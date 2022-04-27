Пиратский «Бэтмен» и 50 лет без Сердючки: как меняется российская индустрия развлечений

В российских кинотеатрах, часть из которых могут не пережить ближайшие месяцы, устраивают показы скачанных зарубежных фильмов, в Голливуде по-прежнему не знают сроков возвращения на отечественный рынок, а Ивану Дорну, Светлане Лободе, Верке Сердючке и еще 28 украинским артистам запретили въезд в страну на 50 лет. «Газета.Ru» рассказывает о последних изменениях в российской культуре и индустрии развлечений.

В некоторых городах России стали проводить нелегальные показы зарубежных фильмов, которые были сняты с проката после 24 февраля, но уже успели выйти на иностранных стриминговых сервисах (и, соответственно, на пиратских ресурсах).

Так, в Москве российский киноблогер провел «специальный фанатский показ» фильма Мэтта Ривза «Бэтмен». Для этого был арендован один из залов кинотеатра «Каро Атриум». В прошлом году тот же блогер уже устраивал аналогичный сеанс режиссерской версии «Лиги справедливости» Зака Снайдера (официально ленту не показывали на больших экранах, она была онлайн-эксклюзивом). Тогда мероприятие называлось «сходкой подписчиков», билеты на него продавались по цене «в районе 600 рублей».

До «сходки» в «Каро Атриум» в здании особняка на Яузе прошел другой нелегальный платный сеанс «Бэтмена». Организатор мероприятия настаивал, что это «арт-перформанс и художественный комментарий на уход голливудских студий из российского рынка», в котором отсутствует «преступный умысел».

В столице имеют место разовые случаи, а в Екатеринбурге уже месяц существует фактически пиратская прокатная компания, которая занимается демонстрацией «культовых франшиз на большом экране».

Это, в частности, фильмы Marvel, ленты про Гарри Поттера и экранизации комиксов DC. Билеты на сеансы продаются и на сайте самого кинотеатра «Гринвич Синема». При этом, как заявили представители киносети изданию 66.ru, «Гринвич» не получает от этого прибыли: «Они арендуют зал у нас, и мы показываем их фильмы».

Как отмечает Telegram-канал «Кинофан», кинотеатры действительно сдают свои залы под аренду частным лицам и компаниям, таким образом — в формате «вставь свою флешку» — там можно смотреть что угодно. Это давно известная «лазейка в уже имеющемся коммерческом предложении». Так, сеть «Каро» предлагает арендовать зал для собственного мероприятия с опцией показа «своего видео или презентации на огромном экране кинотеатра». Понятие «свое видео» при этом не расшифровывается.

Наряду с подобными «сторонними» инициативами кинолюбителей и перформансистов подпольный «прокат» лент в некоторых регионах начали устраивать и сами кинотеатры.

Так, в ивановском «Лодзе» демонстрируют «Бэтмена» и комедию «Не смотрите наверх» Адама Маккея, которая вышла на Netflix в декабре 2021 года, а в читинском «Центавре» — «Бэтмена» и мультфильм Pixar «Я худею». В той или иной форме пиратские показы иностранных картин проводятся также в Пензе, Якутске, Махачкале, Находке и других российских городах.

Это происходит на фоне подготовки законодательных изменений, которые позволят сохранить в России уже имеющиеся (например, на стримингах) иностранные фильмы, сериалы и музыку. Власти планируют расширить действие «принудительной лицензии», которая сейчас распространяется только на некоторые типы патентов. Авторы законопроекта намерены добавить к перечню другие объекты интеллектуальной собственности, в том числе аудиовизуальный контент, пишут «Ведомости». После этого российские лицензиаты смогут получить лицензию через суд — в том случае, если зарубежный партнер частично или полностью расторг договор в одностороннем порядке.

Все это усложняет возможное возвращение Голливуда в Россию. На том конце по-прежнему не теряют веры, однако не делают никаких конкретных анонсов. Так, глава международной дистрибуции Warner Bros. Эндрю Криппс лишь выражает надежду на «некое подобие решения этой ситуации».

Издание «Бюллетень кинопрокатчика» писало, что один из голливудских мейджоров рассчитывает на возобновление проката своих фильмов в России в июле, тогда как вариант с возвращением в мае называется уже не просто маловероятным, а «фантастическим».

Без господдержки в отсутствие иностранных релизов в ближайшие два месяца может закрыться минимум половина российских кинотеатров, заявили в Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК). Организация прогнозирует падение выручки более чем на 80%.

В заявлении ассоциации говорится, что «события февраля и марта драматическим образом изменили индустрию российского кинопроката», и к середине апреля закрылись уже более 35% кинозалов. По подсчетам АВК, российские фильмы до конца текущего года соберут не более 6,142 млрд рублей. Это не покроет совокупный убыток за первые пять месяцев 2022 года (6,2 млрд). К концу года он составит не менее 11,1 млрд рублей, утверждают в ассоциации.

Решения по спасению кинопоказа необходимо принимать в течение ближайших 30 дней, в противном случае «спасать уже будет некого, и мы лишимся отрасли», отмечается в заявлении АВК.

В конце марта ассоциация запрашивала у властей 4,2 млрд рублей поддержки. Через три недели после этого бизнес-омбудсмен Борис Титов в письме вице-премьеру Татьяне Голиковой предложил выделить кинотеатрам финансовую поддержку в размере 6,5 млрд.

Что будет с онлайн-кинотеатрами — также неясно. По данным опроса Rambler&Co, 23% россиян временно отменили все действующие подписки на аудио- и видеосервисы. Из результатов опроса также следует, что 40% респондентов не исключают для себя использование «альтернативных источников ограниченного контента». Для российских сервисов, впрочем, есть и хорошие новости: 26% россиян перешли на российские аналоги ушедших платформ (скорее всего, здесь в первую очередь подразумеваются музыкальные стриминги, поскольку «аналогов» Netflix с точки зрения наполнения библиотеки не существует).

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Газета «Известия» опубликовала список украинских артистов, журналистов и работников культуры, которым на 50 лет запретили въезд в Россию. В качестве возможной причины попадания в этот список издание называет критику специальной военной операции на территории Украины.

В перечень вошел 31 человек, среди них — Иван Дорн, Светлана Лобода, Андрей Данилко (Верка Сердючка), Потап и Настя Каменских, Монатик, лидер группы «Океан Ельзи» Святослав Вакарчук, фронтмен «Нервов» Евгений Мильковский, Алина Паш, Юрий Каплан («Валентин Стрыкало») и другие исполнители.

Комментируя свое попадание в «черный список», Андрей Данилко отметил, что не слишком расстроен запретом, так как уже везде побывал и не знает, что еще ему смотреть в России.

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Владелец магазина комиксов «Чук и Гик» Иван Чернявский в своем Telegram-канале Rugeek сообщил, что представители Marvel уведомили российских издателей о приостановке сотрудничества с лета на неопределенный срок. По словам Чернявского, в середине лета Marvel перестанет продавать и продлевать лицензии на выпуск своих комиксов на русском.

«Все, что куплено сейчас, нужно успеть выпустить в ближайшие два-три месяца, после чего новинки и доптиражи по требованию Marvel будут невозможны», — написал Чернявский.

Он отметил, что это будет сильный, но не фатальный удар по рынку. «Фатальным ударом был бы сейчас уход японских издательств, который пока что как будто не намечается. А вот по издательствам, которые строили свою программу, опираясь в основном на Marvel, это, конечно, разрушительный удар», — заключил владелец «Чука и Гика».