Шпаргалки Брандо, лошадь на убой и «дон» невпопад. Чего вы не знали о «Крестном отце»

28 апреля на Paramount+ выходит сериал «Предложение», рассказывающий о создании легендарной экранизации «Крестного отца» Марио Пьюзо. Проект совпал с круглой годовщиной картины Фрэнсиса Форд Копполы — первая часть саги вышла ровно 50 лет назад. В честь релиза «Предложения» «Газета.Ru» вспоминает десять любопытных фактов о культовой трилогии.

Автор книги Марио Пьюзо изобрел понятие «крестный отец»

Такого понятия, как «крестный отец мафии», не существовало до выхода книги. Термин был придуман Пьюзо, чтобы подчеркнуть статус героя, роль которого досталась Марлону Брандо.

Более того, Пьюзо ошибочно ввел в речь неправильное использование слова «дон». Несмотря на свои итальянские корни, писатель не владел языком и ошибочно трактовал принцип употребления, добавляя слово перед фамилией, тогда как стоило использовать его в связке с именем, потому что «дон» близко к итальянскому «дядя». И правильное наименование Вито Корлеоне — дон Вито.

Фрэнсис Форд Коппола чудом (и хитростью) заполучил проект, из которого едва не был уволен

На момент запуска экранизации книги сам роман еще не успел превратиться в громкий бестселлер, но Коппола уже рассмотрел в истории огромный потенциал. Постановщик предложил студии свое видение экранизации, однако продюсеры долго сомневались в кандидатуре постановщика, проводя параллельные собеседования.

Тогда Коппола пошел ва-банк и сам вышел на Пьюзо, за которым оставалось право решающего голоса при выборе режиссера. Писателю понравился концепт, предложенный Копполой, и он отстоял кандидатуру постановщика перед кинобоссами. При этом впоследствии кинематографист все равно находился под постоянной угрозой увольнения. Виной тому были и затянувшийся график съемок, и увеличившийся бюджет. Осознав шаткость своего положения, Коппола быстро завершил съемочный процесс, отстояв и свое право на финальный монтаж ленты.

Продюсеры были против Марлона Брандо, Аль Пачино увел роль у своего коллеги

На момент старта съемок Марлон Брандо считался настоящей звездой — звездой с чудовищной репутацией. Актер отказывался учить сценарии, часто скандалил с киностудиями и режиссерами, нарушал график съемок и вел себя как великовозрастный капризный ребенок. Неудивительно, что продюсеры отвечали ему взаимностью. За несколько лет таких выходок Брандо получил репутацию артиста, с которым невозможно работать — поэтому, когда о его кандидатуре на роль Вито Корлеоне заговорил лично Коппола, кинобоссы запротестовали. Режиссер же предложил компромисс: Брандо бесплатно (до этого он за каждый свой шаг требовал отдельный гонорар) снимется в гриме для тестовой съемки, и только после этого будет принято решение о его участии или неучастии в проекте.

Продюсеры согласились и были впечатлены кастингом Брандо, который придумал для своего героя «бульдожью челюсть», идеально воплотив на экране образ крестного отца.

close 100% Аль Пачино в фильме «Крестный отец» (1972) Paramount Pictures

Сложный путь утверждения на роль прошел и Аль Пачино — на тот момент малоизвестный начинающий артист. Продюсеры потратили на пробы актера $40 тыс. (баснословные по тем временам деньги), чтобы понять, что именно он — идеальный кандидат на роль Майкла Корлеоне. Хотя изначально на эту роль был утвержден Джеймс Каан, сыгравший впоследствии другого сына дона, Сантино «Сонни» Корлеоне. Кстати, на Сонни также пробовался Роберт де Ниро, который исполнит роль молодого дона во второй части трилогии.

Брандо не учил свой текст и пользовался подсказками

В сети есть достаточно кадров со съемок фильма, на которых партнеры Брандо по той или иной сцене обвешаны огромными шпаргалками с репликами Вито Корлеоне. Эксцентричный актер считал, что сухое заучивание текста, с которым постоянно приходилось бы сверяться во время съемок, лишало его актерскую игру спонтанности. Эта позиция артиста сводила с ума Копполу, придумавшего от отчаяния хитрость: реквизит, часть декорации и даже костюмы партнеров Брандо по сцене были дополнены карточками с репликами дона Корлеоне, которые служили подсказками Брандо.

Головной боли Копполе Брандо добавил и во время съемок второй части франшизы. В фильме есть флешбэк-сцена с сыновьями дона. Действие происходило в доме крестного отца, в котором большое семейство собиралось отпраздновать его день рождения. Брандо должен был появиться в кадре всего на несколько минут, но за свое короткое камео запросил у студии $1 млн. Копполе с огромным трудом удалось договориться с продюсерами, но в день съемок Брандо так и не приехал. Режиссер выкрутился из ситуации, придумав, что дон Корлеоне не виден, но слышен в кадре: якобы его сыновья слышат голос отца в другой комнате и идут к нему. Голос мафиози сымитировал лично Коппола.

Протестный скандал Брандо на «Оскаре»

В 1973 году, получая свой второй «Оскар» за роль в «Крестном отце», Брандо отказался от награды — в весьма оригинальном на тот момент ключе. После объявления имени победителя на сцену поднялся не сам актер (который вообще проигнорировал церемонию), а Сачин Литтлфезер — актриса и активистка, защищающая права коренных американцев.

Сачин со сцены прочитала заявление Брандо, в котором он осудил дискриминацию индейцев со стороны киноиндустрии.

Кошка на руках Брандо не была прописана в сценарии

Согласно одной из версий, кошку, которая гуляла в студийном павильоне Paramount Pictures, заметил сам Брандо, хотя режиссер «Крестного отца» Коппола утверждает, что бездомное животное приметил именно он — и придумал посадить ее на руки Вито Корлеоне. Постановщик решил, что так крестный отец станет похож на известного противника Джеймса Бонда Эрнста Блофельда, который гладил кошку, объясняя свои коварные планы.

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Животное было так счастливо оказаться на руках Брандо, что громко мурлыкало на протяжении первых дублей, заглушая реплики артистов, из-за чего сцену пришлось переснимать несколько раз.

Актер второго плана заработал на съемках фильма больше исполнителей главных ролей

Ричард Кастеллано, исполнитель роли Питера Клименца, бандита, руководящего районами Бронкса для дона Корлеоне, за свою работу в проекте получил самый большой гонорар среди всех артистов ленты. За год до начала съемок «Крестного отца» на экраны вышла картина с участием Кастеллано «Любовь и другие незнакомцы», которая пользовалась большим успехом у зрителей и критиков, а потому сам актер «оценивался» дороже самого Брандо.

Точная сумма гонорара не раскрывалась, но сам Коппола подтверждал, что именно Кастеллано заработал на съемках больше всех. Впоследствии аппетиты артиста сыграли с ним злую шутку: он требовал существенного увеличения своего гонорара на съемках второй части трилогии, а также личного контроля над созданием продолжения. Запросы актера не были удовлетворены, а продюсеры просто уволили его из проекта.

Кстати, одна из самых известных цитат первого фильма «Положи пистолет, возьми канноли» (традиционный сицилийский десерт) родилась во время импровизации Кастеллано. Изначально его герой должен был сказать лишь первую часть фразы, но его супруга предложила дополнить слова упоминанием сладости. Это служило отсылкой к более ранней сцене фильма, в которой герой долго выбирал десерт.

Перед гибелью героев в кадре всегда появлялись апельсины

Кто не помнит культовую сцену фильма, в которой враги Вито Корлеоне расстреливают его возле машины после покупки апельсинов на улице? Или же финальную сцену с мафиози, умирающим в небольшой апельсиновой роще?

Оказалось, что апельсины и в целом были символом смерти во вселенной «Крестного отца». Художник картины Дин Тавуларис позже признавался, что эта идея родилась из желания привнести в кадр больше ярких цветов для контраста с более мрачным фоном.

В сцене с лошадью использовалась настоящая голова лошади

Продюсеры уговаривали Копполу использовать убедительный макет в эпизоде, где босс голливудской киностудии Джек Вольц находит в своей постели окровавленную голову лошади как символ угрозы от мафии. Но Коппола был недоволен внешним видом макетов и настаивал на том, чтобы реквизиторы нашли для него настоящую лошадь на убой.

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Исполнивший роль Вольца актер Джон Марли до последнего не знал о смене планов режиссера и был уверен в использовании макета. Наличие в его постели настоящей головы лошади шокировало актера, потому его истошный вопль в этой сцене — настоящий.

Слова «мафия» и «Коза Ностра» были исключены из фильма под давлением

В 1970 году, когда появились первые сообщении об экранизации «Крестного отца», итало-американская лига гражданских свобод провела митинг, на котором призывала авторов ленты отказаться от использования в фильме слов «мафия» и «Коза Ностра». Активисты опасались, что они только укрепят в общественном сознании «вредные» стереотипы об итальянцах.

Продюсер фильма Альберт Радди лично посетил встречу с членами лиги, на которой также присутствовал босс нью-йоркской мафии Джозеф Коломбо-старший. Радди заключил с лигой и мафиози соглашение об исключении слов «мафия» и «Коза Ностра» из фильма.