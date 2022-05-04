Лесси была мальчиком, Белый Бим умер в приюте. 10 историй об актерах-животных

Немецкая овчарка Рин Тин Тин спасла студию Warner Bros. от банкротства, поросенок вместе с Владимиром Леоновым стал приманкой для тигров в комедии «Полосатый рейс», в фильме «Белый Бим Черное ухо» шотландский сеттер Стив искренне привязался к Вячеславу Тихонову, а обезьяна Кристал дала пощечину Бену Стиллеру. «Газета.Ru» рассказывает о судьбах и карьерах знаменитых животных из кино.

Немецкая овчарка Рин Тин Тин, «Стальные когти»

close 100% Немецкая овчарка Рин Тин Тин Hulton Archive/Getty Images

В 1918 году во Франции американский солдат Ли Дункан нашел под завалами овчарку с пятью щенками. Собаку-мать, пострадавшую при бомбардировке, солдаты вылечили и назвали Бетти, двух ее щенков — Рентентена (Рин Тин Тин) и Нанетту — Дункан взял к себе. Пес служил в армии до окончания Первой мировой войны, а потом уехал вместе со своим хозяином в США. Нанетта же умерла от пневмонии вскоре после войны.

В США Рин Тин Тин снялся в ленте «Человек с дьявольской реки», чем спас на тот момент не очень успешную компанию Warner Bros. от закрытия. Фильмы с участием собаки были настолько прибыльными, что ее стали называть «взломщиком ипотечных кредитов»: каждый раз, когда у компании начинались финансовые проблемы, они выпускали фильм с Рин Тин Тином, и все налаживалось. Рин Тин Тин своим образом благородного пса и компаньона определил дальнейшее развитие «собачьего кинематографа». Его звездным часом стали четыре кассовых фильма — «Полковой пес», «Стальные когти», «Преследуемый полицией» и «Холмы Кентукки». У пса даже есть своя звезда на Аллее славы.

Рин Тин Тин умер в 1932 году. Его хозяин Дункан, безмерно любивший своего питомца (за это его даже бросила жена), похоронил четвероногого друга на родине во Франции на знаменитом кладбище домашних животных Симетьер де Шьен.

Колли Пэл, «Лесси»

close 100% Кадр из фильма «Лесси возвращается домой» (1943) Metro-Goldwyn-Mayer (MGM)

Любимица публики Лесси породы колли впервые появилась на экранах в 1943 году в фильме «Лесси возвращается домой». Несмотря на то, что по сюжету ленты пушистый друг мальчика Джо был женского пола, эту роль исполнил самец Пэл. С момента выхода фильма слава Пэла была безграничной — его даже называли »Грир Гарсон с мехом».

Однако Пэл не всегда был любимчиком: будучи потомком «первой колли», он родился с нетипично большими глазами, поэтому заводчики не квалифицировали его как чистокровного. Чтобы отучить пса гоняться за мотоциклами и беспричинно лаять, его отдали голливудскому дрессировщику Радду Везерваксу. Пэл в итоге так и остался у кинолога, так как его «хозяин» отказался от него. Когда же колли получил свой первый гонорар, то мужчина попытался вернуть питомца, но не получилось, так как юридические права были у Везервакса.

Пэл умер в 1958 году в возрасте 18 лет. Все последующие «Лесси» и даже нынешняя – прямые потомки Пола. В 1960 году Лесси удостоили звезды на Аллее славы — как персонажа.

Дельфин Кэти, «Флиппер»

close 100% Кадр из сериала «Флиппер» (1996) Universal Pictures

Лесси вдохновила Джека Коудена и Рика Браунинга на создание сериала «Флиппер» о дружбе между мальчиком и дельфином. Но под завесой развлекательного шоу от зрителя скрывали настоящую трагедию. Роли Флиппера сыграли самки — Сьюзи, Пэтти, Кэти, Скотти и Сквирт. Как вспоминал тренер Кэти Рик О`Бари, всех животных взяли из дикой природы и заставили работать. По окончании съемок дельфин Кэти впала в депрессию, потому что ее поместили в непривычно маленький бассейн. Она скончалась на руках у своего тренера.

Дрессировщик уверен, что Кэти сделала это намеренно, несмотря на то, что мнения ученых разнятся относительно того, могут ли дельфины совершать самоубийство (хотя прецедентов множество). После этого случая О`Бари пересмотрел свои приоритеты, так как чувствовал себя виновным в ее смерти. Дрессировщик открыл проект Dolphin Project против содержания животных в плену.

Шотландский сеттер Стив, «Белый Бим Черное ухо»

close 100% Кадр из фильма «Белый Бим Черное ухо» (1976) Киностудия им. М. Горького

В фильме Станислава Ростоцкого «Белый Бим Черное Ухо» сыграл шотландский сеттер по кличке Стив. Судьба пса предположительно оказалась такой же тяжелой, как и у его персонажа: хозяин Стива ни разу не навещал питомца на съемках, хотя длились они больше года, а потом и вовсе отправил его в приют, где тот и скончался. Это отчасти подтверждал Вячеслав Тихонов, исполнивший главную роль в фильме.

«Пса звали Стив, мы его между собой прозвали Степкой. Он очень тосковал по своему хозяину, который сдал нам его на полтора года напрокат», — приводит слова актера автобиограф Наталья Тендора.

На съемках же Стив был настоящим трудягой, но, как вспоминал кинолог Виктор Сомов, одна из сцен далась ему нелегко: та, в которой Ивана Ивановича забирают на скорой помощи, а Бим с тревогой и сочувствием наблюдает за происходящим.

«Дело в том, что собаки не могут играть или что-то изображать. Они всегда правдивы в своих чувствах и поступках», — сказал Сомов, заметив, что Стив должен был по-настоящему полюбить актера Тихонова. Чтобы это произошло, тот брал его на охоту и каждый раз гулял с ним до начала рабочего дня. Перед съемками эпизода Степку специально разлучили с актером. В итоге сцену сняли с первого дубля. Позднее у Тихонова в реальной жизни появилась дворняжка, которую он назвал Степкой.

Джек-рассел-терьер Угги, «Артист»

close 100% Кадр из фильма «Артист» (2011) La Petite Reine

Первым проектом джек-рассел-терьера по кличке Угги стала драма «Воды слонам!» с Робертом Паттинсоном и Риз Уизерспун в главных ролях. Настоящую мировую славу Угги принес немой фильм «Артист», получивший премию «Оскар» в 2012 году. Тогда же четвероногий актер и его поклонники стали добиваться признания его трудов академиками. Так появился флешмобом «Считайтесь с Угги», который призывал пересмотреть правила премии. Но, увы, ничего не вышло.

«К сожалению, мы должны сообщить, что поскольку он не человек и его мотивацией как актера были сосиски, Угги не имеет права участвовать в конкурсах», — заявили организаторы. Тем не менее Угги получил специальный приз Каннского кинофестиваля и собачий «Оскар» — «Золотой ошейник».

Несмотря на успех в киноиндустрии, судьба Угги была нелегкой. Первые два владельца бросили его, посчитав неуправляемым. Кинолог Омар фон Мюллер, который знал его предыдущих хозяев, согласился передержать пса, чтобы тот не отправился в приют. По итогу он оставил себе Угги. Пес за свою карьеру снялся в восьми фильмах и еще большем количестве рекламных роликов, был лицом Nintendo. В 2012 году он удостоился звезды на Аллее славы, где впервые оставил отпечатки лап. В том же году Угги ушел на пенсию, а через три года в возрасте 13 лет его усыпили из-за неоперабельной опухоли простаты.

Лев Васька, тигры и поросенок, «Полосатый рейс»

close 100% Кадр из фильма «Полосатый рейс» (1961) Ленфильм

Вокруг культовой комедии «Полосатый рейс» Владимира Фетина множество легенд: например, что льва Ваську намеренно убили для съемок эпизода с носилками. Однако оператор ленты Владимир Долин заявлял, что это все ерунда.

«С Васей мы действительно намучились, когда готовили эту сцену. Прятали таблетки снотворного в мясе, но он как будто их чуял и есть отказывался. Но в итоге на площадку просто-напросто вызвали ветеринара. Он выстрелили в Васю дротиком с препаратом, и лев наконец заснул», — рассказывал он.

К тому же у Васи на съемках появился друг — главный оператор ленты Дмитрий Месхиев, который, по воспоминаниям его сына, часто подкармливал льва, чем и завоевал доверие.

«Однажды даже был такой случай: папа после смены задремал прямо на корабле (съемки проходили на теплоходе, — «Газета.Ru»), и его коллеги решили над ним пошутить. Взяли раскладушку и отнесли в клетку к Васе. И папа проснулся чуть ли не в объятиях огромного африканского льва», — делился Месхиев-младший.

После съемок Дмитрий Месхиев еще раз виделся со своим любимцем в Ленинградском зоопарке. «И он узнал моего папу. Принялся носиться по вольеру, тянуть лапы. Обрадовался, одним словом», — вспоминал сын оператора.

Впрочем, у Евгения Леонова на съемках фильма тоже появился друг, а точнее — брат по несчастью. В эпизоде, когда актер прячется в клетке, а на нее запрыгивают тигры, ему вручили в руки поросенка, чтобы привлечь внимание хищников. «Когда все закрутилось, поросенок начал визжать от страха и прижался ко мне, как к родному. Так что под конец мы с ним просто породнились», — делился актер.

Белки, «Чарли и шоколадная фабрика»

close 100% Кадр из фильма «Чарли и шоколадная фабрика» (2005) Warner Bros. Pictures

Чтобы снять небольшой сюжет с белками в фильме «Чарли и шоколадная фабрика» режиссер Тим Бертон прибегнул к помощи реальных грызунов. По сюжету белки сидят на стульях, раскалывают орехи и проверяют их на годность до тех пор, пока их покой не нарушает избалованная дочь владельца ореховой фабрики Верука. Она пытается забрать себе одну из белок, но грызуны, идентифицировав ее как испорченный орех, бросают девочку в мусоропровод. Туда же отправляется и спешивший ей на помощь отец.

Чтобы снять эти сцены, дрессировщику Стиву Ведмору только на обучение белок потребовалось восемь недель. «Спокойные белки хорошо поддаются дрессировке, а другие — более агрессивны и кусаются», — говорил Ведмор, добавив, что дрессировка белок основывается обычно на пищевом вознаграждении (орешках). В фильме по итогу было задействовано 40 белок, хотя планировалось 100. Массовку решили добавить с помощью компьютерной графики, потому что животных было слишком сложно дрессировать.

Капуцин Кристал, «Ночь в музее» и «Мальчишнике 2: Из Вегаса в Бангкок»

close 100% Кадр из фильма «Ночь в музее» (2006) 20th Century Fox Film Corporation

27-летняя капуцин Кристал — самая популярная обезьяна-актриса в Голливуде. Ее карьера началась с фильма «Джордж из джунглей» 1997 года. Она также появлялась в «Американском пироге» и ситкоме «Малкольм в центре внимания». Однако наибольшую известность ей принесла роль дерзкой обезьянки Декстер из фильма «Ночь в музее», особенно эпизод, в котором Кристал дает пощечину Бену Стиллеру.

Затем она снялась в роли мартышки-наркокурьера в «Мальчишнике 2: Из Вегаса в Бангкок». После выхода фильма разразился скандал, так как многие поверили, что обезьяна действительно курила сигарету в одной из сцен. Хотя вскоре выяснилось, что это была компьютерная графика. Коллеги по фильму называли обезьяну настоящей актрисой. Брэдли Купер вовсе заявил, что Кристал заслуживает «Оскара». Когда она появилась на красной дорожке в милом розовой платье и жемчуге, то затмила собой и Купера, и других коллег по «Мальчишнику». Ее стали называть »Анджелиной Джоли животного мира».

Кот Оранжи, «Завтрак у Тиффани»

close 100% Кадр из фильма «Завтрак у Тиффани» (1961) Jurow-Shepherd

У безымянного рыжего кота из фильма «Завтрак у Тиффани» с Одри Хепберн в реальной жизни было имя Оранжи. К моменту у кота уже был большой опыт работы в кино: он дебютировал в комедии «Ревень» 1951 года и тем самым стал первым котом в истории, исполнившим главную роль в фильме. После него Оранжи получил «Оскар» для актеров-животных, а вторая статуэтка досталась ему уже за фильм с Хепберн.

Дрессировщиком Оранжи был Фрэнк Инн, ассистент Радда Везервакса, — того самого, что тренировал колли Пэла из «Лесси». Коллеги по площадке вспоминали, что Оранжи не всегда вел себя прилично: нередко он кусал и царапал своих партнеров. За это его прозвали «самым злым котом в мире».

Последней работой Оранжи стал фильм «Деревня великанов» 1965 года. Говорят, что прах кота захоронен вместе с его хозяином Фрэнком Инном в мемориальном парке в Лос-Анджелесе.

Котон, «К-9: Собачья работа»

close 100% Кадр из фильма «К-9: Собачья работа» (1989) Universal Pictures

В полицейском фильме про напарников «К-9: Собачья работа» с Джеймсом Белуши сыграла немецкая овчарка Котон. Роль Джерри Ли (так звали пса в ленте) досталась настоящей полицейской собаке в офицерском звании. В своей карьере Котон участвовал более чем в 24 арестах, а в 1991-м обнаружил 10 килограммов запрещенных веществ на сумму свыше $1,2 млн.

Котон появился на экране благодаря полицейскому Марку Мурингу. В титрах он указан как технический консультант, а в жизни возглавлял кинологическое подразделение полиции Лос-Анджелеса. В 1991 году Котон героически погиб при исполнении, его смертельно ранили во время задержания преступника.