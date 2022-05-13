Любовь, смерть и искушение: рецензия на сериал «Змей в Эссексе» с Томом Хиддлстоном

13 мая на Apple TV+ вышел сериал «Змей в Эссексе» — экранизация одноименного романа Сары Перри. Действие книги разворачивается в викторианской Англии — эпохе на стыке времен, когда старый мир уже дал трещину, а новый еще не был возведен. В подобном положении растерянности оказались и главные герои шоу, вынужденные разбираться с мифическим чудовищем и вполне реальным искушением. «Газета.Ru» рассказывает, насколько сериал с Томом Хиддлстоном и Клэр Дэйнс получился достойным наследником романа Перри.

Недавно овдовевшая натуралистка Кора (Клэр Дэйнс) заинтригована слухами о появлении мифического змея в Эссексе: якобы неизвестное чудовище охотится на местных жителей. Так судьба, отнявшая у героини мужа, дарит ей новую цель — с научной точки зрения разобраться с мифом о змее: то ли монстром, то ли странным пресмыкающемся, то ли просто вымыслом.

Вместе со своим сыном и подругой Кора отправляется в небольшую деревню Олдвинтер в Эссексе. Там она знакомится не только с местными поверьями, но и симпатичным викарием Уильямом Рэнсомом (Том Хиддлстон) — рефлексирующим священнослужителем, опасающимся, что страх жителей перед неизвестным монстром вытеснит из их сердец веру в бога. Вместе Кора и Уильям пытаются разгадать тайну загадочного змея, сражаясь не только с общим страхом, но и личными искушениями.

close 100% Кадр из сериала «Змей в Эссексе» (2022) See-Saw Films

Помимо уже упомянутых Дэйнс и Хиддлстона важные роли в сериале играют звезды «Гарри Поттера»: Клеманс Поэзи (Флер Делакур в экранизации Джоан Роулинг) и Фрэнк Диллейн (юный Волан-де-Морт).

Поэзи в сериале досталась роль супруги викария — тихой и заботливой Стеллы (ее образ словно списан с Мелани Гамильтон из «Унесенных ветром»). Диллейн, которого давно не было видно на экране, ярко сыграл лондонского хирурга-кардиолога, одержимого двумя вещами: своей профессией и Корой. Герой Диллейна — персонаж-плут, в чем-то странный, временами неоднозначный, но абсолютно очаровательный.

Например, провожая Кору в Эссекс, герой, привыкший хладнокровно орудовать скальпелем, но не владеющий словом, о своих чувствах вдове заявляет неожиданным образом — дарит забальзамированный кусочек человеческого сердца. Вот такой красивый (и, кажется, вполне обыденный для викторианской Англии) способ раскрыть свои чувства. Этот лобовой жест со стороны героя-медика важен и с художественной точки зрения — так мы узнаем, что в истории, выстроенной вокруг мифа, будет и много буквального.

close 100% Кадр из сериала «Змей в Эссексе» (2022) See-Saw Films

На этом дуализме полностью строится и роман Сары Перри, и сериал Клио Барнард (лауреатка Каннского фестиваля за драму «Великан-эгоист»). Здесь бескрайние серые болота Эссекса контрастируют с ярко-бордовыми стенами дома Коры, в котором недавно умер человек, но в котором осталось еще много живого. Здесь чувственность героини Дэйнс то и дело сталкивается со сдержанностью персонажа Хиддлстона — человека, чье призвание строится на идее отторжения земных страстей во имя службы божественному. Здесь история о мистическом чудовище переплетается с поисками научного объяснения — а был ли змей, и если действительно был, то что именно он собой символизирует?

Разделение истории на ожидание и реальность настроило против себя добрую часть читателей романа: многие упрекали его в затянутости и событийной скупости. А сама история, заявленная как захватывающий детектив, едва ли чем-то захватывала и интриговала, фокусируясь на совершенно иных слоях сюжета.

close 100% Кадр из сериала «Змей в Эссексе» (2022) See-Saw Films

Это же правило работает и в сериале Клио Барнард, сумевшей подобрать ключ к истории, где змей, конечно же, Змей-искуситель, а Эссекс — своеобразный Эдем. Кстати, пока герои противятся (или нет) своим искушениям, режиссер проекта смогла избежать главного в подобных случаях соблазна — отказалась от закадрового голоса с разъяснениями мыслей персонажей. Это было бы губительно для сюжета, в котором недосказанность и загадочность — ключевые компоненты. Хотя «Змей в Эссексе» и является мистическим триллером или детективом лишь в самую последнюю очередь.

Да, он удачно заигрывает с этими жанрами, как удачно прикидывается псевдоисторическим романом (при этом абсолютно полнокровным и убедительным), но его главная цель — не поиск призрачного монстра, которым так одержимы жители Олдвинтера, а поиск ответов о самой природе страха.

close 100% Кадр из сериала «Змей в Эссексе» (2022) See-Saw Films

Этот проект о том, как человек боится того, чего не знает: внутри или вне себя. Как человек способен громоздить фантастические теории и сложные мифы, отказываясь разбираться в примитивных задачах земной жизни. Он о том, как мы часто сбегаем в мир грез, завороженные его красотой и таинственностью, не замечая, какую высокую цену платим за свой эскапизм.

В этом смысле сериал становится более четким и с художественной точки зрения красивым пересказом романа Перри, в котором многие тонули, обманувшись в своих ожиданиях. Проект Барнард отказывается от затянутости, уложившись в шесть исчерпывающих эпизодов — достаточных, чтобы влюбиться в героев, окунуться с ними в пучину их страстей и вынырнуть обратно живыми и невредимыми. Потому что в этот раз страшный змей обошел нас стороной.