30 апреля 2022, 16:22 Культура «Очень странные дела», «Оби-Ван Кеноби», «Нулевой пациент» и еще 18 сериалов мая Какие сериалы смотреть в мае 2022 года: выбор «Газеты.Ru» Павел Воронков

close 100% Кадры из сериалов «Очень странные дела» (2022) и «Оби-Ван Кеноби» (2022) Netflix/Lucasfilm Ltd.

Возвращение «Очень странных дел», долгожданный сольник Оби-Вана Кеноби с Юэном Макгрегором, драма о вспышке ВИЧ в Советском Союзе, байопик гитариста Sex Pistols под режиссурой Дэнни Бойла, экранизации «Разговоров с друзьями» Салли Руни, «Жены путешественника во времени» и «Линкольна для адвоката», криминальная драма из Ростова-на-Дону, а также новые сезоны «Хитростей», «Родителей года», «Любви. Смерти. Роботов» и многое другое. «Газета.Ru» изучила, какие сериалы выходят в мае, и рассказывает о самых интересных.