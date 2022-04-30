«Очень странные дела», «Оби-Ван Кеноби», «Нулевой пациент» и еще 18 сериалов мая

С 5 мая на Netflix
Шведская криминальная драма о преступнике Кларке Улофссоне (Билл Скарсгард), снятая по мотивам его автобиографии. В 1973 году Улофссон и его сообщник шесть дней удерживали заложников в крупном банке Стокгольма. После освобождения потерпевшие не стали давать показания против своих захватчиков, а, напротив, организовали сбор средств для их защиты. Позднее это назвали «стокгольмским синдромом».
С 5 мая на HBO Max
Тру-крайм-драма о писателе Майкле Питерсоне, до смерти забившем свою жену Кейтлин. Мужчина сам же вызвал полицию, сообщив, что его супруга якобы упала с «пятнадцати, двадцати, не знаю» ступенек. Расследование и суд над Питерсоном растянулись на 16 лет. Одним из авторов сериала стал режиссер триллера «Дьявол всегда здесь» Антонио Кампос, главные роли исполнили Тони Коллетт и Колин Ферт.
С 6 мая на Apple TV+
Продолжение шпионского триллера про спецагентку Моссада, которую направляют в Тегеран с миссией по выведению из строя местной ПВО, что позволит Израилю уничтожить иранский ядерный реактор.
С 6 мая на Amazon Prime Video
Второй выпуск сурвайвал-триллера про группу тинейджерок, которые оказываются на необитаемом острове — якобы в результате авиакатастрофы.
С 9 мая на Hulu
Криминальная драма, где Джессика Бил играет домохозяйку Кэнди Монтгомери, которую в 80-х годах обвинили в убийстве ее лучшей подруги Бетти Гор (это произошло после того, как Монтгомери завела роман с ее мужем).
С 10 мая на FX / в мае на «Кинопоиске»
Новый выпуск драмеди с Мартином Фриманом и Дейзи Хаггард о современной лондонской паре, которая пытается воспитывать двух детей-подростков и не сойти с ума.
С 12 мая на HBO Max
Продолжение черной комедии про легендарную юмористку (Джин Смарт), которая нанимает к себе в соавторки юную комикессу-неудачницу (Ханна Эйнбиндер), чтобы освежить материал и выйти на новую аудиторию.
С 13 мая на Apple TV+
Экранизация романа Сары Перри о недавно овдовевшей девушке (Клэр Дэйнс), которая перебирается из Лондона конца XIX века в небольшую деревушку в графстве Эссекс, жители которой верят в таинственного кровожадного змея с окрестных болот. Объединившись с местным пастором (Том Хиддлстон), героиня решает разобраться в происходящем.
С 13 мая на Netflix
Новая адаптация произведений Майкла Коннели о лос-анджелесском адвокате-идеалисте Микки Холлере, который вместо офиса использует автомобиль люксовой марки «Линкольн». Основой первого сезона послужил второй роман серии «Пуля для адвоката», сценаристом и продюсером выступил Дэвид Э. Келли («Большая маленькая ложь», «Отыграть назад»), а в главных ролях снялись Мануэль Гарсия Рульфо («Призрачная шестерка», «Великолепная семерка») и звезда франшизы «Крик» Нив Кэмпбелл.
С 13 мая на Start
Драматическое шоу про абитуриента петербургской консерватории, которому на вокзале подкидывают сверток с наркотиками и шантажом вынуждают стать кладменом.
С 15 мая на BBC Three и Hulu / в мае на «Кинопоиске»
Экранизация дебютного романа ирландки Салли Руни от той же команды, что адаптировала ее «Нормальных людей». По сюжету две студентки знакомятся с семейной парой, между героями завязывается дружба, которая вскоре трансформируется в любовный многоугольник.
С 16 мая на HBO
Научно-фантастическая мелодрама Стивена Моффата («Доктор Кто», «Шерлок») по мотивам романа Одри Ниффенеггер о молодой художнице Клэр (Роуз Лесли), которая состоит в браке с библиотекарем Генри (Тео Джеймс). Их отношения осложняет редкое генетическое заболевание — хрононедостаточность, — из-за которого Генри невольно перемещается во времени.
С 19 мая на Peacock
Драматическое шоу на основе расследования журналиста The Hollywood Reporter Гари Баумана о таинственной «королеве билбордов» Анджелине — изначально никому неизвестной девушке, которая в начале 80-х годов превратила себя в поп-икону, разместив баннеры со своими фото на большом числе рекламных щитов по всему Лос-Анджелесу. В главной роли — звезда «Призрака Оперы» и «Послезавтра» Эмми Россум.
С 20 мая на Amazon Prime Video
Научно-фантастическая драма, где Сисси Спейсек и Джей Кей Симмонс изображают супружескую пару, которая обнаруживает на заднем дворе своего дома портал, ведущий на далекую пустынную планету.
С 20 мая на Netflix
Третий выпуск анимационной антологии Дэвида Финчера, режиссера «Дэдпула» Тима Миллера и постановщицы «Кунг-фу панды 2» Дженнифер Ю. Как и в прошлый раз, короткометражек будет всего восемь (вместо 18 из первого тома). Один из эпизодов станет продолжением «Трех роботов» из дебютного сезона.
С 24 мая на Premier
Криминальная вариация «Ромео и Джульетты» про парня из Ростова-на-Дону, который мечтает поступить на айтишника в американский вуз, и ради заработка связывается с местными гангстерами. Вскоре ситуацию дополнительно осложняют чувства героя к племяннице главаря вражеской банды.
С 26 мая на more.tv
Спортивная драма со Светланой Устиновой, Максимом Матвеевым и Иваном Янковским. По сюжету талантливая столичная тренерка соглашается возглавить провинциальный футбольный клуб и становится первой женщиной на этой «мужской» должности.
С 27 мая на Disney+
Сериал, посвященный жизни джедая Оби-Вана Кеноби на Татуине: герой присматривает за юном Люком Скайуокером и скрывается от агентов Империи. К роли Оби-Вана вернулся актер Юэн Макгрегор, изображавший джедая в первых трех эпизодах космической саги Джорджа Лукаса.
С 27 мая на Netflix
Продолжение научно-фантастического шоу о группе ребят из провинциального американского городка, которые регулярно сталкиваются с потусторонними монстрами.
С 31 мая на Hulu
Мини-сериал Дэнни Бойла по мотивам мемуаров гитариста Sex Pistols Стива Джонса, посвященных стремительному успеху и колоссальному влиянию лондонской панк-группы. Фронтмен Sex Pistols и Public Image Ltd. Джон Лайдон (ранее известный под псевдонимом Джонни Роттен), разумеется, успел заявить, что сериал — «самое неуважительное дерьмо, с каким ему приходилось иметь дело», и подать в суд на бывших коллег, чтобы запретить использование песен группы в шоу. Тяжбу он, впрочем, проиграл.
В мае на «Кинопоиске»
Драма о вспышке ВИЧ в детской больнице в Калмыцкой АССР. Главный герой — молодой врач, который подозревает у пациентов вирус иммунодефицита и тайком отправляет пробы в Москву, не сумев убедить местных коллег. В шоу снялись Аскар Ильясов, Никита Ефремов, Евгений Стычкин, Павел Майков и другие.