, кто берет паузу в своей публичности в знак солидарности с происходящим. Ни один из этих вариантов не допускает осуждения.

Надя Буяльская, основатель Future Communications

— Выпускать материал сейчас более чем уместно. Однако стоит обратить внимание на tone of voice музыки: чрезмерно позитивный или агрессивный контент будет выглядеть нелепым. Некоторые наши иностранные клиенты отказались от выпуска своей музыки на территории России, хотя они осознают важность российского рынка для промо. Я не согласна с их позицией, потому что она ни на что не влияет и не вызывает никаких эмоций, кроме вражды и раздражения. Музыка всегда поддерживала людей в сложные времена, и сейчас искусство нужно простым людям как никогда.

Мойш Соловей, директор лейбла Seven One Music

— Это не только уместно, но и необходимо. Музыка дает людям силы и смысл. Недавно одна из групп, с которой я работаю, сделала прямой эфир акустического концерта. Одна из зрительниц написала, что слушает нас на фоне взрывов ракет. Другая написала, что слушает из бомбоубежища — и это дает ей хоть какую-то отдушину. Артистам также писали, что их творчество спасало во время эвакуации. Качественная музыка — это куда больше, чем просто развлечение или фоновые звуки.

Как продвигать свою музыку в сегодняшней обстановке?

Марина Лапкина, маркетинг артистов в ONEerm Eastern Europe

— Активно занимайтесь питчингом своих релизов в плейлисты. Некоторые стриминги, например, Spotify и Deezer, пока не обновляют российские витрины, но все остальные по-прежнему ведут редакционную деятельность (Apple Music, YouTube Music, «Яндекс.Музыка», «VK Музыка», «Одноклассники», «Звук»). Попробуйте синхронизацию в кино и сериалы, сотрудничайте с локальными брендами одежды, станьте эндорсером музыкального оборудования, подавайте заявки на конкурсы и шоукейсы.

Надя Буяльская, основатель Future Communications

— Делайте акценты на российские социальные сети и приложения — «ВКонтакте» и Telegram. Они не только помогут держать связь с подписчиками, но и еще хорошо монетизируются. Так, клипы «ВКонтакте» могут стать достойной альтернативой TikTok, а ER (engagement rate, показатель вовлеченности — прим. «Газета.Ru») Telegram всегда оставался в процентном соотношении выше, чем в других соцсетях.

Важно искать новые способы достучаться до аудитории — это могут быть нестандартные коллаборации с брендами или совместные треки с другими исполнителями. Можно вдохновиться кампаниями музыкантов в начале нулевых. Например, на концерте Nine Inch Nails фанаты нашли флешку с новой песней и подсказкой для доступа к приложению, где был создан целый виртуальный мир по мотивам альбома.

Мойш Соловей, директор лейбла Seven One Music

— В плане инструментов для продвижения музыки ничего не изменилось. С момента блокировки Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией) потерял лишь 16% (по данным Mediascope на 20 марта — прим. «Газета.Ru») своей аудитории в России, — и это, скорее всего, была ее более взрослая часть, не релевантная большинству музыкантов. Никто не потерял связь со своей аудиторией, особенно те, кто не стал умолять бежать за ними в Telegram. А то, что сейчас российские музыканты не могут использовать рекламу в Facebook (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией) и Instagram, — это лучшее, что могло случиться. Как правило, платный эфир занимали в большинстве своем корпоративные проекты с большими кошельками, но с низким качеством музыки. Теперь все играют на равных и будут побеждать те, у кого музыка сильнее.

Каких последствий ждать в индустрии в течение ближайшего года?

Надя Буяльская, основатель Future Communications

— Музыканты потеряли большую часть заработка, связанного с корпоративами и работой с брендами. Скорее всего, снизится стоимость контента, но он станет более креативным. Лейблы не отказываются от дистрибуции иностранных артистов. Запрет на воспроизведение музыки некоторых музыкантов в России — это личное решение артиста или менеджмента.

Могу по нашему опыту сказать, что иностранные представительства очень заинтересованы в продолжении работы с Россией — и отгрузка музыки продолжается. Другой вопрос в том, что маркетинговые бюджеты урезались или заморозились, тогда как артисты и лейблы сейчас не тратятся на продвижение своей музыки у нас. Что касается стриминга, то без него Россия не останется. Доля Deezer была до смешного мала, из крупных игроков ушел только Spotify.

Кристина Грегор, менеджер Saluki, Basic Boy, 104, Kurt92

— Самыми сильными игроками на рынке были мейджор-лейблы (Warner Music, Sony и Universal), а также другие иностранные лейблы и дистрибьюторы (например, Believe), напрямую столкнувшиеся с последствиями санкций. В индустрии созданы условия откровенного выживания, когда необходимо искать путь, как выпускать материал с минимальными вложениями и наименьшим финансовым риском. Сорваны рекламные контракты и промо-планы, заморожены релизы, концертные площадки лишаются мероприятий, не совсем понятны условия работы со стриминговыми сервисами, на необходимые для дальнейшей работы авансы рассчитывать не приходится. И это только начало.

Я уверена, что в перспективе, безусловно, будет понимание, как и что теперь работает, какими путями есть смысл идти, а от чего отказываться. Но крайне сложно загадывать, что будет даже через месяц, не говоря уже о том, что ждать в ближайший год.

Надежда Бойчевски, Head of A&R в ONEerm Eastern Europe

— Спад покупательской способности породит уход ряда слушателей на одну-две платформы, тогда как ранее один пользователь мог платить за подписки на нескольких площадках одновременно. В целом спад стриминга для РФ составит от 20 до 60% в зависимости от жанра, в котором работает артист, и площадок, которые были для него ключевыми.

Уход ряда стриминговых сервисов уменьшил количество витрин для размещения музыки. Оставшиеся вынуждены распределять их между большими релизами для сохранения привлекательности своей аудитории и привлечения новой, а значит, приоритет отдается артистам узнаваемым, со сложившимся трафиком. В результате страдают молодые и начинающие.

Есть ли что-то позитивное в культурной «изоляции» России?

Тим Аминов, музыкант

— Я не знаю, заметили ли вы, что треш-культура в виде оголтелых рэперов в один момент перестала быть актуальной. Когда людям плохо ментально, их не спасает «гелендваген» и женская грудь на экране. Сейчас время фундаментального искусства, которое создаст новую ветвь в направлении современной поп-музыки.

Надя Буяльская, основатель Future Communications

— Молодые музыканты смогут о себе заявить, если появятся новые независимые СМИ и соцсети, в которых возможно себя продвигать, либо грантовые системы, помогающие молодым дарованиям. Тем не менее позитивные аспекты все же есть. Большая часть промоутеров зарабатывала на привозах иностранных артистов. Их мы не увидим еще долгое время, а значит, конкуренции за слушателя стало меньше. Я ожидаю, что крупные промоутеры перенаправят свои усилия на российских артистов.

Андриан Мельников, «Первое Музыкальное Издательство»

— В короткой перспективе для русских артистов хорошо, что «запрещают» иностранную музыку. На перегруженном рынке появляется больше свободного места, и шанс быть услышанным повышается в разы. Надеюсь, многие воспользуются ситуацией, и в ближайшее время мы увидим и услышим много новых имен и нового материала. Но в длительной перспективе это может отрицательно сказаться на индустрии. Велика вероятность застоя в творческом плане, так как высокая конкуренция всегда создает мотивацию для улучшения авторского продукта.

Кристина Грегор, менеджер Saluki, Basic Boy, 104, Kurt92

— Для меня любая изоляция равна ограничению. А ограничение равно несвободе. Я не вижу позитива ни в одном из этих слов. Артист — это человек, стремящийся к расширению привычных рамок и возможностей. В первую очередь свободный духом, взглядами и настроениями. Так было всегда и везде. В нынешних условиях в России это невозможно. Более того, созданы дополнительные сложности для проявления своего творчества и своих возможностей, что не позволит очень многим талантливым людям заявить о себе на широкую аудиторию. Заприте птицу в тесную клетку и скажите ей: «А теперь лети!» Что с ней будет?

Столкнулись ли с русофобией?

Тим Аминов, музыкант

— Россия никогда не была Меккой, производящей и транслирующей основной продукт за пределами страны. Мы не Англия и не Америка, создающие мировые тренды в поп-культуре. Русофобия, конечно же, существует, но большие русские артисты, играющие за границей, придерживаются максимально европейской и западной стороны вопроса, поэтому в их сторону нет явного хейта.

Кристина Грегор, менеджер Saluki, Basic Boy, 104, Kurt92

— К счастью, нет. Ни один из моих артистов не столкнулся с русофобией в свой адрес — ни как просто человек, ни как публичное лицо.

Сколько продлится культурный «бойкот» России со стороны Запада?

Тим Аминов, музыкант

— Необходимо преодолеть пиковое состояние, в котором находится сейчас мировое настроение в отношении россиян. Люди не могут не думать о розовом слоне, когда им уже про это сказали. Сейчас общая тенденция массовой культуры — это хейт русских, но это не может продолжаться вечно. Скорость распространения информации сейчас огромная, так что я не думаю, что это займет десять лет. Но потерпеть придется.

Андриан Мельников, «Первое Музыкальное Издательство»

— Уверяю, это только положительно скажется на количестве и качестве отечественного материала. Мы же такой народ: чем сложнее живется, тем талантливее музыка.