«Маленькая страна», «Натали», «Ах, какая женщина!» Какие хиты Россия слушала в 1995 году

Волшебная «Маленькая страна» Наташи Королевой, главный хит группы «Фристайл» «Ах, какая женщина!», песня «Натали» из дебютного альбома Григория Лепса, саундтрек к «Друзьям» группы The Rembrandts: «Газета.Ru» рассказывает о главных российских и зарубежных хитах 1995 года.

The Rembrandts — «I'll be there for you»

Песня американского дуэта The Rembrandts «I'll be there for you» наиболее известна как музыкальная тема вступительной заставки к культовому сериалу «Друзья». Композиция является первым синглом третьего студийного альбома коллектива «L.P.». Она достигла 17-го места в американском хит-параде Billboard Hot 100, в течение восьми недель возглавляла чарт Hot 100 Airplay и стала самым продаваемым синглом 1995 года в Канаде. В клипе к группе присоединяются актеры из «Друзей».

No Doubt — «Don't Speak»

Рок-баллада «Don't Speak» является третьим синглом третьего альбома группы No Doubt «Tragic Kingdom». Песня была записана после окончания семилетних отношений вокалистки группы Гвен Стефани и басиста Тони Канэла. Авторами композиции стали Гвен и Эрик Стефани. В течение 16 недель песня возглавляла чарт Billboard Hot 100 Airplay, а также стала первой в чартах Великобритании, Новой Зеландии, Нидерландов и Австралии. Кроме того, «Don't Speak» была номинирована на «Грэмми» в категориях «Песня года» и «Лучшее выступление дуэта или группы».

Coolio и L.V. — «Gangsta's Paradise»

Песня «Gangsta's Paradise» вышла в одноименном альбоме американского рэпера Coolio в 1995 году. За нее артист получил «Грэмми» и две награды MTV Video Music Award. Сингл достиг первого места в чартах США, Австралии и многих европейских стран, а журнал Billboard назвал его главной песней 1995 года в США.

Андрей Губин — «Мальчик-бродяга»

Первая песня Андрея Губина «Мальчик-бродяга», написанная им в седьмом классе, в 1995 году была выпущена официально. При поддержке Леонида Агутина певец записал свой первый студийный альбом «Мальчик-Бродяга», который был продан в количестве более 500 тыс. оригинальных копий. Продюсером исполнителя был его отчим Виктор Губин. Несколько песен, включая «Мальчика-бродягу» и «Лизу», артист посвятил своей первой возлюбленной Елизавете.

Майкл Джексон — «You Are Not Alone»

Баллада в жанре ритм-н-блюза «You Are Not Alone», написанная музыкантом Ар Келли, стала вторым синглом девятого студийного альбома Майкла Джексона «HIStory: Past, Present and Future, Book I». Впервые в истории песня дебютировала в Billboard Hot 100 с первой строчки. За это Джексон получил специальную награду от Billboard Music Awards, а сама композиция попала в Книгу рекордов Гиннесса.

Наташа Королева — «Маленькая страна»

С 1992 по 2001 год Наташа Королева была замужем за композитором Игорем Николаевым. В какой-то момент певица призналась, что ей надоел образ роковой красотки, и попросила супруга написать для нее добрую волшебную песню. Придумав соответствующую мелодию, Николаев попросил Илью Резника написать к песне слова. Так родилась сказочная «Маленькая страна», ставшая для многих гимном детства.

«Фристайл» — «Ах, какая женщина!»

Песню «Ах, какая женщина!» композитор и продюсер «Фристайла» Анатолий Розанов вместе с поэтом Татьяной Назаровой писали для певца Феликса Царикати. Затем композицию решили оставить в группе — первым ее исполнил Сергей Дубровин. Композитор признался, что намеренно сделал песню «примитивной», и объяснил ее успех менталитетом российской публики. После ухода из группа Дубровина ее начал исполнять солист «Фристайла» Вадим Казаченко.

Fools Garden — «Lemon Tree»

Песня «Lemon Tree» вошла в третий альбом немецкой группы Fool's Garden «Dish of the Day». Ведущий вокалист коллектива Питер Фройденталер рассказал, что написал композицию воскресным днем, когда ждал свою девушку. В ноябре 1995 года песня была выпущена как сингл, стала международным хитом, достигла 26-го места в британском чарте синглов и четыре недели оставалась на первом месте в Германии. Она также заняла первое место в чартах Австрии, Исландии, Ирландии, Норвегии и Швеции.

Песня «Натали» вышла в дебютном альбоме Григория Лепса «Храни Вас Бог» и вскоре стала визитной карточкой певца. Об истории ее создания рассказал композитор Евгений Кобылянский. Во время прогулки по Чистопрудному бульвару его друг и поэт Анатолий Долженков произнес придуманную в моменте фразу «Натали, утоли мои печали, Натали!». По словам композитора, у него в голове сразу же сложилась мелодия будущего шлягера, и Долженков написал стихи на готовую музыку.

Алена Апина — «Узелки»

Экс-солистка группы «Комбинация» Алена Апина записала песню «Узелки» в 1995 году. Композиция стала самым популярным номером в музыкальном спектакле исполнительницы «Лимита» и вошла в состав одноименного альбома. В 1996 году «Узелки» признали лауреатом фестиваля «Песня года — 95». С этой композиции началось многолетнее сотрудничество Апиной с автором песен Михаилом Таничем.