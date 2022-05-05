Новый фильм Бодрова, байопик о Нике Турбиной, «Супергерои»: 10 кинопремьер мая

Анимационная картина, основанная на дневниках Анны Франк, фантастический триллер со звездой «Во все тяжкие» Аараном Полом, документальный фильм об академике Андрее Сахарове и не только. «Газета.Ru» рассказывает о главных кинопремьерах мая, которые стоит увидеть на большом экране.

«Ника», Василиса Кузьмина — с 19 мая

Советская поэтесса-вундеркинд Ника Турбина (Лиза Янковская) прославилась в юном возрасте своими недетскими стихами, наполненными взрослыми чувствами. Вместе с мамой (Анна Михалкова) она объездила весь Советский Союз, выступая со своими стихотворениями перед многотысячной аудиторией. Но в возрасте 27 лет Ника обнаружила себя на разломе эпох и в тупике творческого кризиса: знакомой страны и вдохновения нет. Ника больше не пишет стихи и пытается разобраться в себе: куда исчез тот ее «голос», почему она больше не чувствует любви матери и сможет ли когда-нибудь быть счастлива? Знакомство с веселым и независимым Иваном (Иван Фоминов) дает Нике надежду на это счастье и возвращает утраченное вдохновение.

Пронзительная история взлета и трагического падения одного из самых сильных женских голосов поздней советской эпохи. Сыгравшая Нику Турбину Лиза Янковская получила специальный приз жюри за свою актерскую работу на кинофестивале South by Southwest (SXSW). Сама картина стала единственным проектом на иностранном языке, участвующим в основной конкурсной программе (Narrative Feature Competition) смотра.

close 100% Кадр из фильма «Ника» (2022) Кинокомпания «Водород»

«Где Анна Франк» («Where Is Anne Frank»), Ари Фольман — с 5 мая

В знаменитом амстердамском музее Анны Франк хранится дневник 13-летней школьницы, сумевшей подробно изложить историю своих переживаний в годы Второй Мировой войны. Однажды в музее происходит невероятное событие: воображаемая подруга Анны, Китти, с которой она делилась своими самыми сокровенными мыслями, сходит со страниц дневника. Ей ничего не известно о судьбе Анны — и потому с дневником в руках она отправляется на ее поиски. Хотя незримое присутствие Анны Франк в современном Амстердаме ощущается повсеместно, найти реальную Анну Франк не так просто.

«Где Анна Франк» — добрая история большой дружбы, первой любви и невероятных приключений. Анимационный фильм основан на всемирно известном дневнике Анны Франк, ставшей свидетельницей ужасов холокоста. Это кино для всей семьи, которое затрагивает важные (особенно сейчас), глубокие темы, рассказанные на языке, понятном вне поколенческих рамок.

«Дышите свободно», Сергей Бодров — с 12 мая

Главный герой фильма Илья (Евгений Ткачук) сильно заикается, что крайне осложняет его личную и профессиональную жизнь. В отчаянии он записывается на курс известного доктора Черкасовой (Полина Агуреева) — настоящего профессионала своего дела, которому удается помочь даже самым тяжелым пациентам. На занятиях Илья встречает новых друзей и новую любовь — девушку Веру (Полина Пушкарук). Но выясняется, что внимание самой Черкасовой к герою выходит далеко за рамки профессионального интереса. Так начинается борьба за выздоровление и сердце Ильи.

Продюсер фильма Сергей Сельянов так описывает новую работу Сергея Бодрова-старшего: «Мы познакомились с Сергеем в 90-х, и уже тогда он хотел снять кино о том, как люди лечатся от этого недуга — заикания. Он все время возвращался к этой идее, примерно каждые семь лет говорил о том, что ему по-прежнему интересна эта тема. И вот в 2020 году он уже ничего не говорил, а просто прислал сценарий, и мы запустили его в работу».

close 100% Кадр из фильма «Дышите свободно» (2021) СТВ

«Клон» («Dual»), Райли Стернс — с 19 мая

Главная героиня Сара (звезда «Стражей галактики» Карен Гиллан) узнает о своем смертельном диагнозе и, чтобы не исчезнуть из этого мира навсегда, обращается к новейшим технологиям — заказывает создание собственного двойника. Но когда девушка выздоравливает и пытается деактивировать клона, сталкивается с суровым законом будущего. Должна остаться только одна версия Сары, какая именно — определит смертельная дуэль. Хватаясь за свою жизнь, героиня нанимает специального тренера (звезда «Во все тяжкие» Аарон Пол), который должен подготовить ее к роковой схватке.

Похожую тему дуальности человека, оказавшегося перед риском смерти, в 2021 году затрагивала драма с Махершалой Али «Лебединая песня». Там герой тоже узнавал о своем скором уходе из жизни и — не желая оставлять на произвол судьбы семью — соглашался на создание собственного клона. «Лебединая песня» смотрела на этот сюжет, как на страшную трагедию, сложный моральный выбор, на который почти невозможно решиться.

«Клон», чья премьера состоялась на главном кинофестивале американского независимого кино «Сандэнс», переосмыслила сюжет в жанровых канонах авторских триллеров. Героиня здесь не испытывает душевных мук, а оказывается заложницей технологий, беспощадных ко всему живому. Картина снята скорее в духе «Черного зеркала», осмысливающего новый век как эпоху важного прогресса, сопряженного с непредсказуемыми рисками.

В основе фильма о выдающемся ученом, мыслителе, правозащитнике Андрее Сахарове — воспоминания его близких, рассекреченные документы ЦК КПСС, хроника КГБ, но главное — ожившие рисунки, которые ученый оставлял на полях тетрадей с формулами, в своих письмах детям, а также просто выдумывая необычных фантастических персонажей.

Сахаров прожил непростую жизнь, ставшую ценным наследием для будущих поколений. Но несмотря на все тяготы судьбы ученого, «Андрей Сахаров. По ту сторону окна…» — жизнеутверждающая и вдохновляющая картина о человеке, который никогда не сдается и никогда не уступает свое сердце лжи.

close 100% Кадр из документального фильма «Андрей Сахаров. По ту сторону окна…» (2022) Dmitry Zavilgelskiy/YouTube

«Улей» («Hive»), Блерта Башолли — с 12 мая

После того как муж главной героини Ферхие пропадает без вести в Косово, женщина начинает собственный бизнес, вынужденная обеспечить семью и выжить в условиях обрушившейся на нее драмы. Но в традиционном патриархальном обществе отстоять свою независимость сложно. Борясь за свои права и амбиции Ферхие постепенно меняет мир вокруг себя.

Еще один хит «Сандэнса», чья мировая премьера состоялась в рамках фестиваля. Фильм впервые в истории смотра взял три главные награды в категории «Мировое драматическое кино»: «Премию за режиссуру», «Приз Большого жюри» и «Приз Зрительских симпатий». Также «Улей» стал первой лентой из Косово, вошедшей в шорт-лист «Оскара» в категории «Лучший международный художественный фильм».

«Супергерои» («Supereroi»), Паоло Дженовезе — с 5 мая

Ана и Марко — абсолютные противоположности, которые случайно знакомятся, спрятавшись от летнего дождя, и сразу влюбляются друг в друга. Но когда первый импульс их любви стихает, они пытаются разобраться — стоит ли им быть вместе до старости — или у каждой любви есть свой срок? Что вообще такое совместная жизнь? И можно ли считать людей, чьи чувства победили быт, современными супергероями?

Фильм снял итальянец Паоло Дженовезе, автор «Идеальных незнакомцев», а также известный исследователь человеческих отношений. Его новая работа — баланс романтики и чувственности, украшенных ироничным юмором. Абсолютное «feel good movie», оставляющее светлое, весеннее послевкусие и побуждающей обнять и удержать своих любимых.

close 100% Кадр из фильма «Супергерои» (2021) Lotus Productions

«Война Раи Синициной» («Milchamta shel Raya Sinitsina»), Ефим Грабой — с 5 мая

Молодой режиссер встречает Раю, 94-летнюю блокадницу, ветерана Великой Отечественной Войны. Будучи главой Клуба Ветеранов Второй Мировой израильского города Холон, Рая открывает постановщику мир уходящего поколения живых свидетелей войны. Несмотря на почтенный возраст, ее боевой дух и сила воли все так же сильны. По мере того как Рая сталкивается с потерей своих последних товарищей, а ее собственное здоровье ухудшается, герои фильма отправляются во внутреннее путешествие, пробуждающее в Рае ту юную девушку, которой она когда-то была.

Интонация, с которой Рая говорит о своем военном прошлом и на которой выстроен весь фильм, — человеческая, женская, без пафоса и искусственного героизма. Этот документальный фильм о том, что война — огромная трагедия, немыслимый и страшный человеческий опыт. Прекрасное, душевное, жизнеутверждающее и антимилитаристское кино о человечности, способной победить любое зло.

«Точка кипения» («Boiling Point»), Фил Барантини — с 26 мая

В самый оживленный вечер года в популярном ресторане Лондона шеф-повар Энди Джонс (звезда «Большого куша» и «Подпольной империи» Стивен Грэм) не может найти покоя, а его команда балансирует на острие ножа, испытывая терпение начальника. Напряжение усиливает внезапная проверка, визит недружелюбного ресторанного критика и финансовый спор с инвесторами. Сможет ли Энди справиться с этой лавиной личных и профессиональных проблем, когда на кон поставлено все, ради чего он жил и работал?

Это захватывающая и напряженная лента о закулисье ресторанной жизни, снятая одним кадром. Фильм был в числе главных номинантов BAFTA-2022 в топовых категориях «Лучшая мужская роль», «Лучший британский фильм», «Лучший сценарный дебют». Также картина получила награду British Independent Awards 2021 сразу в четырех номинациях.

close 100% Кадр из фильма «Точка кипения» (2021) Alpine Films

«Нелегал», Дмитрий Давыдов — с 12 мая

Главный герой фильма — юный нелегальный мигрант из Киргизии, прибывший в Якутск в поисках работы вместе с группой земляков. Но постепенно выясняется, что у парня другая цель, в достижении которой он будет вынужден пройти сложный и непредсказуемый путь: через рабство и криминальные разборки, через села-призраки и заснеженные поля, через всю огромную Якутию, которая покажет себя с разных сторон.

В новой картине Дмитрия Давыдова, автора «Пугало», играют исключительно непрофессиональные актеры, а главную роль исполнил 14-летний Эржан Даулетбеков. Решение Давыдова отказаться от опытных артистов, добавляет истории кристальной честности и правдивости, превращая ее в точное зеркало сегодняшней жизни: сложной, но не лишенной надежды.