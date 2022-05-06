«Параллельный прокат» и «альтернативный дубляж»: как меняется кинобизнес в России

Российские дистрибьюторы задумываются о «параллельном прокате» иностранных фильмов, кинотеатры планируют брать дело в свои руки, актеры озвучания и другие представители отрасли собираются записывать «альтернативный дубляж» зарубежных новинок, а рынок видеосервисов в России может сократиться почти на 50%. Газета.Ru» рассказывает о последних изменениях в российской культуре и индустрии развлечений.

Поддерживая тенденции последнего месяца, Алексей Рязанцев, глава компании «Каропрокат» (до 2020 года родственная «Каро Премьер» прокатывала в России проекты Warner Bros.), заявил о возможной демонстрации зарубежных картин без согласия мейджоров, ушедших с рынка.

«Я не говорю о прямом пиратстве и воровстве. Параллельный прокат фильмов мейджоров может продолжаться: условно говоря, мы открываем банковский счет, и деньги за прокат, которые положены мейджорам, они здесь накапливаются. Если хотите, мы вам в рублях все отдадим, потому что прокат существует легально, хоть без вашего согласия», — цитирует Рязанцева «Бюллетень кинопрокатчика» со ссылкой на выпуск подкаста «Гаворилин Подкаст».

По мнению руководителя «Каропроката», таким образом можно будет не допустить появления «серых кинотеатров» и пиратства.

«Это прямой и самый простой способ не привести к серым кинотеатрам и пиратству. Параллельный импорт не запрещен, но он не может сейчас осуществляться в силу каких-то обстоятельств. Он действует, работает: за это отчисляются налоги, роялти за показ — все это официально существует. Почему нет? Это поддержит сферу», — заключил Рязанцев.

Кинокритик и бывший администратор кинотеатра «Москино Звезда» Иван Афанасьев, комментируя высказывания Рязанцева в своем телеграм-канале «Кинокритика экс-курильщика», отметил, что к главе компании-прокатчика есть «очень много вопросов». Причем не только из области законодательства и профессиональной этики, но и сугубо технического характера. Так, не вполне ясно, какие именно копии собираются демонстрировать в рамках такого «параллельного проката».

«Предположим, вы нашли где-то чемоданчик с DCP (пакет файлов, необходимых для воспроизведения фильма через цифровой проектор; DCP — единый формат цифрового кинопоказа, его сертифицирует американский консорциум Digital Cinema Initiatives. — прим. «Газеты.Ru»). А кто вам тогда ключи предоставит для того, чтобы вы могли «открыть» файлы и транслировать в кинотеатрах? Вы же понимаете, что ключи генерируются на каждый кинотеатр (если не на каждый кинозал и сеанс) отдельно? Или не понимаете?» — рассуждает Афанасьев.

По словам экс-администратора «Москино Звезда», поскольку в обход студии невозможно раздобыть копию условного «Бэтмена» в хорошем качестве (сейчас на нелегальных сеансах демонстрируются файлы, скачанные с пиратских ресурсов, но это «рипы» цифровых релизов, которые в любом случае уступают DCP. — прим. «Газеты.Ru»), придется показывать копию плохого качества. Это, в свою очередь, будет нарушать право зрителя на качественный показ и в целом действующий регламент показа фильма в кинотеатре.

Тем временем Ассоциация владельцев кинотеатров (АВК) создала подразделение АВК'PRO, которое будет заниматься прокатом и продвижением фильмов. Согласно письму организации, АВК'PRO поможет продюсерам и правообладателям «быстро, качественно и напрямую донести их контент до киноэкранов АВК».

Общим руководством деятельности АВК'PRO будет заниматься генеральный директор Comscore и член АВК Роман Исаев. По его словам, новое подразделение будет главным образом «помогать кинотеатрам справляться с репертуарным «голодом». При этом распределение выручки будет наиболее выгодным для кинотеатров АВК (сейчас она делится между кинотеатрами и компаниями-прокатчиками, как правило, пополам).

На прошлой неделе Ассоциация заявила, что без господдержки и иностранных релизов к лету может закрыться минимум половина российских кинотеатров, а перед отраслью навис риск полного исчезновения. К концу 2022 года совокупный убыток, согласно прогнозам организации, составит не менее 11,1 млрд рублей. Вскоре мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в течение майских праздников столичные власти будут разрабатывать в том числе пакет мер по поддержке киноиндустрии, заверив, что «мониторинг ситуации в экономике Москвы осуществляется в постоянном режиме». В итоге было решено выдать «ведущим киносетям», которые «обеспечивают 80% проката», гранты на продвижение и рекламу отечественного кино. Помимо этого правительство Москвы намерено поддержать кинокомпании и «талантливых студентов, изучающих киноискусство».

Также в АВК осудили незаконные публичные показы фильмов в кинотеатрах. Как подчеркнули в организации, «подобные случаи вызваны прежде всего паническими настроениями в отрасли», которые спровоцировало отсутствие действенной поддержки государства и неспособность российского кино заполнить образовавшуюся пустоту. Однако представители ассоциации настаивают, что «незаконная публичная демонстрация пиратских, а точнее и правильнее — ворованных копий фильмов в кинотеатрах выводит российский бизнес кинотеатров из правового поля и возвращает нас в темные времена нелегального бизнеса 90-х годов прошлого столетия». «Мы осуждаем практику незаконной демонстрации фильмов в российских кинотеатрах и призываем все профессиональное киносообщество к недопущению подобной практики», — заключили в АВК.

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В дополнение к «параллельному прокату» в России возникает и «альтернативный дубляж». Так, в середине марта в стране появилась студия, объединившая актеров озвучания, которые в настоящий момент остались без работы, и других представителей отрасли: режиссеров, звукорежиссеров и переводчиков.

«Мы поняли, что будущее киновселенных для российского зрителя сейчас зависит полностью от нас, и не хотим, чтоб вы потеряли голоса любимых персонажей! <...> Мы продолжим делать свое дело, теперь — с доставкой на дом. Ведь это для нас — дело чести и труд, которым мы гордимся по праву!» — говорится в анонсе, опубликованном в соцсетях.

Студия уже выпустила собственный дубляж сериала Marvel «Лунный рыцарь» (он выходил на стриминге Disney+, который и так не работал в России), а также анонсировала сбор средств на озвучку фильма «Фантастические твари: Тайны Дамблдора», который должен выйти на стриминге HBO Max 30 мая. К проекту планируется привлечь артистов, которые участвовали в официальном дубляже предыдущих частей франшизы: Илью Бледного (Ньют Саламандер) Василия Дахненко (Альбус Дамблдор), Константина Карасика (Якоб Ковальски) и других.

В заявлении студии отмечается, что, несмотря на краудфандинг, «реклама в дальнейших релизах присутствовать будет, иначе студии просто-напросто не покрыть все затраты». Авторы проекта, впрочем, отметили, что «спонсоры будут достойные».

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Российский рынок видеосервисов может сократиться почти наполовину по итогам 2022 года. Такой прогноз дала консалтинговая компания J'son & Partners Consulting. Согласно ее расчетам, выручка сервисов за текущий год составит 53,2 млрд рублей, что на 46,3% меньше показателей 2021-го (98,9 млрд без НДС), пишет «Бюллетень кинопрокатчика».

В J'son & Partners Consulting также отметили, что рекламная выручка в онлайне может просесть более чем на 60%. Это пагубно скажется на сервисах, которые работают по AVoD-модели (Advertising Video on Demand — бесплатный просмотр, но с рекламой).

По мнению аналитиков, падение будет менее масштабным в случае относительно позитивного сценария — с «быстрым завершением активной фазы кризиса» и возобновлением сотрудничества с иностранными компаниями. Тогда выручка сократится только на 18%, а к уровню около 100 млрд рублей вернется к 2024 году.